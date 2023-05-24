Рост Рунета, фейки на Википедии и социальная реклама: Чем отметился первый день РИФ-2023

На открывающей сессии Российского интернет-форума исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова сообщила, что среднестатистический россиянин проводит в Сети около четырёх часов в сутки. Большую долю этого времени занимают соцсети и мессенджеры. За прошедший год особенно сильно "просела" аудитория социальных сетей Instagram* и Facebook*, а вот российские мессенджеры, соцсети и видеохостинги — спикер особо отметила RuTube — показали, по утверждению Ачкасовой, "красивую динамику".

Глава РАЭК Сергей Гребенников со своей стороны отметил, что экономика Рунета не подтвердила изначальный прогноз, значительно превысив его и показав рост на 29% вместо 11%. Эта планка была достигнута за счёт положительной динамики сегментов электронной коммерции и инфраструктуры.

"Мы преодолели планку в 12 триллионов рублей и показали двухзначный рост в условиях падения мировой экономики", — сообщил Гребенников, отметив, что в 2023 году рост будет продолжаться.

Глава РАЭК Сергей Гребенников. Фото © rif.ru

Он отдельно отметил, что роста экономики Рунета невозможно было бы достичь без интенсивной коммуникации ИТ-бизнеса, Минцифры России и общественных организаций. "Посмотрите, что сделало государство. Это уникальные налоговые льготы, это пониженные тарифы страховых взносов, снижение ставки по ОСН для ИП и малого бизнеса, моратории на проверки до 2024 года, льготные ставки по кредиту и другие меры, которые необходимы отрасли для того, чтобы развиваться. Благодаря этим мерам суммарные доходы ИТ-компаний выросли более чем на 35%. И это те цифры, которые очень радуют. Об Интернете думают, Интернет в России развивается и является ключевой экосистемой", — отметил глава РАЭК.

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко в свою очередь отдельно затронул тему кадров в ИТ-индустрии. Приводя сведения Минцифры, он сообщил, что к концу 2022 года за границей работали порядка 100 тысяч российских программистов, при этом 80% из них продолжали работать с отечественными компаниями, а уже 60% из уехавших в ту волну вернулись к февралю 2023 года. Помимо того, он презентовал исследование РАЭК, изучившее в том числе и настроение среди российских ИТ-специалистов. По словам Плуготаренко, айтишники очень сильно верят в перспективы Рунета, но переживают за своё будущее. "Важно доказать, что те меры поддержки, которые были включены в прошлом году впервые в отношении не только ИТ-бизнеса, а и ИТ-специалистов, это не преходящее явление. Эти меры поддержки останутся и будут модифицироваться в соответствии со спросом на них. Показали, что ИТ — это белая кость, это отрасль, которую необходимо поддерживать, в том числе и человеческий кадровый потенциал", — указал он.

Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. Фото © Rif.ru

Также в первый день РИФ-2023 участники форума обсудили рынок социальной рекламы в России. Так, заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов выразил благодарность АНО "ИРИ", отметив, что количество социальной рекламы, а равно и число социальных посылов, на которые она направлена, увеличилось. А заместитель генерального директора АНО "ИРИ" по социальной рекламе Андрей Воронков сообщил, что сейчас Институт развития интернета в качестве единого оператора соцрекламы взаимодействует с 120 ресурсами, что, по сути, обеспечивает потенциальный охват 100% аудитории Рунета.

"Для нас очень важный момент — это оркестровка рынка социальной рекламы, потому что фактически мы должны выбрать наиболее значимые для государства и для общества тематики и фокусно работать по ним", — отметил он.

Фейки и противодействие им — ещё одна тема, которую затронули участники форума. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что сегодня появились люди, которые профессионально оперируют недостоверными знаниями, используя популистские приёмы.

В своей речи он привёл в пример Википедию, назвав её полуанонимным сообществом, которое взяло на себя функцию признавать знания достоверными и верифицировать их, а также напомнил о проблеме модерации на зарубежных площадках, с которой сегодня сталкиваются российские авторы. "Пример — YouTube, который просто уничтожает контент, который идёт вразрез со взглядами вашингтонского обкома. Это по сути прямое цензурирование контента. Платформа решает, что нам смотреть, что нам видеть. И, конечно, на этом фоне возникла потребность, я это остро ощущаю, это остро ощущают очень многие пользователи, источников верифицированных знаний и экспертов, которые могут верифицировать информацию", — возмутился парламентарий.

Депутат добавил, что до начала специальной военной операции на Украине с западными ИТ-гигантами велись переговоры по их "приземлению» в России и они хотели работать цивилизованно, по понятной модели, однако с началом СВО хи платформы "превратились в пропагандистские ресурсы, работающие по методичкам".

Управляющий партнер компании "СМЕНА" (Группа AIC) Артем Геллер поделился с участниками форума мнением о том, как можно бороться с фейками, не используя штрафы или уголовную ответственность. По словам спикера, одним из инструментов могут быть так называемые "группы быстрого реагирования", которые «отлавливают» контент и ведут свои группы, где разоблачают фейки.