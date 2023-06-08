В июне отпразднуют Всемирный день океанов: что это за необычный праздник и кого можно с ним поздравлять Океанологи, моряки, рыбаки, морские экологи, капитаны дальнего плавания, работники аквариумов. Что их всех объединяет? Любовь к океану и профессиональный праздник, который они отмечают 8 июня. Как отмечается День океанов в России? Читайте на Life.ru 7 июня, 21:01 8 июня профессиональный праздник отмечают океанологи, моряки, рыбаки, морские экологи, ихтиологи, капитаны дальнего плавания, а также работники аквариумов и океанариумов. Фото © Unsplash

Каких только праздников нет у людей, порой смотришь на календарь и диву даёшься. Есть и великие, и смешные, и те, в существование которых даже сложно поверить. А есть очень важные для всего человечества. Как раз об одном из таких мы сегодня и поговорим.



Не секрет, что, хоть и планета наша называется Земля, три четверти её поверхности покрыто водой, основная часть которой содержится в Мировом океане, который является домом для бесчисленного количества обитателей. Но он является не только средой обитания животных, но и источником ресурсов, необходимых нам, людям. Именно океан создаёт пригодные для жизни условия на Земле. Процессы, протекающие в нём, определяют существование всей природы.



Обратить внимание на проблемы Мирового океана, повысить уровень осведомлённости населения о нём и его жителях, выявить неразрывную связь человечества с подводным миром призван международный праздник — День океанов.



Но что же это за праздник, кто его празднует, кого можно с ним поздравить и каковы его традиции? Обо всём этом в сегодняшнем материале Лайфа.

Когда отмечают День океанов

День океанов — праздник международный. Отмечается он во всём мире 8 июня каждого года, дата у него фиксированная и от дня недели не зависит.



Кто же его отмечает? Отношение к этому дню имеют все, кто хоть как-то связан с морями и океанами, — это океанологи, моряки, рыбаки, морские экологи, ихтиологи, капитаны дальнего плавания, а также работники аквариумов и океанариумов.

История праздника

В 1992 году на Международной конференции в Рио-де-Жанейро впервые было выдвинуто предложение о праздновании Дня океанов. Поводом для этого послужила принятая тогда Декларация по окружающей среде и развитию, которая сегодня является основным источником экологического права. Этот важный документ устанавливает принципы корректного поведения населения Земли по отношению к экологии.

Праздник начали отмечать уже с 1993 года, правда, тогда ещё — неофициально. Целью было уделить внимание неразрывной связи океана и человечества, повысить информированность о важности его защиты от загрязнения. А вот 8 июня 1998 года Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО признала Всемирный день океанов и дала ему высокий статус. Закрепила успех резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в 2008 году. Документ одобрили больше сотни стран мира. С того момента Всемирный день океанов празднуется почти во всех уголках нашей планеты.



В этот день люди, работающие с водой и изучающие её ресурсы, объединяют свои усилия для сохранения невероятной флоры и фауны Мирового океана.

8 июня — праздник для всех влюблённых в океан. Фото © Unsplash

Традиции праздника

В День океанов проводят различные конференции, посвященные проблемам Мирового океана, лекции, из которых можно узнать много интересных фактов, а ещё различные выставки. Также активисты организовывают мероприятия по очистке береговой линии и водных акваторий. Да и журналисты не остаются в стороне. Средства массовой информации широко освещают празднование этого события.

Документальные фильмы про океан

Немало снято фильмов, посвященных морям и океанам, в которых как рассказывают просто интересные факты о подводном мире, так и затрагивают актуальные проблемы, например загрязнение пластиком. Что же можно посмотреть вечером 8 июня в честь праздника? Лайф предлагает такую подборку:

"Океаны" (2009)



Большая часть земной поверхности покрыта водами Мирового океана. Практически каждый видел эти огромные масштабы на карте или глобусе, но представить океан довольно трудно. Поэтому лучше один раз посмотреть, чем сотни раз прочитать. Документальный фильм снимался на протяжении четырёх лет в самых уникальных местах нашей планеты. У зрителя есть возможность с головой окунуться в таинственный мир океанов со всеми его прелестями и ужасами. Огромные киты, изящные дельфины, маленькие сардины, осьминоги — всё многообразие подводного мира, который оказался под угрозой из-за деятельности человека.

