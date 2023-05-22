Хочу жить в СССР: Нейросеть назвала страну Ленина лучшей за всю историю человечества
Нейросеть ChatGPT по просьбе аспиранта составила рейтинг лучших государств за всю историю человечества. И название, оказавшееся на первом месте, шокировало бедного студента.
Почему нейросеть считает СССР лучшей страной, которая была. Обложка © Shutterstock / Памятник В.И. Ленину в Москве
Джон Адамс, аспирант Университета Калифорнии, готовился к своей дипломной работе. И в связи с этим попросил искусственный интеллект ChatGPT проанализировать все существовавшие за всё время государства и найти среди них лучшие. Нейросеть желание студента выполнила, вот только результат его совсем не устроил. Ведь, по мнению ИИ, первое место в этом списке занимает СССР. Согласно исследованию ChatGPT, именно Союз — лучшая страна за последние пять тысяч лет истории человечества.
"Для меня, как для искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне", — сообщил в "Твиттере" ответ нейросети Джон.
Почему американцы восхваляют СССР и Ленина? Фото © ТАСС / Памятник русскому революционеру Владимиру Ильичу Ленину на Волге в Ивановской области / Владимир Смирнов
После этого Адамс сделал новый запрос. И на этот раз попросил ChatGPT не упоминать СССР. Искусственный интеллект учёл его просьбу и выдал новый ответ, в котором написал, что лучшая страна в истории была основана Владимиром Лениным, её столица — Москва, а говорили там по-русски. Тогда аспирант задал ещё десять разных вопросов, что же это за идеальная страна такая. И получил все десять ответов, где ИИ прямо или косвенно отвечал, что это Советский Союз.
Разработчики нейросети комментировать данный результат не стали. Однако на своём официальном сайте всё же написали, что никаких сбоев в работе ChatGPT не наблюдалось. Взломы зафиксированы также не были. А ответы искусственный интеллект даёт не просто так, а основываясь на фактах.