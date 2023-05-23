Последний звонок: как школьники проводят последнюю линейку В конце мая в российских школах отмечается последний звонок: рассказываем, когда возник этот праздник, как школьники отмечают его и почему многие отказываются от шумных вечеринок. 23 мая, 11:47 Последний звонок в российских школах традиционно звенит 25 мая, но в этом году праздник провели пораньше. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

"Когда уйдём со школьного двора под звуки нестареющего вальса..." — все знают слова и мелодию песни из кинофильма "Розыгрыш" (1976), которая стала гимном прощания со школой для многих поколений выпускников. Порядка двух миллионов девятиклассников и одиннадцатиклассников закружатся в школьном вальсе в эти майские дни. Последние звонки проходят, когда учёба уже закончилась, а экзамены ещё впереди. В празднике принимают участие выпускники, учителя и родители. Это памятное всем время прощания со школой.

По традиции последние звонки в нашей стране проходят 25 мая. В этом году Министерство просвещения России рекомендовало провести их в этом году 22–23 мая. А вот выпускные вечера в школах ведомство предложило проводить 23–24 июня. Учитывая, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Последние звонки уже отзвенели в Хабаровском крае и в Приморье, в Ставропольском крае и на Кубани, в Архангельской области, Владимирской, Липецкой и Ростовской областях. Многие школы Москвы и Санкт-Петербурга тоже не стали откладывать праздник до 25 мая. Не стали этого делать и в Крыму. А в последние пару лет во многих общеобразовательных учреждениях и вовсе проводят две праздничные линейки в конце мая: одну для выпускников, другую — для всех остальных.

Когда появилась традиция отмечать последний звонок

Традиция последних звонков зародилась в послевоенные годы в Краснодаре. Инициатором был педагог-новатор Фёдор Брюховецкий (1915-1991). Под его руководством школа № 12 (сейчас это лицей № 12 имени Антона Семёновича Макаренко) стала местом новаторского педагогического эксперимента. В школе ввели ученическое самоуправление, и раз в году — в день рождения знаменитого советского педагога Антона Макаренко — ученики сами становились учителями, завучами школы и даже сами вели уроки. Педагог считал, что это помогает подготовить учеников ко взрослой жизни, повышает ответственность, объединяет ребят разных возрастов, а также учителей и родителей. Когда решаются общие задачи, идёт совместная работа, то происходит сплочение коллектива. Ну и, конечно, такая игровая форма увлекала детей, заставляла проявлять инициативу. Здесь и возник замысел проведения праздника для всей школы. 25 мая 1948 года впервые последний звонок прозвенел сразу в двух советских школах — краснодарской № 12 и московской № 182. В этот день прошли общешкольные линейки, первоклассники подарили покидающим школу ребятам свои поделки, сделанные на уроках труда, выпускники посадили молодые деревца на территории школы. До начала 1970-х годов последние звонки не были обязательными, а после 1971 года, когда Министерство образования СССР включило праздник в честь окончания школы в список официальных мероприятий, его стали проводить во всех школах, творчески переработав концепцию и обогатив новыми традициями.

Последний звонок отмечался и в советские годы. Фото © Фотохроника ТАСС / Александр Бормотов

Как проходит последний звонок сегодня

В наше время последний звонок звенит не только для заканчивающих 11-й класс, но и для тех, кто покидает 9-й класс, а также для выпускников начальной школы, которые в этот день прощаются со своим первым учителем. Отличие мероприятия для девятиклассников в том, что часть из них ещё вернётся в школу, в 10-й класс, а вот одиннадцатикласcники покинут учебное заведение навсегда. Школы могут сами определять форму мероприятия, проявляя креативность. Иногда программы включают самые необычные сценарии последнего звонка. Вот только некоторые из использованных в последнее время в ряде школ: необычный и интересный сценарий праздника по мотивам мифов Древней Греции "На вершине школьного Олимпа", современный сценарий на последний звонок для 9-го и 11-го классов "Снимается кино", игровой сценарий по мотивам "12 стульев" и другие. Экспериментировать разрешено, но всё же непременная часть празднования — это торжественная линейка с выступлениями директора, гостей и родителей, приветствием первоклассников и напутствием выпускникам. Выпускников обязательно поздравляют первоклассники: это символизирует преемственность поколений. Маленькие школьники ведут своих старших товарищей на последний урок. Завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик, — её проносит на плечах один из выпускников. Иногда на линейке школьники обмениваются небольшими колокольчиками и отпускают в небо воздушные шары.

В школе № 429 на проспекте Будённого в Москве на последний звонок высаживают деревья. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Затем наступает неофициальная часть праздника. Её содержание зависит от каждой конкретной школы: где-то подростков могут отвезти покататься на теплоходе, кто-то всем классом отправляется в поход, а иногда и на банкет в ресторан. Однако не стоит забывать, что после последнего звонка вчерашних школьников ждёт ещё единый государственный экзамен (ЕГЭ). Поэтому многие выпускники отказываются бурно отмечать последний звонок, предпочитая усердно учиться.

Последний звонок в приграничных регионах

В Брянской области у выпускников 9-х и 11-х классов последние звонки пройдут 23 мая с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований антитеррористической безопасности. Занятия в выпускных классах закончились 22 мая, всем остальным рекомендовано закрыть четверть до 30 мая. В приграничных районах Белгородской области школьные линейки по случаю прощания со школой пройдут дистанционно в форме праздничного классного часа. Традиционный формат праздника был сорван из-за украинских диверсантов, которые проникли в регион 22 мая. Сейчас мероприятия по их поимке продолжаются, поэтому собираться большими группами небезопасно. В школах Донецкой Народной Республики последний звонок проходит 23 мая. В некоторых городах обстановка позволила поздравить выпускников в традиционном очном формате. Но на тех территориях ДНР, где из соображений безопасности школьники проходили обучение на дистанционке, последний звонок тоже прозвенит в режиме онлайн. В ЛНР торжественные линейки в честь последнего звонка состоятся только для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов. Об этом сообщили в Министерстве образования Луганской Народной Республики. Школам рекомендуют рассмотреть возможность провести праздник внутри помещений, а за безопасностью ребят проследят с утроенным вниманием.

В приграничных регионах в целях безопасности просят перенести последние звонки из школьных дворов в охраняемые помещения. Фото © Агентство "Москва" / Юлия Иванко

Последний звонок в других странах

Последний звонок и выпускной считаются праздниками не только в России. В Норвегии, например, прощание со школой растягивается на несколько дней и включает в себя красочные процессии с песнями и танцами на улицах города. В Швеции выпускники катаются в открытых грузовиках с логотипами школы на кузове, в Китае принято в этот день выбрасывать из окон ручки и тетради, а в США проходят настоящие светские рауты, на которые парни приходят в смокингах, а девушки — в вечерних платьях.

Авторы Андрей Соколов