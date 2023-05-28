Как певица Светлана Лобода даже на Украине стала изгоем Певица Лобода, внесённая в список украинских звёзд, которым запрещён въезд в Россию на 50 лет за критику СВО, на родине тоже оказалась никому не нужна. На днях в Киеве артистка отменила свой концерт из-за хейта среди недовольных её возвращением украинцев. 165567 165567 Певица Светлана Лобода. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, © Shutterstock

Почему сорвали концерт Лободы

Благотворительный концерт, в котором должна была принять участие певица, планировался 25 августа — на следующий день после Дня независимости Незалежной. Все деньги от его проведения организаторы планировали направить якобы на строительство больницы.

Этой весной на Украине успела стартовать медийная кампания в поддержку выступления Лободы, но в итоге всё пошло не по плану. Выяснилось, что никакие жёсткие заявления, никакие слова покаяния за безбедную жизнь в России и никакие суммы пожертвований украинским военным не изменили отношения к Лободе — в Незалежной она остаётся предателем, потому что пела на русском и для русских.

В украинских СМИ прокатилась волна травли Лободы со стороны самых разных местных знаменитостей. Одним из её застрельщиков стал близкий друг президента Зеленского и его бывший коллега по команде КВН "95-й квартал" Евгений Кошевой.

Юморист, которого самого украинцы обвиняли в том, что он не отправился на фронт защищать Украину, заявил, что не верит в раскаяние Лободы. По его словам, с 2014 года певица жила и работала в России и не понимала "какая разница — в какой стране петь", а 24 февраля резко всё осознала и вернулась на родину.

Евгений Кошевой, участник команды КВН "95-й квартал", стал одним из хейтеров украинской звезды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / evgenii.koshevoi

— Я не должен верить человеку, который был в Москве. Она поняла, что там ей ничего не светит, потому что она всё-таки украинка. Она вернулась, сфотографировалась в Буче, — заявил неоднократно выступавший в России Кошевой одному из украинских изданий.

В итоге артистка и её команда приняли совместное решение отменить концерт.

Так отреагировали украинские медиа на отказ Лободы от своего концерта в Киеве. Скрин © lux

Сколько зарабатывала Светлана Лобода в России

Начало СВО Лобода встретила в Москве. Все последние годы (даже несмотря на события в Донбассе после Майдана 2014-го) певица делала карьеру в России. Здесь она раскрутилась как звезда русскоязычной сцены, перед ней открылись концертные залы республик бывшего СССР, артистку стали приглашать по всему миру, где проживают выходцы из Советского Союза.

В одном из своих интервью певица признавалась, что её российский период жизни был самым денежным, за одно выступление Лобода, по собственным же словам, могла брать до 20 миллионов рублей.

Доходы позволили звезде жить в России на широкую ногу и, как сообщали СМИ, даже обзавестись элитным жильём в Подмосковье. Особняк певицы, похоже, находится в престижном посёлке "Княжье озеро", в 27 километрах от МКАД по Новой Риге. Площадь хором составляет около 1400 квадратов, выстроенных в три этажа на гектаре земли.











На участке находится парк на 300 деревьев, пруд с японскими карпами, гараж на три машины, гостевая парковка ещё на 12 авто, летняя кухня, зона барбекю и беседка.

В доме располагаются четыре спальни, большая и малая гардеробные, холл, гостиная с переходом в бассейн размером 10 на 10 метров, кухня, две столовые, несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажёрный зал и прачечная.

Весной прошлого года Лобода обрушилась на Россию с жёсткой критикой и громко хлопнула дверью — уехала из страны. Несколько месяцев СМИ гадали, где же обосновалась певица, многие предполагали, что она стала гражданкой Мальты, но позже выяснилось, что она осела в Латвии, где у звезды оказался домик на Рижском взморье.

Почему певица теперь никому не нужна

Уже год артистка гастролирует по Европе и странам СНГ, однако, похоже, с деньгами у неё становится всё хуже. В марте прошёл слух, что певица продаёт свои хоромы на Новой Риге. За продажу якобы взялись сразу несколько агентств недвижимости. Называлась и цена особняка: 650 миллионов рублей.

Кстати, в Киеве звезда жила несопоставимо скромнее: перед отъездом в Россию она занимала относительно небольшую квартиру в панельном доме советской постройки, правда, расположенном практически в самом центре украинской столицы по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, 39.

Въезд на Украину Лободе ещё не закрыли, возможно, она останавливается там во время своих визитов на родину. Впрочем, насколько комфортно находиться в стране, зная, как сильно её ненавидят украинцы, большой вопрос.

Певица Светлана Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Куда теперь деваться певице Лободе? 0 Пусть навсегда остаётся на Украине Пусть даёт концерты на Западе для эмигрантов В Прибалтике ей самое место Я не интересуюсь жизнью и творчеством Лободы

Авторы Евгений Кузнецов