Кадр из фильма "Чужие из бездны" (Aliens of the Deep) / © сайт "Кинопоиск"

"Чужие из бездны" (2005)



Знаменитый кинематографист Джеймс Кэмерон — режиссер фильмов "Терминатор 2: Судный день", "Титаник" и многих других хитов мира кино — вместе с коллегой Стивеном Куэйлом представляет миру документальную картину "Чужие из бездны", которая описывает путешествие людей к неизведанным глубинам Мирового океана. Участники экспедиции, в числе которых Кэмерон и Куэйл, сталкиваются со множеством необычных явлений и существ, проживающих на территории океанического дна.

"Планета-океан" (2012)



Океан — это удивительный, переполненный тайнами мир, неизведанный человеком до конца, но уже страдающий от губительного антропогенного воздействия. Фильм от первого лица знакомит зрителя с неповторимым подводным миром, раскрывает его чудеса, показывает наглядно жизнь, которая кишит в каждом пласте глубоких вод нашей Земли. Путешествие демонстрирует красоту океана для того, чтобы без слов побудить людей заботиться о нём, заставить задуматься о решении таких глобальных проблем, как загрязнение.

"Погоня за ледниками" (2012)



Проблема глобального потепления становится всё более актуальной для нашей планеты, но внимания ей почти не уделяется. Фотограф-натуралист Джеймс Балог решает отправиться в путешествие, чтобы осмотреть отдалённые уголки планеты, покрытые льдом. Это прекрасный способ увидеть масштабы глобального потепления своими глазами. Проблема так увлекла героя фильма, что он решил посвятить исследованию изменения климата свою жизнь.

Интересные факты про океан

Площадь Северного Ледовитого океана достигает 14,75 млн квадратных километров.

По прогнозам океанологов, весь покров льда Северного Ледовитого океана растает к концу XXI века.

Самое глубокое место не только в данном океане, а и в мире — это Марианская впадина. Её глубина насчитывает около 11 километров.

Необычный вид краба, который покрыт мехом, был найден в Тихом океане.

Голубокольчатый осьминог — одно из самых опасных для человека существ, и он обитает в Индийском океане.

Заплывы по Индийскому океану совершали ещё в пятом тысячелетии до нашей эры.

По легенде, на дне Атлантического океана находится подводный город Атлантида.

Какие моря и океаны омывают Россию

Территорию нашей страны омывают целых 12 морей! К ним относятся Моря Северного Ледовитого океана: Баренцево море Площадь: 1 424 000 кв. км Максимальная глубина: 600 м Средняя глубина: 222 м Белое море Площадь: 90 800 кв. км Максимальная глубина: 343 м Средняя глубина: 67 м Карское море Площадь: 893 400 кв. км Максимальная глубина: 620 м Средняя глубина: 75 м Восточно-Сибирское море Площадь: 944 600 кв. км Максимальная глубина: 915 м Средняя глубина: 66 м Море Лаптевых Площадь: 672 000 кв. км Максимальная глубина: 3385 м Средняя глубина: 540 м Чукотское море Площадь: 595 000 кв. км Максимальная глубина: 1256 м Средняя глубина: 71 м

Самым холодным морем России является Восточно-Сибирское море. Почти весь год оно находится подо льдом. Фото © Юрий Ильенко /ТАСС

Моря Атлантического океана: Балтийское море Площадь: 419 000 кв. км Максимальная глубина: 470 м Средняя глубина: 51 м Азовское море Площадь: 39 000 кв. км Максимальная глубина: 13,5 м Средняя глубина: 7,5 м Чёрное море Площадь: 422 000 кв. км Максимальная глубина: 2210 м Средняя глубина: 1240 м

Моря Тихого океана: Берингово море Площадь: 2 310 000 кв. км Максимальная глубина: 4420 м Средняя глубина: 1640 м Японское море Площадь: 1 062 000 кв. км Максимальная глубина: 3742 м Средняя глубина: 1753 м Охотское море Площадь: 1 603 000 кв. км Максимальная глубина: 3916 м Средняя глубина: 821 м

Россия отличается рекордной в мире площадью морской акватории — 8,6 млн квадратных километров. Эта цифра составляет 2,4% площади всего Мирового океана.

Авторы Андрей Ананьев