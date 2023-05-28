28 мая 2023 года отмечают День пограничника: как погранвойска проводят свой праздник 28 мая 2023 года отмечают День пограничника. Откуда взялся этот праздник и почему его проводят именно в мае, является ли этот день официальным в стране выходным и какие у него традиции? Читайте в материале Life.ru. 28 мая, 07:41 Сегодня, 28 мая, свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Важными и неотделимыми частями любого государства является не только армия, население, валюта, но и его границы. Они испокон веков охраняются и защищаются от посягательств завоевателей специальными войсками, которые имеют свой праздник. А граница-то у нашей страны огромная — её общая протяжённость составляет 60 932 км, из них 22 125 км — сухопутные (в том числе 7616 км — по рекам и озёрам), 38 807 км — морские (около 2/3). Охрану государственной границы в настоящее время осуществляет Пограничная служба ФСБ России, а обустройством пограничных пунктов до 2016 года ведало Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации. Ныне эти обязанности возложены на Министерство транспорта.

Итак, войска, о которых мы только что говорили, — пограничные. Их подразделения осуществляют охрану внешних территорий России на суше и воде. Основные обязанности — обеспечение правил содержания государственной границы. День пограничника в России, как и в СССР, отмечается в один из последних весенних дней, 28 мая.

Почему День пограничника отмечается 28 мая

Пограничная служба СССР тоже отмечала свой праздник 28 мая. Фото © Власов Олег / ТАСС

28 мая День пограничника отмечается по следующей причине. В этот день в 1918 году декретом СНК учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника СССР был установлен в 1958 году. Советскому Союзу также была необходима защита его границ, самых протяжённых в мире.

Кстати, государственная граница СССР была не только самой протяжённой, но и самой непреодолимой. Всю её сухопутную часть опоясывали ряды колючей проволоки, в особо опасных местах стояли минные ловушки, вся она была перепахана контрольно-следовой полосой, которую регулярно патрулировали наряды бойцов в зелёных фуражках. В непосредственной близости и к госгранице были обустроены укреплённые районы (УРЫ), в фортификационном отношении основательно оборудованные. Когда-то погранвойска находились в непосредственном подчинении Лаврентия Берии. Он заставил личный состав заниматься боевой подготовкой с утра до ночи и вооружал пограничников самым современным по тому времени оружием. Если армия к автоматам даже накануне войны относилась с неким пренебрежением, то для пограничников это было совершенно привычное оружие, так же как и самозарядные винтовки. Педантичные немцы рассчитывали, что возьмут заставы за часы, а то и минуты. Но по факту "увязали" в кровопролитных боях почти везде на многие дни. Великолепная боевая подготовка и высочайший моральный дух, готовность к самопожертвованию ради защиты государственной границы, которая понималась именно с большой буквы — были отличительными чертами пограничных войск Союза ССР. Профессионализм пограничных войск внёс очень весомый вклад в общую победу над нацистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, изрядно изматывая их, прежде чем те заходили уже на саму территорию государства. В современной России День пограничника — 28 мая — установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск".

Традиции Дня пограничника

Как и у почти любого праздника, у дня пограничника есть свои традиции и обычаи.



В этот день виновники торжества обычно выполняют следующие "обряды":

Купание в фонтане — одна из традиций празднования Дня пограничника. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Купаются в фонтанах . Возможно, эта военная традиция восходит ещё к языческим обрядам очищения и символического ежегодного перерождения — отследить сложно. Но и десантники, и пограничники должны окунуться в фонтан.

. Возможно, эта военная традиция восходит ещё к языческим обрядам очищения и символического ежегодного перерождения — отследить сложно. Но и десантники, и пограничники должны окунуться в фонтан. Поют песни под гитару о службе. Сложно сказать, актуальна ли традиция, но раньше считалось обязательным спеть песню. Причём одну конкретную: "Над границей тучи ходят хмуро". Баллада про дальневосточный пограничный конфликт с Японией стала негласным гимном всех служивших.

Сложно сказать, актуальна ли традиция, но раньше считалось обязательным спеть песню. Причём одну конкретную: "Над границей тучи ходят хмуро". Баллада про дальневосточный пограничный конфликт с Японией стала негласным гимном всех служивших. Произносят тост . Обязательно надо выпить первую рюмку за тех, кто в наряде. Правильно он звучит так: "За тех, кто с 20" (в некоторых вариантах — с 19) — как правило, с этого времени солдаты заступают в караул и начинаются "пограничные сутки".

. Обязательно надо выпить первую рюмку за тех, кто в наряде. Правильно он звучит так: "За тех, кто с 20" (в некоторых вариантах — с 19) — как правило, с этого времени солдаты заступают в караул и начинаются "пограничные сутки". Возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата, к мемориальным доскам и памятникам. Служба в погранвойсках тяжела и опасна, поэтому надо почтить память погибших товарищей. Можно отнести цветы или венок на могилы или к воинскому монументу.

Служба в погранвойсках тяжела и опасна, поэтому надо почтить память погибших товарищей. Можно отнести цветы или венок на могилы или к воинскому монументу. Ездят на машине с флагом. 28 мая по всем городам России пронесутся сотни автомобилей, из окон которых будет развеваться знамя с изображением золотого двуглавого орла и красно-зелёного креста.

Мероприятия в честь дня пограничника

28 мая пограничникам-военнослужащим в частях зачастую вручают грамоты, присваивают внеочередные звания и повышают в должностях. Бесплатные мероприятия ко Дню пограничника пройдут в Музее главных оружейных реликвий армии. Откроет праздничную программу торжественная церемония поднятия флага береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Далее запланированы мастер-классы и концерты. Так, в 13:30 посетителям предложат сделать поделки из бумаги, а также попробовать свои силы в сборке-разборке автомата Калашникова. В 14:00 начнётся праздничный концерт.

Ну и какой же праздник без салюта. Вот и день пограничных войск в стороне не остался. Практически каждый год в Москве в честь этого дня гремит праздничный салют. В прошлом году, например, залпы пускали в 22:00. В течение четырёх минут 1300 выстрелов были произведены из семи установок. Три из них разместили в парке Победы, четыре — на левом берегу Москвы-реки. В этом году пока информации от властей Москвы на этот счёт не поступало, но, вероятнее всего, со дня на день сообщат, во сколько, когда и где можно будет понаблюдать за салютом в честь Дня пограничника.

Авторы Андрей Ананьев