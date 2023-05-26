Выставка художника Сергея IMAN проходит в арт-пространстве "Хлебозавод" Один из популярных китайских брендов мобильных телефонов объявил о создании визуальной 3D-инсталляции в арт-центре "Хлебозавод" в Москве. Событие приурочено к выходу их передового флагманского смартфона со складным экраном. 26 мая, 09:38 Обложка © TECNO

В основе инсталляции лежит идея о комплексности нашей личности. Раз за разом жизнь ставит человека перед необходимостью заново переизобретать себя в различных ситуациях. Слоганом "Всё сложится по-новому" мы хотим показать, что это необязательно негативный процесс. Исследуя новые грани своего "я", можно отойти от устоявшихся шаблонов, выйти за рамки принятого и отдаться творчеству. Это лозунг для тех, кто верит в будущее, для художников по духу и призванию, которые воспринимают свою личность как холст.

Инсталляция отражает эту идею: увидеть рисунок полностью можно лишь с одной точки. В зависимости от перемещения зрителя рисунок будет меняться — так же, как меняемся мы. Это наша попытка порассуждать о том, как мы воспринимаем искусство и как сами, будучи зрителем, участвуем в создании произведения.

Фото © TECNO

Эта же философия вдохновила компанию на создание нового смартфона. Новый смартфон компании даёт своему пользователю возможность выстраивать взаимодействие со смартфоном с нуля, ориентируясь на свои потребности, а не на предыдущий опыт использования смартфонов. Огромный экран и сверхчёткие камеры открывают новые возможности для реализации даже самых невероятных целей.

Компания не впервые выстраивает со своими пользователями диалог об их внутренних переживаниях. В этот раз в центре внимания оказалась идея о многогранности человеческой личности и необходимости принятия всех своих сторон. Инсталляция выполнена в коллаборации со стрит-арт-художником Сергеем IMAN. Композиция была установлена в арт-пространстве "Хлебозавод" 2 мая и сопровождалась креативным перформанс-шоу — Сергей раскрасил фигуру непосредственно после её установки. Посмотреть арт-объект можно в любое время со 2 мая по 1 июня.

Фото © TECNO

Авторы Валерия Мишина