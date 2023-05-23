4 знака зодиака, которые обожают секс и оказываются лучшими любовниками
Знаки зодиака могут многое рассказать о характере человека. Но не только совместимость нравов можно смотреть по натальной карте. Например, с помощью астрологии также возможно найти для себя идеального секс-партнёра.
Нельзя отрицать, что сексуальная совместимость является важным аспектом здоровых и счастливых отношений. Когда дело доходит до интима, многие люди не придают должного значения своей сексуальной жизни и тому, что происходит в постели. Но найти секс-партнёра, который сможет раскрепостить и полностью удовлетворить, так же важно. И поможет выбрать для себя идеального любовника гороскоп. Ведь есть пять самых страстных знаков зодиака, обожающих секс.
Знак зодиака Лев — самый страстный любовник
Какой знак зодиака считается самым лучшим в сексе? Фото © Freepik / allexxandar
Да, царь зверей из представителей зодиакального круга, конечно же, окажется одним из лучших в постели. Человека знака зодиака Лев можно назвать синонимом к слову "страсть" — настолько это пылкий любовник. Вне зависимости от пола обладатели энергии огня любят брать инициативу в интиме в свои руки. Они страстные, любящие экспериментировать личности. Представитель знака зодиака Лев сделает всё, чтобы во время близости с ним вы почувствовали себя особенным. Как бонус, этот солнечный знак известен и своей уважительный натурой. Такой любовник обязательно примет во внимание ваши потребности и желания.
В сексе знак зодиака Весы внимателен и щедр
4 знака зодиака с самой сильной сексуальной энергией. Фото © Freepik / allexxandar
Следующими по отличным навыкам в сексе выступают носители знака зодиака Весы. Помешанные на гармонии, во время близости такие любовники будут в равной мере как брать, так и отдавать. Поэтому в астрологии личности знака зодиака Весы считаются одними из лучших секс-партнёров, которые только могут быть. Доставляя своим половинкам удовольствие, они знают, как воплотить в жизнь даже самые смелые фантазии и постыдные мечты. В то же время люди знака зодиака Весы довольно старомодные любовники, которые сначала постараются вас в себя влюбить.
Знак зодиака Скорпион в постели точно доведёт до оргазма
Как по гороскопу найти для себя идеального секс-партнёра и любовника. Фото © Freepik / allexxandar
Все знают, что знак зодиака Скорпион — самый таинственный, опасный и мстительный. Но вместе с этим личности, кому повезло родиться под этим созвездием, обладают невероятной притягательностью. Про таких говорят "от них пахнет сексом". Что парни, что девушки знака зодиака Скорпион оказываются отличными любовниками и секс-гуру. Они чистейшие доминанты, любящие смотреть, как их вторая половинка ловит оргазм за оргазмом. В астрологии нет плохих и хороших знаков зодиака, и Скорпион не считается злодеем. Наоборот, это достаточно ранимые и потому осторожные люди, привыкшие нападать первыми.
Самый лучший секс с человеком знака зодиака Стрелец
Сексуальная совместимость с разными знаками зодиака — кто лучший? Фото © Freepik / allexxandar
Ещё один огненный знак зодиака, а значит, ещё один претендент на место лучшего секс-партнёра. И хотя на первый взгляд эти ребята кажутся не слишком серьёзными, нельзя их недооценивать. Люди знака зодиака Стрелец обычно источают дикую энергию, энтузиазм и любовь, они обожают агитировать половинок на спонтанные занятия сексом. Такой любовник обязательно превратит вашу сексуальную игру во что-то необычное и запоминающееся. Вместе с человеком знака зодиака Стрелец в постели можно много чему научиться: они любят экспериментировать с игрушками и пробовать новые позы. После интима можно легко подумать: "Вау, это был лучший секс в моей жизни!"
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