Крутим педали в День велосипеда 3 июня: Откуда взялся этот необычный праздник?
Самой простой, недорогой, надёжный и экологичный вид транспорта. Это всё о велосипеде. Человек "оседлал" железного коня больше двухсот лет назад, и эта любовь продолжается до сих пор. Почему велосипед так популярен? Кто и когда его изобрёл? Читайте на Life.ru.
День велосипеда отмечается 3 июня не только в России, но и других странах мира. Обложка © Shutterstock
Когда появился День велосипеда
"Давайте не изобретать велосипед", — говорим мы, когда хотим подчеркнуть, что не стоит придумывать что-то, что и так давно придумано, известно и привычно. А между тем поговорка эта совсем не верна. Во-первых, велосипед "изобретался" на протяжении почти ста лет, пока принял знакомые нам формы, во-вторых, велосипед продолжают изобретать и поныне: появляются всё новые модели, призванные усовершенствовать это средство передвижения, которое становится всё более популярным в последние годы. Такое внимание к "железному другу" со стороны инженеров и потребителей совсем не случайно: это самый доступный и экологичный вид транспорта, позволяющий не только обладать мобильностью, но и сохранять окружающую среду, быть социально вовлечённым и активным.
Все эти особенности велосипеда как вида транспорта полностью соответствуют целям ООН. Вот почему в 2018 году Генеральная Ассамблея этой организации приняла резолюцию об учреждении нового праздника, который назвали Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Инициатором выступил социолог Лешек Сибильский, а соавторами документа стали 56 государств. С тех пор каждый год 3 июня во многих странах мира отмечается эта дата, призванная акцентировать внимание на развитии велотранспорта и велоспорта, велоинфраструктуры и использования велосипеда для улучшения здоровья людей и оптимизации условий окружающей среды.
В разных странах мира День велосипеда отмечается по-разному. Где-то проводятся массовые велопробеги и велопарады, а где-то организуются выставки и ярмарки, посвящённые велосипедам и аксессуарам для них. В России День велосипеда отмечается массовыми велопробегами, традиционными велопарадами и другими мероприятиями, посвящёнными велосипедной культуре.
Краткая история велосипеда
Кто и в каком году создал велосипед — вопрос дискуссионный. Некоторые историки приписывают изобретение велосипеда Леонадро да Винчи. Другие утверждают, что первый велосипед сконструировал в России крепостной Ефим Артамонов в 1801 году. Однако официальным годом рождения велосипеда считается 1817-й, когда немецкий барон Карл Дрез оформил патент на Laufmaschine (нем. "машина для пробежек"). Эта модель была деревянной и не имела педалей: чтобы передвигаться, нужно было отталкиваться от земли ногами. В других странах Европы изобретение стало известно как "дрезина". Большой успех новинка имела в Британии, где получила прозвище "денди-хорз" (лошадь для денди).
Интерес к этой модели был недолог, однако работы над "изобретением велосипеда" продолжались. Идея передвигаться с помощью своей мускулатуры в несколько раз быстрее, чем того позволяли ходьба или бег, захватила изобретателей. Денис Джонсон предложил регулировать высоту сиденья, а Киркпатрик Макмиллан в 1839–1840 гг. придумал педали. Такая же мысль независимо от него в 1862 году пришла в голову Пьеру Лалману, который запатентовал своё изобретение. Промышленники братья Оливье запустили его в производство, положив начало массовому использованию.
Дрезина Карла Дреза, 1817 г. Рисунок © Wikipedia.org
Однако велосипед был всё ещё неудобен — и изобретатели продолжали свои эксперименты. В 1860–1870-х гг. появилась новая модель: "пенни-фартинг" с очень большим передним колесом. Это была довольно опасная конструкция, развивавшая скорость до 25 км/час. Кататься на ней могли только мужчины. Для женщин создали модель велосипеда с тремя колёсами, для парных выездов — велосипеды-тандемы. Постепенно езда на велосипеде вошла в моду в светском обществе, ею увлекались даже коронованные особы.
Первые велосипеды делали из дерева, к середине XIX века они стали металлическими. У колёс появились спицы и резиновые покрышки, а затем устройство дополнила цепная передача. Велосипед постепенно приобретал современные очертания. Окончательное формирование произошло в 1885 году, когда Джон Кемп Старли представил новую модель Rover (англ. "странник"). В отличие от велосипеда "пенни-фартинг", колёса у "Ровера" были одинакового размера, водитель сидел между колёсами и мог крутить педали, передающие усилия на заднее колесо с помощью цепной передачи. Началась золотая эра велосипеда.
Велосипед начала XX века по внешнему виду трудно отличить от современного, хотя он требовал несравненно большего ухода в эксплуатации. Популярность этого вида транспорта была довольно высокой, пока массовая автомобилизация не вытеснила велосипед на обочину прогресса. Казалось, он навсегда останется предметом детского развлечения и спортивным инвентарём. Однако внимание к вопросам экологии, всё большее понимание того, что природа во многом зависит от человека, а также популярный лозунг "Движение — это здоровье" привели к ренессансу велотранспорта в начале 60-х годов прошлого века. Велосипед стал прочно ассоциироваться с образом человека, ведущего здоровый образ жизни и заботящегося об окружающей среде.
Со времён Карла Дреза и Леонардо да Винчи внешний вид велосипеда изменился, но суть осталась прежней. Фото © Freepik
В каких странах популярен велотранспорт
Сегодня велотранспорт наиболее популярен в таких европейских странах, как Нидерланды, Дания и Германия. В этих государствах развита велоинфраструктура — и многие жители предпочитают передвигаться на велосипедах. Особенно популярен велотранспорт в Нидерландах, настолько, что голландцы ежегодно во вторую субботу мая отмечают День велосипедиста (Landelijke Fietsdag).
В России в последние годы тоже активно развивается велоинфраструктура, включая строительство велодорожек, установку велопарковок и организацию велопрокатов. Правда, природные условия нашей страны не позволяют использовать велосипед круглый год: велосезон в России начинается в апреле-мае, когда температура воздуха становится комфортной для катания на велосипеде. Велосезон-2023 уже начался — и велосипедисты вовсю пользуются открывшимися возможностями.
Интересные факты о велосипеде
- Первые велосипеды получили в народе прозвище "костетрясы".
- Самый длинный велосипед в мире состоит из 20 сиденьев и имеет длину 41,42 метра.
- Самый быстрый велосипед без мотора был изобретён в Швейцарии. Байк способен развивать скорость до 100 км в час.
- Первый складной велосипед был изобретён ещё в 1878 году.
- Самые дорогие велосипеды выпускает компания Aurumania. Их дороговизна определяется исключительно внешним видом: рамы велосипедов покрыты золотом и украшены более чем 600 кристаллами Сваровски. Стоимость таких велосипедов измеряется десятками тысяч долларов.
- Первое кругосветное путешествие на велосипеде длилось три года. Англичанин Томас Стивенс начал свой трип по миру в апреле 1984 года и закончил в январе 1987.
- В гонке Bog Snorkelling велосипедисты соревнуются в скоростной езде по дну болота, когда мутная торфяная вода поднимается до уровня глаз или даже выше.
- Колёса, накачиваемые воздухом, появились на велосипедах раньше, чем на автомобилях и мотоциклах.
Какие бывают модели велосипедов
Сегодня в мире существует великое множество различных моделей, типов и категорий велосипедов. Наиболее распространены двухколёсные велосипеды, но существуют также конструкции с тремя и более колёсами. Не удивляйтесь, но колёса велосипеда могут быть не всегда круглыми: изобретаются модели с треугольными и даже квадратными колесами! Лайф уже писали, что "изобретение велосипеда" продолжается до сих пор — и это действительно так.
Сегодня в магазинах огромный выбор великов на любой вкус. Фото © Freepik / peoplecreations
А если оставить в стороне экзотику, то основные категории современных велосипедов вы найдёте ниже:
- Дорожные: лёгкие велосипеды с откидным рулём и узкими покрышками для езды в основном по асфальту. К этой категории относятся шоссейные, туристические, разделочные велосипеды.
- Горные: прочные байки с плоским рулём и широкими шипастыми шинами для езды по узким грунтовым дорогам. Категория включает в себя хардтейл, двухподвес, велосипед для даунхилла, фэтбайк.
- Гибридные: эти велосипеды подходят для езды и по шоссе, и по бездорожью. На универсальных байках есть возможность ставить как узкие, так и более широкие покрышки. Сюда можно отнести сам гибрид, циклокросс, гравийный байк, городской велосипед.
- Складные: предназначены для поездок на работу, проведения досуга или для туризма, если пространство для перевозки велосипеда ограничено.
- Электрические: все велосипеды, работающие от аккумулятора.
- Женские: любой вид велосипеда, разработанный специально для женщин.
Как изменились правила дорожного движения для велосипедов в 2023 году
Моделей велотранспорта становится всё больше, и законодатель не случайно решил уточнить в новой редакции ПДД, что же подразумевается под термином "велосипед". Основное отличие от старой редакции заключается в том, что с 1 марта 2023 года все велосипеды должны обладать обязательным признаком — у них должны быть педали (традиционный велосипед) или рукоятки (велосипед с ручным приводом).
Новое определение однозначно говорит о том, что с точки зрения ПДД велосипедом не являются следующие транспортные средства, которые приводятся в движение мускульной энергией:
- беговелы;
- самокаты;
- скейтборды;
- роликовые коньки;
- унициклы/моноциклы (велосипеды с одним колесом).
Также в новое определение не попадают и средства индивидуальной мобильности, у которых также нет педалей и рукояток.
С 1 марта 2023 года велосипедистам запрещено парковаться на краю тротуаров. Фото © Shutterstock
Нововведения коснулись светофоров: с 1 марта 2023 года светофоры чётко разделены на две группы. Велосипедные предназначены для велосипедистов, а пешеходные — для пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности предназначены и те, и другие светофоры, в зависимости от того, где именно движется средство индивидуальной мобильности.
Новая редакция запретила велосипедистам парковаться на краю тротуаров и отменила для них обязательное использование дневных ходовых огней. Согласно новой редакции, велосипедист, который едет вне населённого пункта в тёмное время суток или едет вне населённого пункта в условиях недостаточной видимости, обязан иметь при себе предметы со световозвращателями. Причём данное требование относится не только к движению по проезжей части, но и к движению в любых других разрешённых местах (по велодорожкам, обочинам и т.д.).