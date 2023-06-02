Секрет иноагента: Как суд в Москве напомнил Галкину и Слепакову, кто они такие Замоскворецкий райсуд Москвы завернул иски сбежавших из России Максима Галкина*, Семёна Слепакова*, Ильи Варламова* к Минюсту с требованием исключить их из списка иноагентов. Чем им мешает такой статус? 2 июня, 16:09 Семён Слепаков, Максим Галкин и Илья Варламов. Коллаж © LIFE / Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов, Роман Демьяненко

Почему Галкин, Слепаков и Варламов попали в иноагенты

Де-юре причины внесения всех троих в реестр иноагентов несколько отличаются, хотя фактически сводятся к одному и тому же: материальная и информационная поддержка Украины во время проведения СВО, формирование негативного отношения к военной службе и государственной службе в России, получение доходов из иностранных источников и проживание за рубежом.

Все трое активно публиковали свою позицию в соцсетях, что суд однозначно истолковал как осуществление политической деятельности, несмотря на все возражения адвокатов истцов.

Как Галкин хочет зачистить Интернет от компромата

Юристы Галкина сейчас судорожно ищут возможность зачистить Сеть от компрометирующих его роликов — фрагментов концертов, где он критикует СВО и российские власти. Пока они решили разыграть такую карту: попробовать удалить ролики с популярных площадок, как якобы нарушающие авторские права Галкина. Мол, приходившие на концерты артиста незаконно снимали и публиковали его живые выступления и тем самым провоцировали остальных поклонников не покупать билеты, а смотреть концерты бесплатно на "Ютубе" и в "Тиктоке".

Максим Галкин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В то же время источники телеграм-канала SHOT утверждают, что на самом деле антироссийские заявления юмориста вызывают неоднозначную реакцию среди русскоязычных эмигрантов. Многие из них не поддерживают взгляды Галкина и поэтому не ходят на его творческие вечера. Всё это сказывается на заработках юмориста.

Галкину и Слепакову придётся выбрать, где зарабатывать

Федеральный закон № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" оставляет иноагентам возможность быть исключёнными из "списка достойных людей" — об этом говорится в ст. 8. Причём для впервые в него попавших даже действует упрощённая процедура.

Для этого нужно лишь подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Что, собственно, и сделали Галкин, Слепаков и Варламов. Однако условия для лишения статуса иноагента российскими беглецами, по крайней мере сейчас, практически невыполнимы.

Семён Слепаков. Фото © ТАСС/ URA.Ru / Natache

Закон гласит, что исключение возможно в тех случаях, когда иноагент прекращает получать денежные средства от иностранных источников, либо прекращает политическую деятельность, либо выполняет оба эти условия одновременно.

Даже если Галкин, Слепаков и Варламов сумеют доказать, что никакой политической деятельностью они не занимались, остаётся пункт об иностранном финансировании.

И если Варламову с этим будет немного проще своих собратьев по несчастью, то оба юмориста сейчас только и выживают за счёт выступлений и гастролей. Все они на 100% оплачиваются за рубежом. Это формально приравнивается к иностранному финансированию.

Илья Варламов. Фото © ТАСС / Роман Демьяненко

То есть, чтобы выполнить этот пункт требования закона об иноагентах, Галкину и Слепакову придётся отказаться от своих концертов, более того, вообще не работать за пределами России, поскольку иностранным финансированием суд может посчитать даже зарплату израильского дворника.

Какие варианты есть у Галкина и Слепакова

Наиболее логичным выглядит лишь один путь: вернуться в Россию и устроиться на работу, не связанную с публичной деятельностью (поскольку ст. 11 того же ФЗ-255 запрещает иноагентам заниматься организацией и финансированием публичных мероприятий). Честно работать и регулярно отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности в России.

*Внесены в реестр иностранных агентов.

Здание Замоскворецкого суда. Фото © ТАСС / Владимир Гердо Нужно ли снимать с Галкина и Слепакова статус иноагентов? 0 Обойдутся. Уже понятно, как они относятся к России и её жителям Если они извинятся, будут давать концерты на передовой и платить налоги Я не слежу за творчеством Галкина и Слепакова

Авторы Евгений Кузнецов