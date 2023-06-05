Килограммы так и липнут: 5 имён женщин, которым сложнее всех сбросить лишний вес

Имя женщины может как помочь своей обладательнице найти любовь или добиться успеха в карьере, так и заставить помучаться. Например, с непутёвым мужем или лишними килограммами. Энергетика и вибрации, исходящие от имени девушки, очень даже способны разгонять метаболизм или его замедлять. А также наделять барышню упрямым характером, не терпящим ограничений. Женщинам с какими именами сложнее всего похудеть и сбросить лишний вес?

Женское имя Марина

Тайна имени Марина: отличительные черты характера и причина, почему не может похудеть. Фото © freepik

Имя, которое своими корнями уходит в римскую культуру и отсылает к богине Венере. Согласно полученной от учёных информации, "Марина" было одним из эпитетов Венеры, а уже с латинского языка переводится как "морская". Но каким характером наделяет это имя свою хозяйку? Марина крайне обаятельная и романтичная натура, хотя иногда может казаться строгой и придирчивой. Борьба с лишними килограммами, если такие появляются у представительницы этого имени, идёт лениво. А всё потому, что Марина считает, что хороша и сексуальна всегда, пусть даже под новые формы и придётся обновлять половину гардероба. Так что ни о каких ограничениях и диетах не может быть и речи.

Имя Елизавета

Женское имя Елизавета — почему женщины с ним не могут похудеть. Фото © freepik

Представительницы имени Елизавета зачастую бывают слишком требовательными к себе или к работе, которую выполняют. Стресс и постоянное напряжение, которое копится внутри трудолюбивой женщины, не находит выхода и переходит в баловство вкусняшками. Из-за чего может случиться так, что в один день Лиза вдруг не влезет в любимые джинсы. И тут расстроенная барышня сядет на жёсткую диету, ограничив себя максимально. Вот толку такое решение не принесёт — только срыв, в худшем случае у Елизаветы появится ещё несколько лишних килограммов.

Ольга

Имена женщин, кому сложнее всего избавиться от лишнего веса. Фото © freepik

Ещё одна любительница довести себя до нервного истощения и потом постараться исправить это шоколадками — женщина по имени Ольга. Носительница одного из самых распространённых славянских имён отличается способностью добиваться своего и пользоваться популярностью. Вот только с умением расслабляться возникают часто проблемы. Заваленная работой, Ольга привыкла перекусывать быстро и неважно что, лишь бы убрать голод. А появившиеся на талии объёмы игнорирует, пока те не мешают ей добиваться цели. Похудение у носительницы этого имени обычно проходит в мучениях и стрессе, от чего желание Ольги взять в руки шоколадку вырастает, а вот записаться в спортзал — нет.

Женское имя Валерия

Женщина с именем Валерия теряет мотивацию и перестаёт даже пытаться похудеть. Фото © freepik