Джон Адамс, аспирант Университета Калифорнии, готовился к своей дипломной работе. И в связи с этим попросил искусственный интеллект ChatGPT проанализировать все существовавшие за всё время государства и найти среди них лучшие. Нейросеть желание студента выполнила, вот только результат его совсем не устроил. Ведь, по мнению ИИ, первое место в этом списке занимает СССР. Согласно исследованию ChatGPT, именно Союз — лучшая страна за последние пять тысяч лет истории человечества.

"Для меня, как для искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне", — сообщил в "Твиттере" ответ нейросети Джон.

Почему американцы восхваляют СССР и Ленина? Фото © ТАСС / Памятник русскому революционеру Владимиру Ильичу Ленину на Волге в Ивановской области / Владимир Смирнов

После этого Адамс сделал новый запрос. И на этот раз попросил ChatGPT не упоминать СССР. Искусственный интеллект учёл его просьбу и выдал новый ответ, в котором написал, что лучшая страна в истории была основана Владимиром Лениным, её столица — Москва, а говорили там по-русски. Тогда аспирант задал ещё десять разных вопросов, что же это за идеальная страна такая. И получил все десять ответов, где ИИ прямо или косвенно отвечал, что это Советский Союз.