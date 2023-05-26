Бандиты, биты, арматура: Как мебельную фабрику под Ульяновском отнимают по правилам 90-х В Ульяновской области на мебельной фабрике "Добрый стиль – мебель" внезапно сменилось руководство. Её основатели — отец и дочь, Сергей Смирнов и Анна Довгань, считают, что речь идёт о рейдерском захвате бизнеса. 25 мая, 23:44 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE, © Shutterstock

Назад в девяностые

События на фабрике вызвали значительный общественный резонанс: "Добрый стиль – мебель" — предприятие градообразующее, от его работы зависит благополучие жителей посёлка Поливаново. И однажды утром почти двухстам его сотрудникам путь на работу преградили крепкие молодые ребята, державшие в руках предметы, похожие на биты и арматуру.

Сотрудников фабрики не пустили на работу. Видео © LIFE

Поскольку многочисленные обращения работников предприятия в органы государственной власти Ульяновской области так и остались без ответа, активисты обратились за помощью в местное отделение общественного движения "Зов народа" и совместно направили письма председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг фабрики.

Что произошло на фабрике

Как оказалось, подобные атаки на фирму совершались и раньше, но местные силовики почему-то оставляли происходящее без внимания. Так длилось, пока в окружении Сергея Смирнова не стали происходить откровенно криминальные события.

Осенью 2016 года неожиданно исчез друг Сергея Смирнова — Денис Кораблёв. По его словам, пятеро неизвестных в масках якобы похитили мужчину и вывезли в лес к заранее выкопанной могиле. Там его связали, крепко избили и заставили на камеру оклеветать Смирнова, чтобы позже использовать видеоматериал для давления на владельца фабрики.

Оставлять Кораблёва в живых бандиты не планировали, но не учли, что их жертва — профессиональный спортсмен. Его уложили в могилу, но, перед тем как засыпать, опрометчиво развязали ноги. Благодаря этому мужчина сумел выбраться из ямы и сбежать.

Позже благодаря его показаниям троих из пятерых несостоявшихся киллеров задержали и осудили. Следователи проверили и видеозапись с предсмертным заявлением парня. В итоге её признали не соответствующей действительности, суд постановил изъять её со всех интернет-площадок, где она была размещена.

Денис Кораблёв о своём похищении, удачном побеге и возможном заказчике неудавшегося убийства. Видео © LIFE

В то же время по какой-то причине следствие не смогло найти оставшихся двоих участников расправы, а также установить её реального заказчика. Сам Кораблёв считает, что это дело рук нового и, возможно, номинального собственника предприятия — Елены Хотовицкой.

Но, похоже, рейдеры всё же достигли одной из своих целей: сумели запугать Смирнова. Как рассказала Лайфу адвокат Анна Маслюк, сейчас её подзащитный скрывается за границей. Он был вынужден уехать из страны, так как опасается за свою жизнь. И пока мужчина отсутствует в России, Елена Хотовицкая заваливает учредителя фабрики различными судебными исками.

Как возрождалось предприятие

Умиравшую старую мебельную фабрику Сергей Смирнов выкупил ещё 2013 году. Предприятие сразу оформил на свою дочь Анну и осуществлял управление им по доверенности.

Мужчина в Ульяновской области личность известная: профессиональный спортсмен, крупный специалист по восточным единоборствам, мастер спорта России, победитель и призёр чемпионатов мира по карате. Кроме того, успешный тренер: например, именно он воспитал бойца смешанных единоборств, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева, который участвует в СВО.

Подобный бэкграунд позволил Смирнову быстро реанимировать заглохшее производство — высокое качество продукции "Добрый стиль – мебель" нашло своего покупателя сначала в Ульяновске, а позже появившиеся дилеры принялись возить мебель по всей России и даже в Казахстан.

Адвокат Анна Маслюк о ситуации вокруг фабрики. Видео © LIFE

С момента перезапуска производства на фабрике всё время увеличивался штат сотрудников, который на пике почти достиг отметки 300 человек. Исправно платились зарплаты, выполнялись социальные обязательства. По данным системы СПАРК, доходы предприятия постоянно росли и к 2019 году без малого составили 200 млн рублей.

Как партнёр получил контроль за фабрикой

На волне успеха в 2014 году Сергей Смирнов пригласил развивать бизнес своего друга Юрия Хотовицкого. К этому моменты мужчины были знакомы уже много лет, обоих объединял спорт.

Хотовицкий выгодное предложение принял и сразу выкупил 50 процентов предприятия. Однако сам официально числиться собственником почему-то не захотел и попросил друга оформить долю на свою тогда ещё гражданскую жену Елену Панову. Позже она вышла замуж и взяла фамилию мужа, став Хотовицкой. Сразу после того, как женщина вошла в долю, в работе предприятия начались странности.

Сейчас женщине 56 лет, она живёт в Москве в отличной трёшке в престижном ЖК "Скай форт", что в районе Нагатино-Садовники. До фабрики она держала несколько кафе, владела салоном красоты, торговала разной непродовольственной мелочью. К моменту покупки производства она владела фирмой по продаже цветов. А в 2017 году она неожиданно открыла ИП со сферой деятельности, почти совпадающей с фабрикой "Добрый стиль – мебель".

Как отмечает в собственном расследовании общественная организация "Зов народа", к которой за помощью обратились сотрудники предприятия, в документах, которые предоставлял собственникам генеральный директор предприятия Нариман Абулеев, оказались экономически необоснованные финансовые решения.

Общественники отмечают, что в организации якобы давно велась двойная бухгалтерия. Часть выручки фабрики нигде не указывалась, а оседала на счетах Хотовицкой. Когда сумма достигала определённого размера (обычно около 5 млн рублей), эти деньги новая владелица оформляла в виде своих займов предприятию. И после этого фабрика обязана была выплачивать долг и проценты займодательнице. В конце концов предприятие "задолжало" ей около 30 млн рублей.

Как говорит адвокат Смирнова, цель этих действий была проста: "накачать" перед собой долги предприятия и довести его до банкротства. Когда ещё официально числящийся учредителем компании мужчина попытался противодействовать возможному захвату, Хотовицкая и прибегла к помощи крепких молодых людей в масках — её неоднократно видели во время их акций на предприятии.

Последняя надежда

В конце концов Смирнова попросту перестали пускать на территорию фабрики, и позже он был вынужден избавиться от своей доли. Сейчас 50% предприятия остались бесхозными, фактический контроль над ним находится у Хотовицкой. За время противостояния прошло резкое сокращение персонала — в штате осталось всего 75 сотрудников. Качество производимой мебели оставляет желать лучшего — дилеры массово отказываются от реализации продукции.













Авторы Евгений Кузнецов