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Программа модернизации ОНПЗ стала ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли

19 мая, 16:16
<p>Обложка © "Газпром нефть"</p>

Обложка © "Газпром нефть"

Глава Омской области Виталий Хоценко ознакомился с работой Омского НПЗ "Газпром нефти" и ключевыми проектами его модернизации. Он осмотрел действующие производственные объекты и посетил строительную площадку комплекса первичной переработки нефти. Новый комплекс повысит эффективность производства топлива для российского рынка и заменит сразу шесть установок предыдущего поколения.

На строительной площадке Виталий Хоценко оценил организацию работ на объекте. В реализации проекта активно участвуют омские подрядные организации — "ОМУС-1", "Промэнергосервис", "Сибстрой". Ключевое технологическое оборудование комплекса изготовлено ведущими отечественными предприятиями. Следить за надёжной работой комплекса будет цифровая система мониторинга, разработанная омским научно-производственным центром "Динамика".

— Модернизация промышленности — стратегическая задача для нашей страны. И Омский НПЗ "Газпром нефти" активно участвует в её решении. Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли. Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями. В общей сложности в проектах модернизации на разных этапах были задействованы почти 60 компаний региона, отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

— Омский НПЗ ведёт модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Совокупный объём инвестиций в эти работы к 2025 году достигнет 500 миллиардов рублей. Благодаря модернизации наше предприятие повышает эффективность производства и последовательно снижает общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех работ по модернизации снизит ещё на 25%, рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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