Регион

Уведомления отключены

26 мая, 00:30

Недалеко от Туапсе зафиксировано новое мощное землетрясение

Более мощное землетрясение произошло в Туапсинском районе Кубани

В Краснодарском крае зафиксировано второе землетрясение, более мощное, чем предыдущее — 4,4 балла по шкале Рихтера. Как рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших нет, жилые и административные здания работают в прежнем режиме.

Толчки произошли в море, в восьми километрах от Туапсе. Ощутили их жители 13 населённых пунктов, что обернулось 95 обращениями граждан.

"На территории МО Туапсинский район, в восьми километрах южнее от города Туапсе на глубине пяти километров, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью пять баллов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края в также произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков находился рядом с городом Туапсе. Глубина очага — 10 км.

Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров