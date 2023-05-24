Как день памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры 24 мая пройдёт празднование Дня славянской письменности и культуры. Рассказываем, когда возник этот праздник, почему он так важен сегодня и какие традиции с ним связаны. А главное, при чём здесь святые Кирилл и Мефодий. 24 мая, 06:00 Памятник братьям Кириллу и Мефодию, чей день отмечается 23 мая (Ханты-Мансийск). Фото © Милютин Станислав Викторович

День памяти святых Кирилла и Мефодия — особенный праздник для славянских народов. Ведь этот день, известный также как День славянской письменности и культуры, отмечает важное событие в истории России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии. Святые Кирилл и Мефодий, два брата-миссионера из Византийской империи, считаются основателями славянской письменности и создателями первого славянского алфавита — глаголицы.

Кто такие Кирилл и Мефодий

Братья Константин (Кирилл — его монашеское имя, принятое незадолго до смерти) и Мефодий родились в середине IX века в Византийской империи, в городе Фессалоники (сейчас это Салоники, Греция). Родом они были из знатной и богатой семьи. Многие историки сходятся на том, что отец братьев был греком и занимал довольно высокое положение в военной иерархии, а мать Мария, скорее всего, была славянкой. Город Фессалоники по-славянски именовался Солунь и был двуязычным: кроме греческого языка, в нём звучал славянский солунский диалект, на котором говорили окружающие Фессалоники племена: драговиты, сагудаты, ваюниты, смоляне. Он-то, по исследованиям современных лингвистов, и лёг в основу языка переводов Кирилла и Мефодия, а с ними и всего церковнославянского языка. Братья получили прекрасное образование. Мефодий поначалу сделал военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига Славинии, византийской провинции, расположенной на территории Македонии, но затем постригся в монахи. Кирилл изначально пошёл по духовно-учёной стезе. С самого начала обучения он поражал окружающих выдающимися способностями и феноменальной памятью. Как сказано в его "Житии", юноша обучился "Гомеру и геометрии, и y Льва и y Фотия диалектике и всем философским наукам вдобавок: и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским искусствам". Овладел он также арамейским языком и ивритом. Способный молодой человек был замечен и после окончания учёбы: в возрасте всего лишь 15 лет был принят на должность патриаршего библиотекаря в Константинополе. Он продолжал делать успешную карьеру и в 851-м даже участвовал в императорской миссии ко двору сарацинского халифа, но вскоре высокий покровитель Кирилла логофет Феоктист был убит — и оставаться в Константинополе стало опасно.

Крестный ход в Новосибирске в День славянской культуры и письменности. Фото © Testus / wikipedia.org

К тому времени Кирилл уже обзавёлся собственными учениками. Вместе с ними он бежал из столицы и отправился в монастырь Полихрон на горе Малый Олимп, где настоятелем был его брат Мефодий. Вот в этом-то монастыре вокруг Константина и Мефодия сложилась группа единомышленников — и там же зародился замысел создать славянскую азбуку. Можно сказать, что монастырь Полихрон стал научным лингвистическим центром того времени. Однако братья вовсе не были учёными затворниками, всё время сидевшими за стенами монастыря над пыльными фолиантами. Мефодий — бывший военный — был человеком, судя по всему, волевым и решительным, вместе со своим младшим братом, говорившим на многих языках, составляли отличную пару миссионеров-подвижников. Им не раз приходилось отправляться в дальние походы, чтобы нести свет христианства разным племенам и народам. Подобные экспедиции часто были опасными и не всегда удачными. Так, в 860 году ко двору хазарского кагана была направлена специальная миссия. Хазарская знать придерживалась иудейской веры, однако каган решил пригласить христианских и мусульманских проповедников, обещая сменить веру, если они его убедят. Диспут с мусульманским имамом и еврейским раввином, согласно "Житию", кончился победой Константина, однако каган веру не поменял. Арабские источники дают другую картину: победителем в диспуте был признан раввин, который стравил Константина с имамом и, выждав, когда они дискредитируют друг друга перед каганом во взаимном горячем споре, затем доказал преимущества иудейской веры. Не добившись успеха, в 862 году Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь.

Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря Святого Наума (Северная Македония). Фото © Petar Milošević / wikipedia.org

Куда более успешной была моравская миссия, в ходе которой святые Кирилл и Мефодий навсегда вписали свои имена в историю. Около 863 года в Константинополь явились послы от Великоморавского князя Ростислава. Послы просили прислать "епископа и учителя", который бы им "на их языке истинную веру сказывал". Как повествует "Житие Мефодия", византийский император призвал Константина и обратился к нему с такой речью: "Слышишь ли, Философ, речь сию? Никто другой не может сделать этого, кроме тебя. Так на тебе дары многие, и, взяв брата своего игумена Мефодия, ступай же. Ведь вы с ним солуняне, а солуняне все чисто по-славянски говорят". Философ — было прозвище Константина. По указу императора братья отправились в Великую Моравию (современные территории Чехии, Словакии и венгерской провинции Паннония) — проповедовать христианство среди славян. В Моравии они столкнулись с тем, что славянский народ не имел собственной письменности, что затрудняло обучение и распространение христианских текстов. Для решения этой проблемы Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу. Этот алфавит был основан на греческом, но также включал символы, отражающие специфические звуки славянских языков.

Разворот Реймсского Евангелия c глаголическим текстом, хранящегося в муниципальной библиотеке Реймса (Франция). Фото © croatianhistory.net

Работа над азбукой прошла успешно, так как подготовка велась ещё раньше в монастыре на горе Малый Олимп. Благодаря глаголице братья смогли перевести множество религиозных текстов на славянский язык, что способствовало распространению христианства среди славян. Создание славянской азбуки относят к 863 году по Рождестве Христовом. Об этом свидетельствует сказание болгарского монаха Черноризца Храбра: "Если же спросишь славянских грамотеев, говоря: "Кто вам письмена создал или книги перевёл?", то все знают и, отвечая, говорят: "Святой Константин Философ, названный Кириллом, — он нам письмена создал и книги перевёл и Мефодий, брат его. Поскольку ещё живы видевшие их". В 867 году братья были вызваны в Рим, где им удалось убедить нового папу Адриана II утвердить богослужение на славянском языке (Глаголический обряд), а переведённые на славянский язык книги положить в римских церквях. В Риме Константин Философ тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя (Кирилл), а 14 февраля 869 года скончался. Он был похоронен в Риме в церкви Святого Климента. Мефодий же вернулся в Паннонию, где принимал участие в борьбе с немецкими епископами, противившимися богослужению на славянском языке, с помощью трёх учеников перевёл на славянский язык Ветхий Завет и святоотеческие книги и умер в 885 году, в Вербное воскресенье 4 апреля. Благодаря большому вкладу святых Кирилла и Мефодия славянская письменность и культура получили мощный стимул к развитию, что впоследствии привело к формированию национальных литератур и образовательных систем в славянских странах.

Памятник Кириллу и Мефодию

24 мая 1992 года — в День славянской письменности и культуры — в Москве в Ильинском сквере вблизи Славянской площади был открыт памятник Кириллу и Мефодию. Монумент изображает братьев, держащих в руках свиток со старославянской азбукой и Библию, на развороте которой на старославянском языке написана первая строка Евангелия от Иоанна: "В начале было Слово...". Внешность Кирилла и Мефодия воссоздана согласно упоминаниям в рукописях. У подножия памятника установлена Неугасимая лампада. На лицевой стороне постамента написаны благодарственные слова по-церковнославянски: "Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу. Благодарная Россия". К сожалению, в надпись вкралось несколько ошибок, что, конечно, не умаляет художественного значения памятника.

