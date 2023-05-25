В России создана умная система для разработки рецептур моторных масел

Российские ученые на основе технологии искусственного интеллекта создали первую цифровую систему для моделирования многокомпонентных рецептур моторных масел. Преимущество высоких технологий в том, что пользователь может задать основные параметры будущего продукта, то есть самостоятельно выбрать вязкость, плотность, щелочное число и даже указать специфику автомобильного оборудования, на котором будут использованы готовые смазочные материалы.

Умная система используется специалистами "Газпром нефти", которым удалось усовершенствовать более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел. Искусственный интеллект позволяет сократить время от разработки до запуска нового продукта в промышленное производство с полугода до одного-двух месяцев.