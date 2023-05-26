Недалеко от Туапсе зафиксировано новое мощное землетрясение

В Краснодарском крае зафиксировано второе землетрясение, более мощное, чем предыдущее — 4,4 балла по шкале Рихтера. Как рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших нет, жилые и административные здания работают в прежнем режиме.

Толчки произошли в море, в восьми километрах от Туапсе. Ощутили их жители 13 населённых пунктов, что обернулось 95 обращениями граждан.

"На территории МО Туапсинский район, в восьми километрах южнее от города Туапсе на глубине пяти километров, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью пять баллов", — сообщили в пресс-службе ведомства.