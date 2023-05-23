ЛДПР предложила присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"
ЛДПР предлагает вернуть почётное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Партия готовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщил лидер политсилы Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что соответствующие предложения звучат от граждан России давно и в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными, поскольку подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания.
"Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Столицы ДНР и ЛНР мужественно сражаются с нацистами уже более 3700 дней. Перед мужеством жителей и защитников этих городов мы преклоняем колено… Они ежедневно сопротивляются и отстаивают своё право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке", — написал Слуцкий в телеграм-канале.
А в ноябре 2022 года Мелитополь Запорожской области и Мариуполь в ДНР получили почётные звания городов воинской славы. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
ТАСС / Николай Тришин