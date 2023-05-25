Стартовал фестиваль-форум "Российская креативная неделя – Дальний Восток"

Крупнейший форум в сфере креативных индустрий впервые проходит во Владивостоке. "Российская креативная неделя – Дальний Восток" обещает стать международной площадкой для обсуждения совместных проектов и рынка экспорта товаров, а также кооперации со странами СНГ, ШОС, БРИКС. К участию приглашены международные эксперты и делегации.

С приветственным словом перед участниками выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он высоко оценил креативный потенциал региона и подчеркнул значимость форума для Дальнего Востока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото © VK / Фотослужба "Российской креативной недели — Дальний Восток"

"Предприимчивость, нестандартные подходы к ведению дела и упорство в достижении целей — всё это про дальневосточников. Наши земляки-предприниматели всегда тонко чувствуют новые тенденции рынка, смело предлагают креативные бизнес-идеи и реализуют их на благо родного региона. Это касается благоустройства общественных пространств, индустрий моды, производства печатной продукции, детских игрушек, биологически активных добавок, сферы туристических услуг и прочих направлений", — отметил губернатор.

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание "Новая энергия креативных партнёрств: разворот на Восток". Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков стал одним из спикеров, отметив, что креативные индустрии, в центре которых находится человек образованный, интеллектуальный, самостоятельный, могут стать драйвером для развития Дальнего Востока.

"Именно с помощью креативных индустрий мы можем создать комфортную среду для жизни, чтобы творческий продукт, контент, создаваемый на Дальнем Востоке, стал востребованным и конкурентоспособным, а молодые специалисты видели перспективы в своём регионе. Рассчитываю, что в рамках форума мы сможем принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки всего креативного сообщества субъекта", — прокомментировал он.

По словам директора форума "Российская креативная неделя" Марины Абрамовой, среди всех российских регионов именно Дальний Восток, расположенный близко к рынкам АТР, представляет собой микс различных культур и обладает уникальным потенциалом развития креативных индустрий в России.

"Динамичное развитие связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом — наиболее перспективный вектор для креативных индустрий ДФО. Программа форума выстроена таким образом, чтобы по итогам деловой программы была сформирована дорожная карта дальнейшего развития креативных отраслей региона. Рассчитываю на эффективную работу каждого из участников "Российской креативной недели – Дальний Восток", — подчеркнула Абрамова, ставшая одним из модераторов дискуссии.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов горячо поддержал проведение "Российской креативной недели" во Владивостоке и выразил надежду, что мероприятие будет ежегодно собирать всех заинтересованных — представителей различных творческих сфер, молодых специалистов, менеджеров, готовых обеспечить стабильный поток инвестиций в творческий сектор.