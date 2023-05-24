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Российские разработчики технологий для нефтегазовой отрасли получили поддержку

24 мая, 15:36
<p>Фото © "Газпром нефть"</p>

Фото © "Газпром нефть"

В рамках реализации программы INDUSTRIX "Газпром нефть" отобрала самые перспективные стартапы в области разведки и добычи для тестирования на месторождениях компании. С её помощью компания поддерживает малых и средних предпринимателей в сфере промышленных технологий и находит инновационные решения для добычи углеводородов.

Второй поток технологического акселератора INDUSTRIX стартовал осенью 2022 года и собрал 536 заявок. По итогам многоступенчатой экспертизы специалисты отобрали 36 наиболее перспективных технологий. Из них потенциальные заказчики со стороны бизнес-подразделений компании определят проекты для тестирования. Каждое из решений планируется доработать и оценить потенциал его дальнейшего развития.

Корпоративная программа INDUSTRIX активно участвует в развитии идей российских предпринимателей. От экспертов нефтяной компании команда стартапа получает не только обратную связь о продукте, но и необходимую поддержку для правильного структурирования своих проектов. Например, некоторые команды учатся правильно формировать ценностное предложение для бизнеса, регистрируют юридические лица и осуществляют другие действия, необходимые для воплощения идеи в жизнь. Для взаимодействия с внешним окружением компания обучает специалистов из числа своих сотрудников, которые становятся "связующим звеном" между потенциальным бизнес-заказчиком и проектом. Сотрудник вместе с командой стартапа формирует дорожную карту, контролирует выполнение задач и развитие продукта внутри компании, помогает выявить возможные проблемы и риски, а также хорошо подготовиться ко всем этапам акселератора.

По итогам первого потока акселератора были протестированы и интегрированы в бизнес-процессы компании несколько проектов. Например, технология одного из выпускников позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы "трудной" нефти. Продукт внедрён на активах предприятия в Красноярском крае и ЯНАО.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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