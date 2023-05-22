"Сибирь" в боях за Бахмут: Как казаки не дали боевикам прорваться в город Батальон сибирских казаков отразил атаку укронацистов на фланги под Бахмутом. Многие казаки получили ранения, но продолжили вести бой. 17099 17099 Обложка © ТАСС / Михаил Почуев

Казаки одними из первых включились в выполнение задач в зоне специальной военной операции. Не дожидаясь мобилизации, казаки из разных войск пришли добровольцами. Мало того, казаки были в Донбассе с 2014 года. Как тут не вспомнить прославленный Первый казачий полк имени Матвея Платова под руководством Павла Дрёмова?

"Сибирь" на страже России

Сегодня донцы, кубанцы, терцы и многие другие воюют в своих подразделениях, созданных по территориальному принципу. Одними из тех, кто успел закрепить за собой добрую славу, стали сибирские казаки, объединённые в батальон "Сибирь".

— Эти парни мужественно защитили рубежи и выполнили свою задачу. Я очень горжусь, что у меня есть такие братья. Сибирское казачье войско никуда не делось. Оно здесь, оно воюет, люди смелые, отважные, настоящие сибиряки, из таких людей можно гвозди делать, — заявил верховный атаман Союза казаков – воинов России и зарубежья Николай Дьяконов в беседе с военкором Евгением Лисицыным.

Защита флангов Бахмута

Бойцы батальона "Сибирь" участвовали в освобождении Бахмута. Им выпала честь уничтожить противника, который попытался прорвать фланги. Если бы казаки не выстояли, то у ЧВК "Вагнер" могли бы возникнуть проблемы. Исполняющий обязанности командира с позывным Есаул рассказал о подробностях боя.

— В том аду по сибирским казакам стреляли не только танки, артиллерия, миномёты, а ещё и вражеская авиация, — сообщил Есаул.

Казаки вели бой на протяжении 12 часов. Украинские боевики пытались занять выгодную позицию для удара по российской группировке на Артёмовском направлении. "Сибирякам" не только удалось отбить атаку превосходящих сил, но и самим начать наступление и занять новые рубежи. В этом бою три ранения получил командир отряда с позывным Кан. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделением. Им было принято решение вызвать огонь на себя.

— Командиром батальона "Сибирь" было принято решение вызвать огонь на себя, началась артподготовка. Решение командира занять господствующую высоту в тылу противника оказалось судьбоносным. Сибирские казаки не побоялись этого и заняли две позиции на господствующей высоте, и теперь дальше можно было развивать наступление, — резюмировал Есаул.

Ещё одним участником боя стал казак с позывным Стрежень. Он рассказал, что российские военнослужащие готовились к приёму "гостей". Стрежень в этом бою получил ранение и сейчас проходит лечение. Несмотря на своё ранение, он продолжил помогать сослуживцам.

— Гранат не было. Автоматы раскалялись докрасна. Брали оружие раненых — настолько была сильная интенсивность. Раненые открывали ящики с патронами и заряжали магазины, — сообщил Стрежень.

Стрежень отмечает, что в этом бою им не хватало крупнокалиберного пулемёта, но даже без него удалось победить. 20 мая Бахмут был освобождён. Взятие города длилось 224 дня. Основные бои пришлось вести бойцам ЧВК "Вагнер", но без поддержки и удержания флангов неизвестно сколько ещё бы продолжалась "бахмутская мясорубка". "Сибирь" стала тем отрядом, который вписал своё имя в историю, и впереди ещё множество боёв, где казакам предстоит отстоять своё славное имя.