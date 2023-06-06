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В 2023 году трафик на криптокошельки снизился на 35%

6 июня, 12:57
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В 2022 году наблюдался повышенный спрос на криптокошельки. Теперь он пошёл на спад, выяснили специалисты Yota, проанализировав обобщённые данные потребления в Сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022-го. В этом году падение продолжается. В апреле трафик снизился на 30% по сравнению с январем.

К криптовалютам теряет интерес ядро их аудитории — молодые люди в возрасте от 21 года до 35 лет. Они активнее других использовали новые технологии и доверяли свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходился 61% от общего объёма трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса. На 10% сократилась доля таких пользователей в 2023 году.

Старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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