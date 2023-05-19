Искать нефть будут с помощью технологии стартапа из акселератора INDUSTRIX 19 мая, 15:35 Обложка © ПАО "Газпром нефть"

На активах "Газпром нефти" в Красноярском крае и ЯНАО успешно внедрили технологию одного из выпускников корпоративного акселератора проектов в области разведки и добычи INDUSTRIX. Она позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы "трудной" нефти. Это первая технология от акселератора INDUSTRIX, которая будет тиражироваться на объектах компании.

Проект включает в себя оборудование и специальную методику для изучения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Технология позволяет анализировать не только содержание воды в породе, но и её химический состав. С помощью этой информации специалисты определяют наличие нефти, её количество и создают точную модель месторождения. По предварительным оценкам, разработка позволит сэкономить на строительстве каждой поисково-разведочной скважины до 60 миллионов рублей.

Компания поддерживает малое и среднее предпринимательство и развивает инновационные технологии для добычи углеводородов через собственную акселерационную программу INDUSTRIX. Выбранный стартап — один из более чем 500 участников первого потока акселератора, финалистами которого стали всего 12 компаний. Для них была разработана четырёхмесячная образовательная программа, включающая интенсивы по проектному управлению, консультации с экспертами и мастер-классы. В течение года проекты курировали внутренние тренеры — специалисты нефтяной компании, помогающие превратить идею в полноценный продукт.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич рассказал, что компания активно привлекает к решению сложных технологических вызовов представителей различных стартапов, научных центров и институтов. Для них это возможность протестировать решения в реальных условиях при поддержке крупного бизнеса, а для предприятия — способ привлекать новые технологические идеи. Особенно важно, когда итогом совместной работы становится востребованное решение, готовое к тиражированию на месторождениях.

Авторы Валерия Мишина