ЛДПР предложила присвоить Донецку и Луганску звание "Город-герой"

ЛДПР предлагает вернуть почётное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Партия готовит соответствующие поправки в законодательство. Об этом сообщил лидер политсилы Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что соответствующие предложения звучат от граждан России давно и в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными, поскольку подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания.

"Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Столицы ДНР и ЛНР мужественно сражаются с нацистами уже более 3700 дней. Перед мужеством жителей и защитников этих городов мы преклоняем колено… Они ежедневно сопротивляются и отстаивают своё право на мирную жизнь, культуру и возможность говорить на родном языке", — написал Слуцкий в телеграм-канале.