Почему приставы начали отнимать вещи родственников и соседей должников Какие новые возможности получили судебные приставы и что теперь означает соседство с должниками. 31 мая, 23:46 Сотрудники Федеральной службы судебных приставов на выезде. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Количество должников в России только на начало текущего года составило порядка 19 млн человек, и государство решило бороться. Профильное ведомство добилось снятия моратория на продажу имущества должников – физических лиц. Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) активно выезжают даже на съёмные квартиры, где проживают задолжавшие граждане, и при помощи сотрудников полиции заходят в дом. А действовавший в 2022 году фактический мораторий отменён.

Необъявленные посещения сейчас проводятся и утром, и вечером. Их цель — произвести опись найденного в жилом помещении имущества, не вникая в то, кому именно принадлежат вещи. А в некоторых случаях приставы делают так, чтобы ничего не подозревающий гражданин сам предоставил им имущество, которое арестуют для продажи в счёт погашения долга.

Дачная история

Сергей Н. родом из Волгограда, но уже несколько лет живёт в Москве, где почти полгода судится с банком, который начислил мужчине проценты и штраф по кредитной карте, несмотря на письменное обещание о реструктуризации долга. С мая Сергей живёт на даче у друзей, о чём он честно заявил на очередном заседании суда в кассационной инстанции.

Проверка имущества должника сотрудником Федеральной службы судебных приставов. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Каково же было удивление хозяев дачи, когда к ним вместе с поселковым участковым приехали приставы и начали вести опись всего, что, на взгляд сотрудников ФССП, было ценного. В ответ на претензии приставы заявили, что место временного проживания должника установлено судом, а так как у хозяев недвижимости нет договора, в котором указано, какое именно имущество передаётся Сергею вместе с правом проживания, то доказывать своё право собственности им придётся в суде.

— Если нет договора найма жилого помещения с перечнем передаваемого имущества, то пристав имеет право описать всё, что найдёт в жилище, а хозяева имущества должны доказывать своё право собственности, — рассказывает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Обычно проблема разрешается простой жалобой на имя старшего пристава, но в некоторых случаях действительно может потребоваться обращение в суд.

При этом депутат-единорос уточнил, что пристав не имеет права забирать: предметы домашнего обихода, в числе которых одежда, обувь и еда; имущество, которое влияет на заработок (у IT-специалиста не могут забрать ноутбук, у таксиста автомобиль, а у пчеловода не заберут пчёл); жилую площадь, если она является единственной; а также любое имущество, если оно нужно в связи с ограничениями по здоровью (специальная коляска, автомобиль и т.д.).

Автокапкан на должника

Жительница Петербурга Оксана получила телефонный звонок от пристава ровно через два года после того, как суд признал её должником. Сотрудник ведомства по взысканию заявил женщине, что в связи с давностью дела исполнительное производство якобы решено окончить по 4-му пункту статьи 46 Закона "Об исполнительном производстве" — и это позволяет пройти процедуру бесплатного внесудебного упрощённого банкротства через МФЦ.

Выезд к должнику сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Для этого всего-то и надо приехать и подписать пару бумаг. Оксане такой вариант понравился, и она быстро приехала к отделению ФССП, где её автомобиль тут же блокировали и описали. Выяснилось, что никакой отмены взыскания и не предполагалось. Женщине вручили протокол и "обрадовали", что подаренная ей полгода назад машина вскоре будет продана с торгов в счёт погашения долга.

— В ситуации Оксаны юридически пристав ничего не нарушил. Даже если бы телефонный разговор был записан, то никакого наказания за такой обман сотрудник ФССП не понёс бы, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — В Московском регионе с весны действует практика, когда приставы отслеживают назначение судебных заседаний и блокируют машины должников прямо у здания суда.

Смартфон должнику не положен

Пенсионерка Татьяна Николаевна переехала в Подмосковье из другого региона России и даже не знала, что на неё в суд подала телекоммуникационная компания. Дело в том, что женщина перед своим переездом продала квартиру и поэтому перестала оплачивать Интернет и телевидение. Правда, она забыла, что роутер, установленный в проданной квартире, был передан ей по договору аренды, что и явилось поводом для судебного иска.

Компания, предъявившая претензии, не сильно утруждала себя вопросом уведомления Татьяны Николаевны об иске. Поэтому вызов к судебному приставу через два с половиной года после переезда стал для пенсионерки неприятным сюрпризом. В ходе общения взыскатель заметил у пожилой женщины смартфон и тут же заявил, что это предмет роскоши, который подлежит описи в счёт долга. Никакие уговоры и рассказ, что это подарок дочери, сотрудника ФССП не убедили — и гаджет был изъят.

— В данной ситуации пристав, скорее всего, решил упростить себе работу и быстрее закончить исполнительное производство, — предположил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Если бы пенсионерка просто положила смартфон в карман, то никто силой его бы не отнял. По закону пристав должен был направить документы в СФР о взыскании в счёт погашения долга на сумму, равную 50% пенсии, но при этом сохраняя прожиточный минимум по региону.

Как оспорить незаконный арест

Практикующие правоприменители утверждают, что сомнительные действия приставов можно и нужно обжаловать. Первый шаг для этого — это жалоба старшему судебному приставу.

Верховный суд РФ уже указывал, что применение излишних мер взыскания, в частности опись чужого имущества, незаконна. Поэтому в жалобе имеет смысл сослаться на это определение высшей судебной инстанции (№ 45-КАД20-9-К7 ).

Если поданная жалоба не помогла и опись имущества не отменена, то за защитой своих прав придётся обращаться в прокуратуру или суд. Однако в данном случае надо иметь в виду, что, скорее всего, сотрудники ФССП будут оправдывать свои меры нежеланием должника исполнять решение суда — и эти аргументы могут быть приняты.

Дело в том, что по закону, если человек не начинает гасить свою задолженность в течение пяти дней с момента начала исполнительного производства, то пристав имеет право вынести постановление о наложении ареста на имущество. При этом вручение такого постановления необязательно должно быть личным. В текущем году документы направляют также заказным письмом и через "Госуслуги", и получатель считается уведомлённым с того момента, когда он поставил подпись о получении письма либо прочитал сообщение на "Госуслугах".

Эксперты предупреждают, если должник проживает на вашей жилплощади или в его квартире находятся вещи родственников или соседей, то приставы могут изъять и чужое имущество, собственность которого придётся доказывать в суде.

Работа службы судебных приставов. Фото © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев Приходилось ли вам сталкиваться с уловками приставов? 0 Да, они незаконно проникали в мою квартиру. Да, они списывали с моих счетов больше положенного. Нет, у меня нет проблем с приставами.

Авторы Михаил Краснов