День города в Петербурге, День защиты от солнца, Сидор Огуречник: праздники и приметы 27 мая В субботу, 27 мая 2023 года, в России отмечают праздник жители особенного города — одной из визитных карточек нашей страны и культуры. А ещё сегодня есть повод задуматься о том, как на нас влияет Солнце. 26 мая, 21:01 Вид на здание Главного адмиралтейства, Исаакиевский собор и Ростральную колонну на стрелке Васильевского острова. Фото © Роман Пименов / ТАСС

День города Санкт-Петербурга

Сегодня, 27 мая, в России отмечается День города в Санкт-Петербурге. В этом году Северная столица празднует 320-летие. 27 мая 1703 года на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость. Эта дата и считается днём рождения города на Неве.

По традиции конец мая насыщен праздничными мероприятиями ко дню основания Петербурга. Утром 27 мая на Сенатской площади пройдёт церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому. Затем на Петропавловской площади состоится торжественная церемония полуденного выстрела. Его совершают сейчас из двух орудий — марки Д-30 и Д-30а, соответственно, 1968 и 1978 годов выпуска калибром 122 мм. А на Ростральных колоннах в честь праздника зажгутся факелы.

В день города Санкт-Петербурга пройдёт Петровский фестиваль огня. Фото © VK / spb

Сегодня, в День горда, откроется гидросезон 2023 года по рекам и каналам Санкт-Петербурга. А в ночь с 27 на 28 мая зрители смогут увидеть Петровский фестиваль огня. Наблюдать фейерверки можно будет с Дворцовой набережной и стрелки Васильевского острова. И всё это — далеко не полный список праздничных мероприятий, посвящённых дню рождения Санкт-Петербурга.

Общероссийский день библиотек

Сегодня, 27 мая 2023 года, отмечается Общероссийский день библиотек. Дело в том, что именно 27 мая в 1795 году была основана первая государственная общедоступная библиотека России — Императорская публичная библиотека, которая сейчас называется "Российская национальная библиотека". Она находится в Санкт-Петербурге и является одной из крупнейших в мире.

Первой же на Руси была библиотека при Софийском соборе в Киеве, которая была основана Ярославом Мудрым в 1037 году. Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя. Но влияние, которое оказывала, да и оказывает сейчас, их работа на общество, неоценимо. Поэтому День библиотек — это не только профессиональный праздник, это ещё и признание важности данной профессии. Сегодня можно поздравить также книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей. Это праздник и всех тех, кто любит книгу.

Российским библиотекам сегодня 228 лет. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Неожиданные запросы читателей (из рассказов библиотекарей): "Горе в тумане" ("Горе от ума");

"Бедность не подарок" ("Бедность не порок");

"Обломок" ("Обломов");

Чингиз Хан "Первый учитель" (Чингиз Айтматов "Первый учитель");

"По дороге хутора на Данко" ("Вечера на хуторе близ Диканьки").

Память Исидора Хиосского и Исидора Ростовского

Сегодня, 27 мая 2023 года, день памяти раннехристианского мученика Исидора Хиосского и юродивого Исидора Ростовского. В народе этот день прозвали Сидор Бокогрей или Сидор Огуречник.

Мученик Исидор Хиосский, согласно преданию, жил в III веке на острове Хиосе, родом был из Александрии. Его отправили в войска, а согласно указу императора, все воины должны были поклоняться римским богам и приносить им жертвы. Исповедовавший христианство Исидор это делать отказался и был подвергнут мукам, а затем его казнили. Случилось это в 251 году. После казни тело его было брошено без погребения, но его друг христианин Аммоник взял тело и предал земле. В начале ХII века русский паломник игумен Даниил видел мощи святого мученика Исидора на острове Хиосе. Позднее мощи его были перенесены в Константинополь и положены в храме святой Ирины.

Юродивый Исидор Ростовский — чудотворец родом из Германии. Согласно житию, он родился в окрестностях города Бранденбурга в славянской семье католического вероисповедания. Дойдя пешком до Ростова, принял там православие. Как утверждает предание, Исидор Ростовский вёл аскетичный образ жизни, творил чудеса, давал сбывающиеся предсказания. Исидор скончался в Ростове в 1474 году и был похоронен на месте хижины, где он жил. Позднее над ней была построена Церковь Вознесения Господня (Церковь Исидора Блаженного на валах). Мощи Исидора находятся под её стенами до настоящего времени.

День защиты от Солнца

В полдень лучше не загорать — вредно для кожи. Фото © Агентство Москва

27 мая необычный праздник — День защиты от Солнца. Праздник этот неофициальный, но напоминает о важной проблеме, нелишним будет помнить о ней и в России.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют: чрезмерное воздействие солнечных лучей является первопричиной пагубных последствий для кожи, глаз и иммунной системы. Четыре из пяти случаев заболевания раком кожи можно было бы предупредить. А сделать это было просто: сократить вред от ультрафиолетового излучения нашего светила.

Ниже предлагаем простые меры предосторожности от ВОЗ, которые помогут защитить кожу от ультрафиолета: ограничивайте время пребывания на полуденном солнце (с 10 часов утра до 4 часов дня);

следите за УФ-индексом (защита нужна даже при умеренном показателе);

пользуйтесь тенью (правило тени: если у вас она короткая, пора прятаться от солнца);

носите солнцезащитную одежду;

используйте солнцезащитный крем (с фактором защиты 15+);

не пользуйтесь оборудованием и лампами для искусственного загара (эти вредит коже и незащищённым глазам).

Именинники 27 мая

Сегодня, 27 мая 2023 года, именины у российского актёра Максима Матвеева. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

27 мая именины у обладателей следующих красивых имён: Максим;

Пётр;

Никита;

Леонтий;

Серапион. Редакция Лайфа поздравляет именинников в этот особенный для них день.

Приметы 27 мая

Как мы рассказывали, 27 мая верующие православной церкви чтут память мученика Исидора Хиосского и Исидора Твердислова, ростовского чудотворца. Люди назвали этот день Сидором Бокогреем, так как считалось, что в эту дату переставали дуть северные холодные ветра. А ещё — Сидором Огуречником, поскольку были принято в этот день высаживать огурцы в почву. В целом считалось, что в этот день желательно работать в огороде. Посадив кустарник, можно загадать желание: согласно поверью, когда он подрастёт и зацветёт, всё исполнится. Вот какие были приметы:

на Сидора Бокогрея холодно, значит, и лето прохладным будет;

на восходе небо алое — лето будет жарким;

радуга на Сидора — погода будет хорошей;

прилетели ласточки и стрижи — будет тепло;

погода на Сидора повторится летом.

Авторы Вадим Андреев