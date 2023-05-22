23 мая 2023 года отмечают Симонов день: Почему нужно отдыхать в этот праздник
23 мая 2023 года отмечают день Симона. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, как его отмечают христиане, почему люди до сих пор верят в приметы этого дня и что можно и что нельзя делать в Симонов день.
Симон Зилот на знаменитой серии Рубенса "Двенадцать апостолов". Фото © Сайт музея Прадо
Что такое Симонов день
По церковному календарю 23 мая (10 мая по старому стилю) почитают апостола Симона Кананита, известного также под именем Симона Зилота. Как это часто бывало, церковный праздник наложился на народный: славяне издревле именовали этот день именинами матери сырой земли. Считалось, что в этот день земля-именинница отдыхает и грех пахать, однако рекомендовалось сеять. Постепенно церковный и народный праздник слились воедино, и эта дата стала называться в народе Симо́нов день, или Симон Посев, — крестьяне в этот день засевали поля.
Кто такой Симон Зилот Кананит
Греческая икона Симона Кананита, чей день отмечается 23 мая. Фото © wikipedia.org
Святой Симон жил в I веке в Кане Галилейской и был сводным братом Иисуса Христа — сыном "обручника" Девы Марии святого Иосифа от первого брака. Как известно из Библии и преданий, прежде чем обручиться с матерью Иисуса, "древодел" Иосиф прожил в длительном браке с Соломеей, дочерью Аггея, брата святого пророка Захарии, и имел с нею четырёх сыновей и двух дочерей.
С Марией Иосиф обручился в весьма преклонном возрасте и отцом Иисусу не был: Пресвятая Дева зачала от Духа Святого. Как бы то ни было, но старшие дети в семье Иисуса недолюбливали, часто случались ссоры. Когда дети подросли и Иосиф делил между ними земельные участки, он хотел дать надел и Иисусу, однако старшие братья воспротивились и Симон был среди них. Всё изменилось в день свадьбы Симона.
Проходила свадьба в его родном городе, было звано множество гостей, позвали и Иисуса, который к тому времени уже проповедовал. Он явился со своими учениками. И надо же было случиться, что в самый разгар торжества в доме кончилось вино.
Это была плохая примета, предрекавшая всяческие беды молодым, да и перед гостями было неудобно. Мария была опечалена и сказала об этом сыну. Он ответил, что "ещё не пришёл час Мой", но по её просьбе не отказался помочь жениху. Вот как описано дальнейшее в Евангелии от Иоанна:
"Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха и говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его." (— Ин. 2:1-11)
Симон Зилот — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Фото © Тайная вечеря Феофана Критянина / wikipedia.org
Уверовал в Иисуса Христа и его сводный брат Симон. Да так крепко уверовал, что оставил молодую жену и последовал за Христом, став одним из 12 его верных апостолов. Не зря он получил прозвище Зилот, что значит "ревнитель, человек, ревностно следующий учению". Кстати, Кананит в еврейском языке имеет то же значение. Хотя некоторые исследователи библейских преданий утверждают, что это прозвище Симон имел раньше за приверженность иудейскому учению, а другие и вовсе считают его приверженцем зилотов — особой иудейской политико-религиозной партии, боровшейся против римлян. Однако таких подробностей о Симоне Кананите Библия не содержит. Он вообще упоминается в Священном Писании мало, так что о его жизни больше судят по преданиям.
В день Пятидесятницы Симон был среди апостолов, на которых свершилось сошествие Духа Святого, после чего ученики Христа обрели способность пророчествовать, совершать чудеса и говорить на любом языке мира. Это нужно было для их великой миссии, которую заповедовал им Учитель: распространение христианства среди народов планеты. Святой апостол Симон проповедовал учение Христа в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии.
Согласно преданию, он принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа, предположительно в Абхазии, во второй половине I века. По другой версии, он был убит в Персии. Считается, что Симон был усечён мечом или заживо распилен пилой — с этим орудием мученичества он часто изображается на картинах.
Погребён Симон Зилот в городе Никопсия, местоположение которого вызывает споры. Согласно некоторым мнениям, этот город — нынешний Новый Афон в Абхазии. Впоследствии, в XIX веке, на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, был сооружён Новоафонский монастырь Симона Кананита. В настоящее время мощи апостола находятся под спудом Симоно-Кананитского храма в Новом Афоне, часть мощей находится в Германии, в базилике апостола Андрея Первозванного в Кёльне, и в соборе Святого Петра в Ватикане.
