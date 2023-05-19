Военкор Сладков: Путина любят за то, что он держит слово

Президент России Владимир Путин привык держать слово — и за это его любят у нас и ненавидят на Западе. Таким мнением в новом выпуске шоу "Дайте сказать" поделился военкор Александр Сладков.

Он напомнил, что событиям специальной военной операции предшествовали десятилетия обмана, в результате чего силы НАТО всё ближе и ближе продвигались к нашим границам. Минские соглашения, как выяснилось позже, тоже оказались обманным манёвром для сдерживания России и выгадывания времени для Украины и её партнёров. В этом смысле, признался Сладков, он воспринимает специальную военную операцию как сатисфакцию.

"Когда-то мы должны были ощетиниться окончательно. Нас же обманули, манкировали как хотели. Им же спасли полгосударства. Ведь могли захватить всё: и Мариуполь, и до Одессы бы дошли, Черкассы, Полтава, Кривой Рог бы выпрямили. Понимаете? Всё сделали бы. Но Путин, за что мы его любим, так это за то, что он стоит на своём. Дал слово — и стоит. Это редкость. Сейчас в международной политике — это редкость", — отметил Сладков.