Путин сообщил, что попробовал иван-чай

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему удалось попробовать иван-чай. Он счёл, что производство этого напитка — дело полезное. Глава государства высказался об этом во время общения с членами "Деловой России".

"Мы все чай любим, в том числе и иван-чай", — отметил Путин.

Президент сказал, что попробовал иван-чай и надеется, что в России будет развиваться производство этого напитка.