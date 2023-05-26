Путин сообщил, что попробовал иван-чай
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему удалось попробовать иван-чай. Он счёл, что производство этого напитка — дело полезное. Глава государства высказался об этом во время общения с членами "Деловой России".
"Мы все чай любим, в том числе и иван-чай", — отметил Путин.
Президент сказал, что попробовал иван-чай и надеется, что в России будет развиваться производство этого напитка.
Напомним, ещё летом прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею развивать производство иван-чая. Он заявил, что данный напиток гораздо полезнее, чем какая-нибудь кока-кола, где "одна химия".
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