Найти пропавших детей стало проще 25 мая, 07:56 Обложка © Shutterstock

25 мая — День пропавших детей. Эта дата выбрана неслучайно. Май — время, когда приближаются летние каникулы и дети становятся наиболее уязвимыми, так как много времени проводят самостоятельно. Кого-то родители отправляют на дачу к взрослым родственникам, кого-то в летние лагеря, кто-то играет во дворе. Но где бы дети ни отдыхали, всегда нужно помнить о безопасности.

В современном мире пропажа людей, детей в частности, всё ещё является острой социальной проблемой. Согласно статистике МВД, ежегодно в России пропадает около 40 тысяч детей. Существуют специализированные организации, которые помогают вести поиск пропавших, а также повышать уровень информированности общественности о правилах безопасности, чтобы количество этих поисков сократилось. В подобных инициативах охотно участвует и бизнес.

Так, в 2022 году специалисты Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) совместно с "Пятёрочкой" при участии поискового отряда "Лиза алерт" разработали программу занятий по безопасности "Острова приключений". Ребятам в старших группах детских садов и школьникам младших классов доступным и понятным образом рассказывают, как не потеряться и что делать, если это всё-таки произошло.

Задача проекта — обучать детей основам безопасности в городе, предвидеть и прогнозировать опасные ситуации. Это помогает сформировать ответственное отношение не только к собственной жизни и здоровью, но и к жизни других людей.

Благодаря понятным методическим материалам во время урока в игровой форме на наглядных примерах ученики получают ответы на важные вопросы. Детям рассказывают, как нужно вести себя в сложной ситуации: если потерялся, к кому и как можно обращаться за помощью, с кем можно вступать в диалог только с разрешения родителей и так далее.

Чтобы охватить как можно больше образовательных и детских учреждений, в рамках программы проводят семинары для педагогов школ. Так, за 2022–2023 годы в обучении приняло участие уже 1300 учителей из школ Челябинска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, а также нескольких районов Самарской области и Краснодарского края. Теперь они могут проводить полезные занятия по безопасности самостоятельно.

Благодаря этим урокам на данный момент уже более 17 500 школьников и воспитанников детских садов знают о том, как вести себя в разных условиях — от городского магазина до лесного массива.

Кроме того, детям объясняют, как им могут помочь "Островки безопасности" — специальная зона в каждом магазине "Пятёрочка" и одноимённый социальный проект. В рамках него каждому потерявшемуся и дезориентированному человеку сотрудники магазина помогут вернуться домой.

Путь к безопасности

Дети — это категория повышенного риска, поскольку чаще других они могут потеряться и не найти самостоятельно дорогу домой. Однако есть множество историй со счастливым концом, когда в рамках проекта "Островок безопасности" ребятам оказывали реальную помощь.

Справочно: по данным открытых источников, "Островок безопасности" был придуман поисково-спасательным отрядом "Лиза алерт" и Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ). "Пятёрочка" присоединилась к проекту в 2019 году. "Островок" — это зона в магазине, отмеченная большим оранжевым знаком геолокации, где каждому потерявшемуся человеку любого возраста обязательно помогут. Сотрудники прошли специальную программу обучения и знают, что делать, если к ним обратился дезориентированный человек или они заметили его сами.

За прошлый год "островки" в "Пятёрочке" помогли вернуться домой 1160 потерявшимся, а всего с момента старта проекта помощь получили 4228 человек, 237 из них — дети.

Один из таких случаев произошёл в Нижнем Новгороде. Ранней весной этого года прохожая обратила внимание на мальчика, который в одиночку ходил по улице рядом с магазином. Девушка насторожилась и решила понаблюдать за ним. Заметив, что ребёнок действительно находится один без присмотра взрослых, она предложила ему помощь. Оказалось, что Кирилл (так зовут мальчика) заблудился. Зная об "Островке безопасности", неравнодушная прохожая завела ребёнка в "Пятёрочку". Там "потеряшку" успокоили и расспросили. Мальчик рассказал, что пошёл один в магазин что-то купить и потерялся. При этом, со слов ребёнка, он точно знал, где живёт. В результате Кириллу помогли: сотрудники магазина оповестили ЦППЛ. Специалисты горячей линии связались с родителями мальчика. Приехавший доброволец вместе с девушкой проводили мальчика домой. Там его встретил старший брат.

Ещё одна похожая история произошла в Казани. В феврале сотрудники магазина заметили одинокого мальчика. Пообщавшись с ним, выяснили, что ребёнок действительно потерялся. Мальчик рассказал, что его зовут Артём, ему семь лет. Вместе с бабушкой они куда-то шли, но Артём отстал и теперь не знает, что делать и как вернуться домой. Артём помнил имена и фамилию родителей. Сотрудники магазина передали всю полученную информацию специалистам ЦППЛ. Там помогли быстро связаться с родителями, и в скором времени мама Артёма вместе с бабушкой приехали за ним в магазин.

Безвредные советы

Историй, которые заканчиваются не так благополучно, к сожалению, очень много. И только развивая культуру добрососедства, информируя друг друга о полезных важных инициативах, рассказывая детям и пожилым родственникам о простых, но полезных вещах, получится сократить число пропаж взрослых и детей, уверены в "Пятёрочке".

В рамках уроков "Острова приключений" сотрудники торговой сети, ЦППЛ и отряда "Лиза алерт" совместно разработали памятку для детей, в которой объяснили основные правила поведения в разных местах.

Из базовых рекомендаций — выучить наизусть телефон родителей, свои имя и фамилию и ни в коем случае не уходить куда-то с незнакомыми людьми.

Из более предметных советов: если вдруг так получилось, что родители сели в транспорт, а ребёнок остался на остановке, то ему не нужно никуда уходить. Стоит оставаться на месте и ждать — родители вернутся.

Фото © Презентация памятки / "Пятёрочка"

Также никогда не ходить в лес без родителей. А если же предстоит поход, то нужно надеть яркую одежду, взять с собой полностью заряженный телефон и запас воды. Опасно одному приближаться к любому водоёму, а также ходить по тонкому льду.

Авторы Валерия Мишина