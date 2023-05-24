Эффект Меган Фокс: 4 главные причины, почему действительно красивые женщины ненавидят себя, считая уродинами

Как всё же сложно устроен каждый человек. Мы привыкли смотреть на звёздных красавиц или прелестных мужчин в кино и клипах, мечтая о такой же внешности и фигуре, как у них. Поэтому считаем, что у знаменитостей никогда не бывает претензий к себе. Они же идеальные! Но нет, нередко и секс-символы видят в отражении уродин. О психологической проблеме принятия своей внешности недавно поделилась американская актриса Меган Фокс. "Я страдаю дисморфией, так как никогда не вижу себя такой, какой меня видят другие люди. В моей жизни никогда не было момента, когда бы я любила своё тело", — сказала она в интервью.

Психолог Жанна Воеводина рассказала, почему Меган Фокс не принимает своё тело, отражение в зеркале и себя. Фото © Предоставлено LIFE

Лайф поговорил о таком феномене с психологом Жанной Воеводиной. Эксперт сказала, что, если не брать случаи тяжёлых психических расстройств, когда мозг неправильно видит изображение (прямую линию изогнутой, маленькое большим или наоборот), то причин, по которым красивая девушка, смотря на себя в зеркало, найдёт одни лишь недостатки, несколько. Рассмотрим самые важные из них.

1. Отсутствие новизны

Именно чувство новизны, которое включает секретный элемент под названием любопытство, и даёт увидеть красоту. "Такой эффект знает каждый из нас, когда едет в отпуск в новую страну и там всё кажется намного прекраснее, чем в своём городе", — приводит пример эксперт.

Вы можете каждый день проходить мимо прекрасной клумбы цветов или здания с красивой архитектурой, но не обращать на них внимания. Зато, оказавшись в другом городе, сразу заметите и оцените не только клумбу, но и цвет изгороди. Или можете недоумевать, почему ваши подруги сходят с ума по вашему брату. Ведь, по вашему мнению, в нём нет ничего особенного.

2. Отсутствие зеркал и возможность увидеть или разглядывать в детстве своё отображение

Меган Фокс страдает дисморфией и не принимает своё тело. Психолог назвал причины, откуда берётся это расстройство. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini / Invision

Почему так важно в детстве играть со своим отражением, разглядывать его. И что произойдёт, если такой возможности не будет? У психолога Воеводиной есть ответ: "Тогда мозг сформирует придуманное изображение, ориентируясь на то, что он видит в других людях. Или, говоря проще, в своей голове вы выглядите по-другому. Там другая картинка".

Это как сравнить двух абсолютно разных людей. Например, принцесса Жасмин представляет себя в образе Покахонтас. Они обе красивые, но просто разные. И когда внутри человека происходит диссонанс, то и отображение в зеркале вызывает шок.

"Именно это различие и даст чувство неудовлетворения увиденным. То самое "да, но". Это состояние очень знакомо полным девушкам, ведь в своей голове они могут видеть себя дюймовочками. Поэтому им так больно смотреть на себя в зеркало. Хотя полнота тоже может быть красивой", — подмечает эксперт.

3. Пребывание часто в плохом настроении

"Наш мозг, оценивая красоту, принимает во внимание не только саму внешность, но и настроение в этот момент. И даже уровень энергии", — рассказывает Жанна Воеводина. Для нашего мозга красиво всё, что движется и в чём ощущается энергия. Наверняка и вы сталкивались с этим эффектом. Например, когда надеваете красивое, но неудобное платье на праздник и чувствуете себя некомфортно, то отражение в зеркале и фото с мероприятия вам не нравятся. "Именно поэтому мы начинаем нравиться самим себе на старых фото, по прошествии времени. Когда забываем те состояния и настроение, а видим только картинку".

4. Сравнение своей внешности с признанными в обществе канонами красоты

Почему секс-символ Меган Фокс не может смотреть на себя в зеркале. Фото © ТАСС / ZUMA Press