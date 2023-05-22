23 мая 2023 года отмечают Симонов день: Почему нужно отдыхать в этот праздник

23 мая 2023 года отмечают день Симона. Рассказываем, откуда взялся этот праздник, как его отмечают христиане, почему люди до сих пор верят в приметы этого дня и что можно и что нельзя делать в Симонов день.

Что такое Симонов день

По церковному календарю 23 мая (10 мая по старому стилю) почитают апостола Симона Кананита, известного также под именем Симона Зилота. Как это часто бывало, церковный праздник наложился на народный: славяне издревле именовали этот день именинами матери сырой земли. Считалось, что в этот день земля-именинница отдыхает и грех пахать, однако рекомендовалось сеять. Постепенно церковный и народный праздник слились воедино, и эта дата стала называться в народе Симо́нов день, или Симон Посев, — крестьяне в этот день засевали поля.

Кто такой Симон Зилот Кананит

Святой Симон жил в I веке в Кане Галилейской и был сводным братом Иисуса Христа — сыном "обручника" Девы Марии святого Иосифа от первого брака. Как известно из Библии и преданий, прежде чем обручиться с матерью Иисуса, "древодел" Иосиф прожил в длительном браке с Соломеей, дочерью Аггея, брата святого пророка Захарии, и имел с нею четырёх сыновей и двух дочерей.

С Марией Иосиф обручился в весьма преклонном возрасте и отцом Иисусу не был: Пресвятая Дева зачала от Духа Святого. Как бы то ни было, но старшие дети в семье Иисуса недолюбливали, часто случались ссоры. Когда дети подросли и Иосиф делил между ними земельные участки, он хотел дать надел и Иисусу, однако старшие братья воспротивились и Симон был среди них. Всё изменилось в день свадьбы Симона.

Проходила свадьба в его родном городе, было звано множество гостей, позвали и Иисуса, который к тому времени уже проповедовал. Он явился со своими учениками. И надо же было случиться, что в самый разгар торжества в доме кончилось вино.

Это была плохая примета, предрекавшая всяческие беды молодым, да и перед гостями было неудобно. Мария была опечалена и сказала об этом сыну. Он ответил, что "ещё не пришёл час Мой", но по её просьбе не отказался помочь жениху. Вот как описано дальнейшее в Евангелии от Иоанна:

"Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха и говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его." (— Ин. 2:1-11)