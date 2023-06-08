День социального работника: Почему эта профессия так важна и нужна людям Соцработники играют важную роль в обществе, оказывая поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. 8 июня они отмечают свой профессиональный праздник. Почему выбрана эта дата? Почему эта профессия так важна и нужна людям? Лайф разобрался в этом материале. 7 июня, 21:01 Профессия социального работника появилась в нашей стране в 90-е годы ХХ века. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Кто такие социальные работники и как они появились

Соцработники — это специалисты, которые оказывают помощь людям, испытывающим трудности в жизни. Они могут работать в различных учреждениях, таких как школы, больницы, социальные службы и некоммерческие организации. Профессия социального работника появилась в результате развития социальной защиты населения и потребности в специалистах, способных оказывать комплексную поддержку людям в сложной жизненной ситуации. Работникам социальных учреждений и сферы социальной защиты населения посвящён их профессиональный праздник — День социального работника, который в России отмечается ежегодно 8 июня.

Дата для празднования была выбрана не случайно. 8 июня 1701 года Пётр I издал указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых". В указе отмечалось, что "для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил". Вот такие люди и стали предшественниками современных социальных работников. Считается, что именно это распоряжение великого реформатора положило начало государственной системе социальной защиты в нашей стране.

Хотя социальная забота о нуждающихся в России имеет более глубокие корни. Ещё в XIV–XV веках помощь страждущим оказывали церкви и монастыри. Первые богадельни для детей бедняков появились в XVII веке по царскому указу. Ребятишек здесь обучали необходимым знаниям и ремеслу. В таких заведениях можно было получить не только пособия, пенсии, но даже земельные наделы. Пётр I учреждал во всех губерниях госпитали для тех, кто не мог работать из-за слабого здоровья, для стариков и незаконнорождённых младенцев. В то время в России активно занималась благотворительностью лютеранская церковь. Дома престарелых, повивальный институт с родильным отделением для неимущих женщин, сиротские дома, народные школы создавались во времена правления Екатерины II.

В середине XIX века основной причиной бедности считали неграмотность, поэтому социальную помощь направляли на просвещение масс. В это время стали привлекать граждан к безвозмездной помощи нуждающимся, взывая к чувству общественного долга. Развивались воскресные народные школы, где обучение было бесплатным. При Александре I учредили Императорское человеколюбивое общество, а стараниями французского благотворителя и педагога Валентина Гаюи был основан первый в России институт для слепых. Позже появились общины сестёр милосердия и Общество Красного Креста. В ХХ веке возникают новые профессии: социальные педагоги и социальные работники. Под руководством Министерства труда и социального развития происходит активный рост социальных услуг, открываются центры психического здоровья.

В России более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Ещё в 1994 году Ассоциация работников социальных служб выдвинула предложение учредить День социального работника 8 июня, в исторический день образования первой богадельни, но лишь спустя шесть лет президентом РФ был подписан соответствующий указ. Так в 2000 году появился День социального работника. Праздник относится к профессиональным и не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной. В этом году работникам социальных учреждений и социальной сферы выпало отмечать свой профессиональный праздник в пятницу.

Кому помогают социальные работники

Свято-Софийский социальный дом на юго-западе Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Социальные работники оказывают помощь различным группам населения, включая детей, пожилых людей, инвалидов, бездомных и многих других. Они помогают людям справляться с проблемами, связанными с бедностью, безработицей, насилием, заболеваниями и другими трудностями. Обязанности социального работника могут включать оценку потребностей клиента, разработку индивидуального плана помощи, оказание психологической поддержки и содействие в получении социальных услуг и льгот.

Преимущественно в обязанности социального работника входит помощь следующим группам граждан: пенсионеры и люди с ограниченными возможностями;

дети и подростки, страдающие врождёнными и приобретёнными заболеваниями, от семейного насилия и других проблем;

женщины, ставшие жертвой любого вида насилия;

зависимые граждане;

люди, лишившиеся жилья, получившие травмы, потерявшие близких во время катастроф;

многодетные семьи и другие.

Нужно также помнить, что российский закон гарантирует, что социальная помощь малоимущим может быть оказана наравне с другими группами населения, которые испытывают сложности с обслуживанием себя в повседневной жизни.

Соцработники оказывают поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Как стать социальным работником и помогать людям

Если вы хотите стать социальным работником и помогать людям, вам потребуется получить высшее или среднее профессиональное образование в области социальной работы и развить навыки, необходимые для деятельности в этой непростой сфере. Специалистов этой профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз — Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы.

Профессиональный социальный работник должен знать: правовые основы, акты и положения, регулирующие социальные отношения;

приёмы оказания неотложной доврачебной помощи;

специфику работы с пожилыми людьми и детьми, а также трудными подростками;

основы психологии, медицины, социологии, экономики и права;

владеть информацией о текущих проблемах социально-гуманитарной сферы.

Прежде чем думать о том, подойдёт ли вам работа соцработника, спросите себя: обладаете ли вы такими качествами, как доброта, отзывчивость, внимательность, способность к сопереживанию. Чтобы эффективно выполнять свои обязанности, социальный работник должен быть общительным, стрессоустойчивым, аккуратным, организованным, сдержанным, честным, справедливым. Заслужить доверие своих подопечных помогут трудолюбие, целеустремлённость и ответственность.

В какие организации можно устроиться соцработнику

Социальные работники оказывали неоценимую помощь населению во время пандемии CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Социальные работники могут работать в различных организациях, таких как государственные и муниципальные социальные службы, школы, больницы, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, некоммерческие организации и многие другие.

В зависимости от специализации работа соцработникам может быть предоставлена: в органах социальной защиты населения;

в центрах труда и занятости;

в реабилитационных центрах различного профиля;

в центрах социальной помощи семье и детям;

в детских домах и интернатах;

в домах инвалидов и престарелых;

в центрах по оказанию психосоциальной помощи населению;

в Социальном фонде России, который объединил ПФР и ФСС;

в органах опеки и попечительства.

Авторы Андрей Соколов