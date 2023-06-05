Фараон без маски: Учёные воссоздали настоящее лицо Тутанхамона Пожалуй, не скажешь, что это был писаный красавец, но всё же при взгляде на столь нежного и изящного юношу ни за что не примешь его за царя. 4 июня, 23:40 Погребальная маска Тутанхамона и его воссозданное лицо. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency / Mostafa Elshemy, © Cicero Moraes via Pen News

Вот мумифицированная голова легендарного древнеегипетского правителя. Этим останкам более трёх тысяч лет: Тутанхамон умер в 1323 году до нашей эры. Его гробницу вскрыл в 1922 году знаменитый английский египтолог Говард Картер, за что его считали виновником "проклятия фараонов".

Мумифицированный череп Тутанхамона Фото © ТАСС / Xinhua via ZUMA Wire / Ahmed Gomaa

Так вот, по черепу учёные и решили недавно воссоздать лицо Тутанхамона. Правда, прямого доступа к останкам у них не было, но были сделанные ранее данные всех подробнейших измерений. Они взяли трёхмерное изображение головы произвольно выбранного человека и полностью переделали его на основе данных о фараоне. В том числе учли положение глазных яблок, высоту ушей, форму носа, предполагаемую толщину губ. Вот что получилось в итоге. Конечно, никто не ожидал увидеть громилу — всё же воссозданный образ поневоле заставляет задуматься.

Воссозданное учёными лицо Тутанхамона. Фото © Cicero Moraes via Pen News

— Молодой человек с нежным лицом, — поделился впечатлением бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, один из соавторов проделанной научной работы.

Этот человек прожил, по историческим данным, всего 18 лет. На престол взошёл, когда ему было девять или десять. И даже, в общем-то, немногие доподлинно известные факты из его биографии говорят о том, что у него был принципиальный и своенравный характер. Дело в том, что его отцом был знаменитый фараон-реформатор Эхнатон. Правда, есть версия, что он был ему на самом деле дядей или другим родственником, но не отцом. В любом случае это был предшественник Тутанхамона на престоле и он прославился своими религиозными преобразованиями. Вместо поклонения целому сонму божеств он всем велел считать самым главным небесным владыкой Атона — бога, олицетворяющего солнечный диск. Есть даже версия, что Эхнатон — родоначальник единобожия, монотеизма и ассоциировал себя с Атоном. Эхнатон в переводе — "угодный Атону". То есть Атон — это видимая часть Ра, а Эхнатон — видимое воплощение Атона.

А окрестили при рождении Эхнатона вовсе не Эхнатоном, а Аменхотепом в честь отца — Аменхотепа III. Но он вырос, пришёл к власти и сам себя переименовал. И уже своего сына (а может быть, племянника, в общем, наследника) Эхнатон назвал Тутанхамоном — "живым воплощением Атона". Но подросший мальчик категорически отверг все эти новые идеи отца, так же как в своё время сам отец отрёкся от верований деда. Он объявил, что по духу, по воззрениям своим отцом считает как раз дедушку Аменхотепа, а себя потребовал запомнить как живое воплощение Амона: Тутанхамона. Амон был богом, олицетворяющим черноту космоса.

К сожалению, наследников молодой правитель оставить не успел, хотя был женат. По крайней мере, на сегодняшний день известно, что у него были только две мертворождённые дочери. Их останки находились с ним в его гробнице. Учитывая обыкновение фараонов вступать в брак с близкими родственниками, удивляться этому не приходится.

Вскрытие гробницы Тутанхамона в 1922 году. Фото © Wikimedia / The New York Times photo archive

Пока совершенно не понятна причина смерти Тутанхамона в столь нежном возрасте. При вскрытии саркофага выяснилось, что череп пробит. Патологоанатомы из Скотленд-Ярда однозначно заявили, что фараона убили топором или каким-то похожим оружием. Но позже египтологи пришли к выводу, что череп был травмирован во время мумификации. Всё бывает, конечно, но это очень странно: с трудом можно представить себе такую неосторожность при обращении с прахом обожествляемого царя. Есть предположение, что это был несчастный случай: фараон мог упасть с колесницы, например, во время охоты. Меж тем ДНК-анализ останков выявил в теле Тутанхамона возбудителей малярии. Кстати, снадобья от этой болезни тоже были в гробнице. На самом деле инфекция и несчастный случай здесь друг другу не мешают: юноша мог болеть и, ослабленный недугом, не удержаться в колеснице.

Если же вернуться к версии убийства, то по законам жанра надо искать подозреваемого и вычислять его мотивы. И тогда взоры обращаются к человеку, которому достался престол после Тутанхамона, а это высокопоставленный сановник по имени Эйе. Очень сложно восстановить, кто там кому приходился, но, по одной из версий, легендарная красавица и супруга Эхнатона Нефертити была дочерью этого сановника. Тут обязательно нужно подчеркнуть, что, по данным генетического анализа, Тутанхамон был сыном не Нефертити, а малоизвестной женщины. В любом случае Эйе служил ещё деду Тутанхамона — Аменхотепу, потом Эхнатона обмахивал опахалом и был у него писарем, а при юном Тутанхамоне, судя по всему, прибрал всю реальную власть в государстве. В общем, сплошные тайны древнеегипетского двора.

Авторы Адель Романенкова