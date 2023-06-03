Рекорд на двух колёсах: Крупнейшая благотворительная велоакция состоялась в Петербурге

В Санкт-Петербурге в честь Дня велосипеда прошёл самый массовый в истории города велопарад "ЗСД Фонтанка Фест". Западный скоростной диаметр на один день превратился в огромную велодорожку, по которой прокатились 13 тысяч участников из разных городов России и мира.







Чтобы с ветерком промчаться по одной из самых красивых трасс мира в Северную российскую столицу, прибыли гости из Белоруссии, Казахстана и Эстонии. По ходу пути велосипедисты преодолели два вантовых моста на уровне 50 метров над Финским заливом, откуда открываются захватывающие виды на акваторию города, "Лахта-центр" и стадион "Газпром-арена". Протяжённость всего маршрута составила 15 километров.

Помимо количества и географии участников, в этом году петербуржский велопарад поставил ещё один рекорд — каждый участник смог присоединиться к крупнейшей благотворительной акции "Делись энергией поддержки". Во время заезда велосипедисты касались рукой специальных мягких ладоней, размещённых вдоль трассы, чтобы таким символическим образом "дать пять" болельщикам, которые по состоянию здоровья не смогли присоединиться к велопараду. Каждое прикосновение конвертировалось в добровольный взнос на поддержку людей с аутизмом.

Акцию придумали партнёры фестиваля — благотворительный фонд "Антон тут рядом" и компания "Газпром нефть".