Святой апостол Симон Зилот считается покровителем супругов-христиан, так как во время совершения таинства венчания читается отрывок о браке в Кане Галилейской.
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь расположен у подножия Афонской горы в Абхазии. Фото © Hons084 / Wikimedia Commons
Как в России отмечают Симонов день
Становление христианства на Руси проходило длительно и сложно. Где-то славяне крестились добровольно, где-то язычники оказывали сопротивление. "Путята крестил мечом, а Добрыня — огнём," — вот что сказано в Иоакимовской летописи о крещении Новгорода. И хотя подлинность этой записи подвергается сомнению, ясно, что древние языческие традиции не могли так просто исчезнуть из народного сознания. По большому счёту, они и не исчезли, а трансформировались, слились с новыми христианскими праздниками и обрядами.
Была у славян богиня Мокошь — богиня судьбы, прядущая путь души в земном воплощении, богиня-мать и богиня-рожаница. Она почиталась и как богиня земного плодородия, водной стихии и покровительница матери сырой земли. Возможно, именно ей приносили наши предки жертвы 23 мая, вокруг её идола водили хороводы. А после того как князь Владимир, крестивший Русь, скинул кумиры языческого пантеона в Днепр, наступила новая эпоха: на смену древним языческим божествам пришли христианские святые.
И постепенно Симон Кананит, день поминовения которого совпал с языческим праздником, занял место древней славянской богини, безвозвратно канувшей в прошлое.
Приметы и обычаи в Симонов день, 23 мая
Симон Зилот, или Симон Посев, в народном воображении стал покровителем полей, всяческих целебных растений и помощником в поисках кладов. Знахари ждали именно этой даты, чтобы заготовить травы: считалось, что в Симонов день травы обретают чудодейственные свойства. Соблюдали определённые ритуалы:
- Перед тем как отправиться за сборами, обязательно мылись, надевали всё чистое и просили благословения у матушки-земли.
- Растения собирали не голыми руками, а чистым отрезом ткани, платком или полотенцем.
- В этот день запасались кореньями, соцветиями, корой. собирали лекарственные травы для снадобий, которые помогали от различных болезней, или же, наоборот, составляли приворотные зелья из трав, или выбирали растения от мышей, нечисти и других проблем.
- Если босая нога в борозде терпит холод — пора сеять пшеницу.
- Кучевые облака весь день в небе и не исчезают к вечеру — ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
- Птицы поют до ура — это к дождю.
- Берёзовые серёжки лопаются — пришла пора и хлеб сеять.
- Цветки одуванчика закрываются раньше обеда — непременно к дождю.
- Кукушка до заката не умолкает — установится тёплая погода.
- Если дрозда встретить в Симонов день в лесу — разбогатеешь.
Пение кукушки в Симонов день 23 мая предрекало тёплую погоду. Фото © Unsplash
На поиск кладов отправляться надо было до утренней зари: отвязать собак и следовать за ними, они и приведут к сокровищам. Но только в том случае, если хозяева с ними хорошо обращались, если же нет — заведут к змеям или в болото. Однако деятельность кладоискателей в целом не одобрялась: жажда наживы встречала только порицание.
А ещё в Симонов день верили, что, если над изголовьем младенца повесить пучок свежих трав, можно определить, заболеет ребёнок в скором времени или будет здоров. Если растения быстро завянут — жди горестей.
Что нельзя делать в Симонов день
Поскольку тревожить землю в Симонов день запрещалось, нельзя было пахать, работать на огороде и особенно старались не вбивать в землю колья. А вот ходьба босиком по полю, наоборот, приветствовалась: народ считал, что так можно вылечить болезни и набраться энергии от могущественной матушки-земли.
Были в народе и другие запреты на Симонов день:
- Нельзя прятать деньги — всё равно найдут и украдут.
- Нельзя тратить слишком много денег, совершать дорогие покупки, это обязательно приведёт к долгам.
- 23 мая запрещено предаваться лености, особенно не убирать в доме. По поверьям, у кого дома в этот день будет беспорядок, то и в жизни будет царить кавардак.
- Не рекомендуется пересаживать комнатные растения: они могут не прижиться и погибнуть.