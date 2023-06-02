В местах, где базировалась украинская армия (на освобождённых территориях ЛНР), нашли признаки разведения саранчи в больших количествах. Отсюда в 2019 году произошло нашествие насекомых на Ростовскую область и Луганск, рассказала РИА "Новости" военнослужащая ВС РФ.

По информации издания, в ЛНР ранее сообщали о найденных документах, свидетельствующих о сотрудничестве ВСУ с исследовательским университетом США, который занимается биомедициной и разработками применения саранчи в военных целях. Если верить этому письму, груз от научного центра планировали доставить в район рыбного хозяйства у станицы Луганской.

"Если посмотреть в Интернете в открытых источниках, то Вашингтонский исследовательский университет из штата Миссури и занимался выведением боевых насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче. И груз именно этого университета, согласно документам, прибыл на территорию данного рыбхоза, где базировались ВСУ", — объяснила собеседница издания. Она также показала ангар, в который должны были доставляться грузы из американского института и где, вероятно, занимались выращиванием саранчи.

Военнослужащая уточнила, что некоторые доказательства выращивания завезённых личинок саранчи нашли в ангаре бывшего рыбхоза. Версия о том, что нашествие насекомых началось именно отсюда, подтверждается сообщениями от местных жителей. Есть свидетельства о том, что саранчу направляли в сторону ЛНР и граничащей с Россией реки Деркул при помощи подожжённых лесопосадок, химикатов и дымовых шашек с селитрой.

"В 2019 году тут [в селе возле рыбхоза] её [саранчи] полным-полно было… Она сначала ползла с территории пруда [в рыбхозе], а потом подпалила украинская армия лес, так она стала огромными тучами лететь в сторону Луганска. Шла со стороны рыбхоза, а как она там появилась, я не знаю", — сообщил информационному агентству один из местных жителей.

Нашествие саранчи наблюдали на территории ЛНР и Ростовской области в конце июля 2019 года. Некоторые из российских региональных СМИ тогда сообщали, что стая насекомых залетела на российскую территорию через реку Деркул со стороны станицы Луганской, которую на тот момент контролировал Киев. По информации издания, насекомые за несколько часов уничтожили до 40 гектаров кукурузы в Зелёновском сельском поселении.