Памятник братьям Кириллу и Мефодию в Ильинском сквере в центре Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Памятник братьям Кириллу и Мефодию, чей день отмечается 23 мая. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Когда в России начали отмечать День славянской письменности и культуры

Ещё в Российской империи, в 1863 году, Святейший синод установил ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая. Дата была учреждена с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых братьев, и праздник имел сугубо религиозный характер. Черты светскости он получил лишь в 1985 году, когда день 24 мая был объявлен в СССР "праздником славянской культуры и письменности". Столицей праздника каждый год становился какой-нибудь новый город или населённый пункт Советского Союза, а потом и России. Началось всё в Мурманске в 1986 году, а дальше праздник продвигался по карте южнее: Вологда, Великий Новгород, Киев, Минск, Смоленск, Владимир, Белгород, Кострома. В советские годы День славянской культуры и письменности — это праздник писателей, поэтов и литераторов, которые колесили по стране, проводили встречи с читателями, открытые чтения, презентовали новые книги. Но в то время праздник всё-таки так широко не отмечался, государственного масштаба не было. Ситуация поменялась за последние 20–30 лет.

В каких странах отмечают День славянской письменности и культуры

Братья Кирилл и Мефодий почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В 1863 году российским Святейшим правительствующим синодом было установлено празднование обоим святым ежегодно 11 (24) мая по юлианскому календарю "в память совершения тысячелетия от первоначального освящения нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою". Папа Иоанн Павел II за вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы в 1980 году объявил их покровителями старого континента. В наше время праздник в честь Кирилла и Мефодия — государственный праздник в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии. В России и Болгарии он носит имя День славянской культуры и письменности, в Северной Македонии — День святых Кирилла и Мефодия. По традиции этот день отмечается различными культурными мероприятиями и праздничными концертами.

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры в 2023 году

Вот уже около 30 лет Славянский фонд России совместно с Московской патриархией и при поддержке Правительства Москвы в День славянской письменности и культуры проводит торжественную церемонию с участием посольств славянских стран возле памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. В этом году праздничный молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию начнётся в 10:00 24 мая на Славянской площади в Москве (ст. м. "Китай-город"), затем последует концерт с участием артистов Московского общества греков. Главное событие в День славянской письменности и культуры этого года пройдёт на Красной площади. В 16:00 здесь начнётся всероссийский праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате. Празднование откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В праздничном концерте примут участие выдающиеся российские музыканты, среди них: народный артист РФ Валерий Гергиев, народный артист РФ Денис Мацуев; заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков и многие другие. В программе прозвучат русские народные песни, православные духовные песнопения, а также фрагменты из симфонических и оперных произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

День славянской письменности и культуры на Красной площади в 2015 году. Фото © Агентство "Москва"

Ко Дню славянской письменности и культуры в столичных учреждениях культуры пройдёт более 40 мероприятий. Библиотеки, культурные центры и парки до конца месяца проведут мастер-классы по старославянской письменности и созданию креативных книжных закладок, книжные выставки и множество других событий.

23 мая в Школе юного археолога ландшафтного парка "Митино" запланировано проведение тематического занятия для детей от студии живой истории "Хронотоп". Там пройдёт интерактивный урок, в рамках которого ребята узнают, как менялись азбука и письмо, из чего раньше делали чернила, как изготавливали краску для письма и другие интересные факты. Во время занятия будет возможность попрактиковаться: участникам предложат написать своё имя гусиным пером и чернилами.

23 мая в 17:00 в арт-кластере "Восток" на Мартеновской улице пройдёт тематическая программа "Славянский мост через века", в рамках которой состоится видеопрезентация "История праздника", квиз "Славянская азбука", выставка "Павлопосадские платки" и викторина "Литературный самовар". На мастер-классах можно будет сделать письмо перьевой ручкой на кириллице и тряпичную куклу-игрушку. Будет оформлена фотозона в славянском стиле.

Тематическое мероприятие пройдёт 24 мая в досуговом центре парка "Ходынское поле". На двухчасовом занятии участники перенесутся в IX век. Им расскажут, как появилась письменность на Руси, о знаменитых братьях Кирилле и Мефодии и их роли в истории письма, попробуют перевести слова, написанные на кириллице, в глаголицу, и самим начеркать их на бересте.

26 мая в 16:00 в шахматной беседке Гончаровского парка состоится лекция по истории азбуки "Секреты русской буквицы". Дети и взрослые узнают о том, как русская азбука создавалась и какие изменения претерпевала в течение многих столетий, а также как выглядели буквы 500 лет назад.

Авторы Андрей Соколов