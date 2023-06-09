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Международный день архивов, пускания мыльных пузырей, Федорин день: Какие праздники и приметы 9 июня

Сегодня, 9 июня 2023 года, в России и других странах отмечают профессиональный праздник работники двух сфер. Их труд может быть незаметен, но влияет на каждого из нас. А ещё сегодня есть два повода хорошо провести время — отправиться с друзьями пускать мыльные пузыри.

8 июня, 21:01
<p>9 июня 2023 года отмечается Международный день архивов. Фото © Freepik</p>

9 июня 2023 года отмечается Международный день архивов. Фото © Freepik

Международный день архивов

Сегодня, 9 июня 2023 года, отмечается Международный день архивов. В России свой национальный профессиональный праздник архивисты отмечают 10 марта, а их интернациональный день подчёркивает важность этой профессии для всего мира. Вот несколько фактов о Международном дне архивов:

  • Учреждён в ноябре 2007 года на генассамблее Международного совета архивов.
  • Приурочен к дате образования этой организации в 1948 году.
  • Первый Международный день архивов был 60-й годовщиной МСА.
  • Праздник профессиональный, не выходной.
  • Отмечается сообществом архивистов в том числе в России.
  • Этот день даёт возможность привлечь внимание к важности сохранения документов для нашего и будущих поколений.

Международный совет архивов — это профессиональная организация мирового архивного сообщества. Её цель — способствовать сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Это нейтральная неправительственная организация, которая финансируется её членами, а их около 1,5 тысячи из более чем 190 стран.

Главная задача архивистов — сохранить документальное наследие, дать возможность людям знакомиться с уникальными документами. Обязательно сегодня поздравьте работников архивов, если они есть среди ваших близких или знакомых.

Международный день аккредитации

Сегодня, 9 июня 2023 года, в России и других странах отмечается профессиональный праздник — Международный день аккредитации. Мы собрали несколько фактов о нём:

  • Отмечается каждый год 9 июня, дата не переносится.
  • Праздник профессиональный, не выходной.
  • Отмечается не широко, а только среди работников этой сферы.
  • Учреждён 9 июня 2008 года Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) и Международным форумом по аккредитации (IAF).
  • Цель дняпривлечь к важности работы, связанной с аккредитацией.

Если говорить простым языком, то аккредитация — это независимая оценка какого-то органа, учреждения. Эксперты выясняют, насколько оно компетентно, добросовестно выполняет свою работу, соответствует ли стандартам. Например, сертификаты качества выдаются лабораториям, производителям продуктов и так далее.

В России единая национальная система аккредитации начала формироваться в 2011 году. Профессиональный праздник сегодня отмечают работники Росаккредитации. Если они есть среди ваших близких и знакомых, обязательно поздравьте!

Международный день друзей

Сегодня, 9 июня 2023 года, можно отметить Международный день друзей. Фото © Freepik / standret

Сегодня, 9 июня 2023 года, можно отметить Международный день друзей. Фото © Freepik / standret

Если бы Международного дня друзей не было, его бы стоило выдумать. Похоже, что так и произошло. Вот что известно об этом дне:

  • По данным СМИ, Международный день друзей отмечается 9 июня.
  • Дата не переносится.
  • Праздник неофициальный.
  • Масштабных и организованных празднований нет, отметить можно встречей с друзьями.

В российском сегменте Интернета уже примерно 9 лет утверждается, что Международный день друзей (International Friends Day) отмечается 9 июня во всём мире, в том числе это якобы праздник и в России. Откуда взялось такое убеждение, уже не выяснить, на самом деле это не так. Есть Международный день дружбы, и он отмечается под эгидой ООН 30 июля. С другой стороны, это такой хороший праздник, что и два раза отметить будет не лишним. Например, прогуляться с друзьями, сходить в кафе или кино.

День пускания мыльных пузырей

9 июня 2023 года отмечается День мыльных пузырей. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

9 июня 2023 года отмечается День мыльных пузырей. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Один из сегодняшних праздников пополняет список необычных, но забавных. Если вчера мы отмечали Всемирный день петербургских кошек и котов, то сегодня — День мыльных пузырей. Известно о нём мало:

  • Как утверждается в Сети, отмечается именно 9 июня.
  • Задуман для поднятия хорошего настроения.
  • Отмечать можно и в России, и в любой стране.
  • Традиций нет, но очевидно, что тут главноепобольше мыльных пузырей.
В Книгу рекордов Гиннесса внесён мыльный пузырь объёмом 96,27 кубометра. В него поместился бы автомобиль. Фото © Guinnessworldrecords.com

В Книгу рекордов Гиннесса внесён мыльный пузырь объёмом 96,27 кубометра. В него поместился бы автомобиль. Фото © Guinnessworldrecords.com

Кто придумал отмечать День мыльных пузырей и как давно это делается, теперь уже не выяснить. Так ли это важно, если суть праздника — получить хорошее настроение от этой детской забавы, провести время с друзьями и семьёй. Если у вас сегодня найдётся свободная минутка, обязательно подуйте мыльные пузыри!

Именинники 9 июня

9 июня 2023 года именины отмечает певица Диана Гурцкая. Фото © Агентство "Москва"

9 июня 2023 года именины отмечает певица Диана Гурцкая. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 9 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих имён:

Православные:

  • Иван
  • Иона
  • Киприан
  • Нил
  • Фёдор.

Католические:

  • Пелагея
  • Фелициан
  • Диана.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов в делах.

Приметы на 9 июня

Федорин день

Православная церковь 9 июня чтит память мученицы Феодоры девы и мученика Дидима воина, поэтому в народе в эту дату отмечали Федорин день.

Феодора жила в Александрии в III–IV веках. Она приняла обет безбрачия и вызвала этим ярость язычников. Её бросили в темницу, а потом отправили в публичный дом. Спас её воин Дидим, который проникся уважением к её стойкости. Его за это казнили, а Феодора добровольно разделила с ним приговор.

Феодора считается покровительницей семейного очага, её ещё называют Федорой Домовницей. В старину полагали, что в этот день нельзя мести, потому что домовой может прятаться под веником и его можно случайно выбросить на улицу с мусором, потеряв защитника. Ещё считалось, что нельзя было стирать детские вещи и сушить их на улице, иначе к ним могут подобраться тёмные силы.

Приметы на 9 июня

  • Духота на восходепогода испортится.
  • Ветра нет, а лес шумитбыть дождю.
  • Обильная роса утромбыть сильной грозе.
Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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