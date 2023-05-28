От Ринальди до BIM-технологий: Один из символов Петербурга украсит уникальный светопрозрачный купол

Уникальный светопрозрачный купол украсит один из символов Санкт-Петербурга — Консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, выпускниками которой были Пётр Чайковский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Василий Соловьёв-Седой, Георгий Свиридов, Юрий Темирканов и другие выдающиеся музыканты.

Новосибирская компания "Несущие системы" (входит в Алюминиевую ассоциацию) завершила проектирование и изготовление алюминиевых элементов купола. Комплекты конструкций уже отправлены в Северную столицу.

Мельницы, карусели, музыка

Архитектурный облик консерватории часто подвергался изменениям. Здание находится на месте, где в середине XVIII века располагалась Брумберговая площадь (ныне — Театральная площадь), названная по имени владельца местных пильных мельниц. В 1765 году по повелению Екатерины II здесь построили карусели, качели, амфитеатр для представлений, которые давали два раза в неделю. Роли исполняли добровольцы из ремесленников, подьячих и лавочных сидельцев. Полиция следила за репертуаром и платила артистам по полтиннику за выступление.

9 июня 1773 года был издан указ о создании в Санкт-Петербурге "публичного русского комедиального зрелища <...>, которое и производить на построенном для карусели месте, и для представления оных построить театр". Проект здания выполнил архитектор Антонио Ринальди. Строительство шло в 1775–1779 годах. В историю это сооружение вошло как Большой каменный театр, считавшийся в конце XVIII образцом театрального здания, что, впрочем, не уберегло его от дальнейших пожаров и перестроек.

Нынешняя реконструкция здания, которое в XX веке стало консерваторией им. Римского-Корсакова, должна завершиться в 2024 году.

Алюминиевое строительство

Основная изюминка нового проекта — обширные общественные пространства, для которых и создаются объёмные купольные конструкции. В ходе реконструкции предполагается переделать два внутренних двора в общественные пространства и возвести над ними купола из стекла и металла. Благодаря новой светопрозрачной кровле площадь здания увеличится более чем на 600 квадратных метров.

Изюминка проекта — обширные общественные пространства, для которых и создаются объёмные купольные конструкции Фото © Алюминиевая ассоциация

В качестве материала для конструкции выбран алюминий — лёгкий, прочный и пластичный металл и единственно возможный вариант при создании грандиозных и сложных структур, подобных будущей кровле консерватории.

"Благодаря уникальному сочетанию высокой прочности и лёгкости, а также эстетическим свойствам алюминий является наиболее эффективным материалом для реконструкции знаковых исторических объектов и зданий жилого фонда. Отвечающие требованиям экологической безопасности и энергетической эффективности, долговечные фасадные и кровельные решения на основе сплавов алюминия нашли широкое применение в строительной отрасли", — рассказала сопредседатель Алюминиевой ассоциации Ирина Казовская.

Проект купола Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Фото © Алюминиевая ассоциация

Первым зданием, в строительстве которого обширно использовался алюминий, стал знаменитый небоскрёб Empire State Building, построенный в 1931 году и вплоть до 1970 года являвшийся самым высоким зданием в мире. Алюминий использовался во всех основных конструкциях сооружения, а также очень широко — в интерьере. В России рельефными пластинами из анодированного алюминия отделан потолок станции метро "Авиамоторная" в Москве, здание Российской академии наук, Государственный Кремлёвский дворец, фасад Дворца спортивной гимнастики Ирины Винер в "Лужниках".

Алюминий востребован в строительстве и архитектуре благодаря своей лёгкости, прочности, экологичности, долговечности и морозоустойчивости: конструкции из этого металла способны простоять без смены и ремонта до 100 лет, при этом выдерживают температурный режим от -80 °C до +300 °C, не теряя характеристик. К тому же он в два раза легче стали, что даёт дополнительное преимущество при установке конструкций и строительстве высотных зданий. Алюминий не подвержен коррозии, нетоксичен, долговечен и выглядит очень эстетично.

"Звёздочки" на куполе

Кстати, уникальную параметрическую светопрозрачную кровлю из алюминиевого профиля можно увидеть над московским Политехническим музеем, конструкцию также создали в "Несущих системах". Профиль для обоих проектов изготовлен на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ) из алюминия, выплавленного на заводе РУСАЛа.

Проектирование купола выполнено полностью на основе BIM-технологий на российском программном обеспечении. Особенность проекта — высокая точность деталей и сокращение строительных допусков, пространства между металлом и стеклопакетом до 0,2–0,3 мм. Благодаря современным высокоточным станкам производство алюминиевых деталей и стеклопакетов со специальным покрытием может реализовываться одновременно. Кроме того, время сборки каждого купола сокращается до двух-трёх недель.

Проект купола Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Фото © Алюминиевая ассоциация

Купол для консерватории будет уникальным также из-за высокопрочного алюминиевого сплава АД35Т1, который до сих пор применялся в машиностроении и авиации, но не в строительстве. Он кратно легче стали и на 30% прочнее обычного алюминия, из которого, например, делают оконные профили. Ещё один высокопрочный алюминиевый сплав Д16Т используется в узловых элементах ("звёздочках") кровли.