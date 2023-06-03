Гладков сообщил о повреждении акушерского пункта в белгородском селе Муром
Украина обстреляла село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП", — написал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, повреждены Дом культуры, школа и детский сад.
Ранее Лайф публиковал фотографии последствий обстрела села Соболевка Белгородской области со стороны ВСУ. На них видны разрушения жилых домов и повреждения железнодорожного полотна.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)