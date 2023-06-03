Гладков сообщил о повреждении акушерского пункта в белгородском селе Муром

Украина обстреляла село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, от прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. От прямого попадания снаряда загорелся ФАП", — написал Гладков в телеграм-канале.