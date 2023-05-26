С 1 июня начнётся предел на финансовых рынках: Что будет с курсом доллара и чем опасен новый кризис 1 июня в США может произойти дефолт. Чем ближе к этой дате, тем больше сомнений появляется в том, что его удастся избежать. Впрочем, последствия для экономики будут при любом сценарии. 25 мая, 23:42 1 июня в США может произойти дефолт. Обложка © ТАСС / EPA / Yury Kochetkov

Как дефолт в США может сказаться на российской экономике

Авторитетное британское издание The Economist сделало сенсационный прогноз. По мнению его экспертов, дефолт в США действительно вполне реален. Более того, он может привести к обрушению фондового рынка и спровоцировать панику в мировой экономике. В результате на повестке дня окажется вопрос о том, чтобы снять с доллара статус основной резервной валюты.

Этот прогноз стал шокирующим для многих участников рынка. Особенно учитывая тот факт, что до недавнего времени мало кто верил в то, что дефолт может оказаться реальным. Тем не менее 1 июня, когда он должен состояться, приближается. При этом американские власти пока не озвучили никаких решений, которые могли бы предотвратить финансовый коллапс. Если конгресс вовремя не поднимет потолок долга США, то страна рискует столкнуться с первым в её новейшей истории дефолтом по госдолгу. Пока события развиваются в пользу негативного сценария.

Дефолт в США может иметь серьёзные последствия для мировой экономики и финансовых рынков, включая Россию. В случае дефолта США не смогут выплачивать по своим обязательствам, что может привести к снижению доверия к Штатам и ухудшению кредитного рейтинга. Результат — более высокие процентные ставки на облигации США и, как следствие, отток инвесторов из американских акций и облигаций. Такой прогноз сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Следует отметить, что дефолт в США ещё не произошёл, и есть шанс, что его удастся предотвратить. Россия в последние годы активно работает над диверсификацией своей экономики и уменьшением зависимости от цен на нефть, что может смягчить негативные последствия дефолта для нашей экономики. Расчёт за энергоресурсы ведётся в национальных валютах, а вот цены привязаны к доллару. Так что Россия — часть мировой экономики, поэтому ей тоже достанется из-за снижения цен в случае американского коллапса, — пояснил Владислав Антонов.

Это будет технический дефолт (если будет), поскольку долг номинирован в национальной валюте. У властей США нет дефицита долларов, ведь они их печатают. Проблема чисто бюрократическая: две партии торгуются о том, как сильно нужно резать расходы и надо ли вообще. Поэтому Минфину пока не выдают разрешение на новые займы. Так охарактеризовал обстановку эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Дефолт может спровоцировать падение курса доллара. Фото © Getty Images / Alex Wong

— Фундаментальной трагедии не случится. Но рецессия в США может стать более явной. Это разойдется волнами по всем экономикам мира, начиная от крупнейших торговых партнёров США (Евросоюз и Китай), а далее — по периферийным рынкам, которые от них зависят. Рынок акций РФ почти на 70% состоит от сырьевых акций. Валютный рынок практически целиком обслуживает экспортно-импортные потоки, поскольку торговля с миром происходит в твёрдых валютах (либо в привязке к ним), а рубль служит только для внутренних расчётов с бюджетом и населением. Биржевые курсы и котировки могут очень остро реагировать на дефолт США просто потому, что на любом кризисе сырьевые активы всегда сбрасывают в первую очередь, — рассказал Валерий Емельянов.

По его словам, хорошая новость в том, что острая реакция редко бывает долгой. В предыдущие годы бюджетные кризисы в США если и приводили к сильной встряске финансового рынка, то полноценной рецессии не вызывали. В течение полугода котировки возвращались.

— Экономика США сейчас действительно находится в такой ситуации, что дефолт более чем вероятен. Скорее всего, он будет техническим, но...тем не менее. Денег на оплату своих социальных обязательств у правительства не будет. Отсрочки выплат по гособлигациям точно будут — и это только начало. Минфин США не сможет больше размещать новые гособлигации. Мы уже видим ослабление доллара, на что отвечают колебаниями нефтяные котировки и криптовалюта. Мировой рынок, конечно, выстоит, если США объявит о дефолте, но фактически это будет означать необходимость перехода на другую валюту для международных расчётов и переориентацию торговли на другие рынки, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Дефолт в США повлияет на мировую экономику. Фото © Shutterstock

Прогноз курса доллара

Владислав Антонов рассказал, что дефолт может привести к значительному снижению курса доллара, что может негативно сказаться на российской экономике. В случае его падения цены на нефть и другие ресурсы, которые Россия экспортирует, могут также снизиться. Поступление денег в бюджет сократится.

— Ситуация с долларом неоднозначная. Если США фактически объявят дефолт, то будет наблюдаться сильный негативный импульс на мировых финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке. При этом может произойти сначала укрепление доллара в краткосрочной перспективе, так как в такой ситуации он может быть воспринят как актив с более низким уровнем риска по сравнению с остальными валютами. Также доллар может укрепиться в ответ на рост спроса на долларовые активы. Многие инвесторы будут искать ликвидные активы в период повышенной неопределённости на рынках.

Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе возможно обесценивание доллара, так как фактический дефолт США может вызвать значительное недоверие к нему как валюте и осознание небезопасности вложений в долларовые активы. Это, в свою очередь, вызовет снижение спроса на доллар и его последующий обвал. Однако точный ход событий в момент дефолта невозможно предсказать, так как это может зависеть от многих факторов, включая общее состояние экономики США и её финансовой системы, а также реакцию мировых рынков и инвесторов на новость о дефолте.

— На финансовых рынках и бюджете, разумеется, дефолт сильно скажется. Будет подорвано доверие к займам США, вырастут доходности в долларах (премия за риск), Минфину станет сложнее занимать, придётся в итоге резать расходы даже сильнее, чем ожидалось ранее. Скорее всего, сильно просядут рынки капитала, особенно рынки акций, и не только в США, — считает Валерий Емельянов.

Всё это, по его словам, приведёт к укреплению доллара, поскольку спрос на наличную валюту (не инвестированную в ценные бумаги, то есть деньги на счетах или обезличенный cash) резко вырастет. Из-за этого, как ни странно, дефолт США ослабит не доллар, а другие валюты, в том числе рубль. Может случиться массовый исход из сырьевых фьючерсов, сырьевых активов и сырьевых валют. Рубль на какое-то время может сильно упасть. То есть курсы доллара, евро, юаня в России снова взлетят к годовым максимумам.

Авторы Нина Важдаева