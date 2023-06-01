В Воронеже начал работу региональный форум "Сообщество"

Форум Общественной палаты "Сообщество" — это открытая площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти и бизнес-сообщества. Сегодня в Воронеже начал свою работу первый с начала года форум, чья ключевая тема звучит так — "Традиции и ценности в основе будущего страны".

Как сообщили Лайфу организаторы, к участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтёры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровней и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

На площадке "Сообщества" участники обсудят тему журналистики в зоне СВО, инфраструктуры общественного наблюдения на старте нового федерального электорального цикла, общественного участия в развитии внутреннего туризма, вовлечения жителей в формирование комфортной и доступной среды. Особую значимость на форуме получит тематический трек "Единство ради победы", в рамках которого обсудят вопросы оказания бесплатной юридической помощи членам семей воинов Отечества, признание геноцидом преступления фашистов на территории Воронежской области и другие.

В рамках двухдневной программы запланировано 11 тематических треков: "Территориальное развитие", "Единство ради Победы", "Экономическое развитие", "Общественный контроль", "Культурная политика", "Экология", "Некоммерческий сектор и благотворительность", "Университет ОП РФ", "Демография и семейные ценности", "Социальная помощь", "Год педагога и наставника".

Игорь Щеголев, полномочный представитель президента РФ в ЦФО, направил приветственное слово организаторам, участникам и гостям форума "Сообщество".

"Символично, что форум в этом году начинает свою работу 1 июня, в Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. В программе много интересных дискуссий, в числе которых обсуждение демографических и семейных ценностей. Эти вопросы традиционно находятся в центре внимания президента страны", — отметил он.