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3 июня, 20:18

Гладков сообщил о повреждении акушерского пункта в белгородском селе Муром

Украина обстреляла село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, повреждены Дом культуры, школа и детский сад.

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Ранее Лайф публиковал фотографии последствий обстрела села Соболевка Белгородской области со стороны ВСУ. На них видны разрушения жилых домов и повреждения железнодорожного полотна.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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