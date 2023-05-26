Регион

Уведомления отключены

26 мая, 16:23

Путин сообщил, что попробовал иван-чай

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему удалось попробовать иван-чай. Он счёл, что производство этого напитка — дело полезное. Глава государства высказался об этом во время общения с членами "Деловой России".

"Мы все чай любим, в том числе и иван-чай", — отметил Путин.

Президент сказал, что попробовал иван-чай и надеется, что в России будет развиваться производство этого напитка.

Иван-чай продлевает молодость и полезен для потенции, заявила диетолог

Иван-чай продлевает молодость и полезен для потенции, заявила диетолог

Напомним, ещё летом прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею развивать производство иван-чая. Он заявил, что данный напиток гораздо полезнее, чем какая-нибудь кока-кола, где "одна химия".

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров