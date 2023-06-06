Крутим педали в День велосипеда 3 июня: Откуда взялся этот необычный праздник? Самой простой, недорогой, надёжный и экологичный вид транспорта. Это всё о велосипеде. Человек "оседлал" железного коня больше двухсот лет назад, и эта любовь продолжается до сих пор. Почему велосипед так популярен? Кто и когда его изобрёл? Читайте на Life.ru. 6 июня, 15:28 День велосипеда отмечается 3 июня не только в России, но и других странах мира. Обложка © Shutterstock

Когда появился День велосипеда

"Давайте не изобретать велосипед", — говорим мы, когда хотим подчеркнуть, что не стоит придумывать что-то, что и так давно придумано, известно и привычно. А между тем поговорка эта совсем не верна. Во-первых, велосипед "изобретался" на протяжении почти ста лет, пока принял знакомые нам формы, во-вторых, велосипед продолжают изобретать и поныне: появляются всё новые модели, призванные усовершенствовать это средство передвижения, которое становится всё более популярным в последние годы. Такое внимание к "железному другу" со стороны инженеров и потребителей совсем не случайно: это самый доступный и экологичный вид транспорта, позволяющий не только обладать мобильностью, но и сохранять окружающую среду, быть социально вовлечённым и активным.

Все эти особенности велосипеда как вида транспорта полностью соответствуют целям ООН. Вот почему в 2018 году Генеральная Ассамблея этой организации приняла резолюцию об учреждении нового праздника, который назвали Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Инициатором выступил социолог Лешек Сибильский, а соавторами документа стали 56 государств. С тех пор каждый год 3 июня во многих странах мира отмечается эта дата, призванная акцентировать внимание на развитии велотранспорта и велоспорта, велоинфраструктуры и использования велосипеда для улучшения здоровья людей и оптимизации условий окружающей среды. В разных странах мира День велосипеда отмечается по-разному. Где-то проводятся массовые велопробеги и велопарады, а где-то организуются выставки и ярмарки, посвящённые велосипедам и аксессуарам для них. В России День велосипеда отмечается массовыми велопробегами, традиционными велопарадами и другими мероприятиями, посвящёнными велосипедной культуре.

Краткая история велосипеда

Кто и в каком году создал велосипед — вопрос дискуссионный. Некоторые историки приписывают изобретение велосипеда Леонадро да Винчи. Другие утверждают, что первый велосипед сконструировал в России крепостной Ефим Артамонов в 1801 году. Однако официальным годом рождения велосипеда считается 1817-й, когда немецкий барон Карл Дрез оформил патент на Laufmaschine (нем. "машина для пробежек"). Эта модель была деревянной и не имела педалей: чтобы передвигаться, нужно было отталкиваться от земли ногами. В других странах Европы изобретение стало известно как "дрезина". Большой успех новинка имела в Британии, где получила прозвище "денди-хорз" (лошадь для денди). Интерес к этой модели был недолог, однако работы над "изобретением велосипеда" продолжались. Идея передвигаться с помощью своей мускулатуры в несколько раз быстрее, чем того позволяли ходьба или бег, захватила изобретателей. Денис Джонсон предложил регулировать высоту сиденья, а Киркпатрик Макмиллан в 1839–1840 гг. придумал педали. Такая же мысль независимо от него в 1862 году пришла в голову Пьеру Лалману, который запатентовал своё изобретение. Промышленники братья Оливье запустили его в производство, положив начало массовому использованию.

Дрезина Карла Дреза, 1817 г. Рисунок © Wikipedia.org

Однако велосипед был всё ещё неудобен — и изобретатели продолжали свои эксперименты. В 1860–1870-х гг. появилась новая модель: "пенни-фартинг" с очень большим передним колесом. Это была довольно опасная конструкция, развивавшая скорость до 25 км/час. Кататься на ней могли только мужчины. Для женщин создали модель велосипеда с тремя колёсами, для парных выездов — велосипеды-тандемы. Постепенно езда на велосипеде вошла в моду в светском обществе, ею увлекались даже коронованные особы. Первые велосипеды делали из дерева, к середине XIX века они стали металлическими. У колёс появились спицы и резиновые покрышки, а затем устройство дополнила цепная передача. Велосипед постепенно приобретал современные очертания. Окончательное формирование произошло в 1885 году, когда Джон Кемп Старли представил новую модель Rover (англ. "странник"). В отличие от велосипеда "пенни-фартинг", колёса у "Ровера" были одинакового размера, водитель сидел между колёсами и мог крутить педали, передающие усилия на заднее колесо с помощью цепной передачи. Началась золотая эра велосипеда.

Велосипед начала XX века по внешнему виду трудно отличить от современного, хотя он требовал несравненно большего ухода в эксплуатации. Популярность этого вида транспорта была довольно высокой, пока массовая автомобилизация не вытеснила велосипед на обочину прогресса. Казалось, он навсегда останется предметом детского развлечения и спортивным инвентарём. Однако внимание к вопросам экологии, всё большее понимание того, что природа во многом зависит от человека, а также популярный лозунг "Движение — это здоровье" привели к ренессансу велотранспорта в начале 60-х годов прошлого века. Велосипед стал прочно ассоциироваться с образом человека, ведущего здоровый образ жизни и заботящегося об окружающей среде.

Со времён Карла Дреза и Леонардо да Винчи внешний вид велосипеда изменился, но суть осталась прежней. Фото © Freepik

В каких странах популярен велотранспорт

Сегодня велотранспорт наиболее популярен в таких европейских странах, как Нидерланды, Дания и Германия. В этих государствах развита велоинфраструктура — и многие жители предпочитают передвигаться на велосипедах. Особенно популярен велотранспорт в Нидерландах, настолько, что голландцы ежегодно во вторую субботу мая отмечают День велосипедиста (Landelijke Fietsdag). В России в последние годы тоже активно развивается велоинфраструктура, включая строительство велодорожек, установку велопарковок и организацию велопрокатов. Правда, природные условия нашей страны не позволяют использовать велосипед круглый год: велосезон в России начинается в апреле-мае, когда температура воздуха становится комфортной для катания на велосипеде. Велосезон-2023 уже начался — и велосипедисты вовсю пользуются открывшимися возможностями.

Интересные факты о велосипеде

Первые велосипеды получили в народе прозвище "костетрясы".

Самый длинный велосипед в мире состоит из 20 сиденьев и имеет длину 41,42 метра.

Самый быстрый велосипед без мотора был изобретён в Швейцарии. Байк способен развивать скорость до 100 км в час.

Первый складной велосипед был изобретён ещё в 1878 году.

Самые дорогие велосипеды выпускает компания Aurumania. Их дороговизна определяется исключительно внешним видом: рамы велосипедов покрыты золотом и украшены более чем 600 кристаллами Сваровски. Стоимость таких велосипедов измеряется десятками тысяч долларов.

Первое кругосветное путешествие на велосипеде длилось три года. Англичанин Томас Стивенс начал свой трип по миру в апреле 1984 года и закончил в январе 1987.

В гонке Bog Snorkelling велосипедисты соревнуются в скоростной езде по дну болота, когда мутная торфяная вода поднимается до уровня глаз или даже выше.

Колёса, накачиваемые воздухом, появились на велосипедах раньше, чем на автомобилях и мотоциклах.

Какие бывают модели велосипедов

Сегодня в мире существует великое множество различных моделей, типов и категорий велосипедов. Наиболее распространены двухколёсные велосипеды, но существуют также конструкции с тремя и более колёсами. Не удивляйтесь, но колёса велосипеда могут быть не всегда круглыми: изобретаются модели с треугольными и даже квадратными колесами! Лайф уже писали, что "изобретение велосипеда" продолжается до сих пор — и это действительно так.

Сегодня в магазинах огромный выбор великов на любой вкус. Фото © Freepik / peoplecreations

А если оставить в стороне экзотику, то основные категории современных велосипедов вы найдёте ниже: Дорожные: лёгкие велосипеды с откидным рулём и узкими покрышками для езды в основном по асфальту. К этой категории относятся шоссейные, туристические, разделочные велосипеды.

лёгкие велосипеды с откидным рулём и узкими покрышками для езды в основном по асфальту. К этой категории относятся шоссейные, туристические, разделочные велосипеды. Горные: прочные байки с плоским рулём и широкими шипастыми шинами для езды по узким грунтовым дорогам. Категория включает в себя хардтейл, двухподвес, велосипед для даунхилла, фэтбайк.

прочные байки с плоским рулём и широкими шипастыми шинами для езды по узким грунтовым дорогам. Категория включает в себя хардтейл, двухподвес, велосипед для даунхилла, фэтбайк. Гибридные: эти велосипеды подходят для езды и по шоссе, и по бездорожью. На универсальных байках есть возможность ставить как узкие, так и более широкие покрышки. Сюда можно отнести сам гибрид, циклокросс, гравийный байк, городской велосипед.

эти велосипеды подходят для езды и по шоссе, и по бездорожью. На универсальных байках есть возможность ставить как узкие, так и более широкие покрышки. Сюда можно отнести сам гибрид, циклокросс, гравийный байк, городской велосипед. Складные: предназначены для поездок на работу, проведения досуга или для туризма, если пространство для перевозки велосипеда ограничено.

предназначены для поездок на работу, проведения досуга или для туризма, если пространство для перевозки велосипеда ограничено. Электрические: все велосипеды, работающие от аккумулятора.

все велосипеды, работающие от аккумулятора. Женские: любой вид велосипеда, разработанный специально для женщин.

Как изменились правила дорожного движения для велосипедов в 2023 году

Моделей велотранспорта становится всё больше, и законодатель не случайно решил уточнить в новой редакции ПДД, что же подразумевается под термином "велосипед". Основное отличие от старой редакции заключается в том, что с 1 марта 2023 года все велосипеды должны обладать обязательным признаком — у них должны быть педали (традиционный велосипед) или рукоятки (велосипед с ручным приводом). Новое определение однозначно говорит о том, что с точки зрения ПДД велосипедом не являются следующие транспортные средства, которые приводятся в движение мускульной энергией: беговелы;

самокаты;

скейтборды;

роликовые коньки;

унициклы/моноциклы (велосипеды с одним колесом). Также в новое определение не попадают и средства индивидуальной мобильности, у которых также нет педалей и рукояток.

С 1 марта 2023 года велосипедистам запрещено парковаться на краю тротуаров. Фото © Shutterstock

Нововведения коснулись светофоров: с 1 марта 2023 года светофоры чётко разделены на две группы. Велосипедные предназначены для велосипедистов, а пешеходные — для пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности предназначены и те, и другие светофоры, в зависимости от того, где именно движется средство индивидуальной мобильности. Новая редакция запретила велосипедистам парковаться на краю тротуаров и отменила для них обязательное использование дневных ходовых огней. Согласно новой редакции, велосипедист, который едет вне населённого пункта в тёмное время суток или едет вне населённого пункта в условиях недостаточной видимости, обязан иметь при себе предметы со световозвращателями. Причём данное требование относится не только к движению по проезжей части, но и к движению в любых других разрешённых местах (по велодорожкам, обочинам и т.д.).

Авторы Андрей Соколов