День социального работника: Почему эта профессия так важна и нужна людям
Соцработники играют важную роль в обществе, оказывая поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. 8 июня они отмечают свой профессиональный праздник. Почему выбрана эта дата? Почему эта профессия так важна и нужна людям? Лайф разобрался в этом материале.
Профессия социального работника появилась в нашей стране в 90-е годы ХХ века. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Кто такие социальные работники и как они появились
Соцработники — это специалисты, которые оказывают помощь людям, испытывающим трудности в жизни. Они могут работать в различных учреждениях, таких как школы, больницы, социальные службы и некоммерческие организации.
Профессия социального работника появилась в результате развития социальной защиты населения и потребности в специалистах, способных оказывать комплексную поддержку людям в сложной жизненной ситуации. Работникам социальных учреждений и сферы социальной защиты населения посвящён их профессиональный праздник — День социального работника, который в России отмечается ежегодно 8 июня.
Дата для празднования была выбрана не случайно.
8 июня 1701 года Пётр I издал указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых". В указе отмечалось, что "для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил". Вот такие люди и стали предшественниками современных социальных работников. Считается, что именно это распоряжение великого реформатора положило начало государственной системе социальной защиты в нашей стране.
В.Е. Маковский "Беспризорные дети" / © artchive.ru
Хотя социальная забота о нуждающихся в России имеет более глубокие корни. Ещё в XIV–XV веках помощь страждущим оказывали церкви и монастыри. Первые богадельни для детей бедняков появились в XVII веке по царскому указу. Ребятишек здесь обучали необходимым знаниям и ремеслу. В таких заведениях можно было получить не только пособия, пенсии, но даже земельные наделы.
Пётр I учреждал во всех губерниях госпитали для тех, кто не мог работать из-за слабого здоровья, для стариков и незаконнорождённых младенцев. В то время в России активно занималась благотворительностью лютеранская церковь.
Дома престарелых, повивальный институт с родильным отделением для неимущих женщин, сиротские дома, народные школы создавались во времена правления Екатерины II.
В середине XIX века основной причиной бедности считали неграмотность, поэтому социальную помощь направляли на просвещение масс. В это время стали привлекать граждан к безвозмездной помощи нуждающимся, взывая к чувству общественного долга. Развивались воскресные народные школы, где обучение было бесплатным.
При Александре I учредили Императорское человеколюбивое общество, а стараниями французского благотворителя и педагога Валентина Гаюи был основан первый в России институт для слепых. Позже появились общины сестёр милосердия и Общество Красного Креста.
В ХХ веке возникают новые профессии: социальные педагоги и социальные работники. Под руководством Министерства труда и социального развития происходит активный рост социальных услуг, открываются центры психического здоровья.
В России более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Ещё в 1994 году Ассоциация работников социальных служб выдвинула предложение учредить День социального работника 8 июня, в исторический день образования первой богадельни, но лишь спустя шесть лет президентом РФ был подписан соответствующий указ. Так в 2000 году появился День социального работника. Праздник относится к профессиональным и не является нерабочим днём, если не выпадает на выходной.
В этом году работникам социальных учреждений и социальной сферы выпало отмечать свой профессиональный праздник в пятницу.
Кому помогают социальные работники
Свято-Софийский социальный дом на юго-западе Москвы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Социальные работники оказывают помощь различным группам населения, включая детей, пожилых людей, инвалидов, бездомных и многих других. Они помогают людям справляться с проблемами, связанными с бедностью, безработицей, насилием, заболеваниями и другими трудностями. Обязанности социального работника могут включать оценку потребностей клиента, разработку индивидуального плана помощи, оказание психологической поддержки и содействие в получении социальных услуг и льгот.
Преимущественно в обязанности социального работника входит помощь следующим группам граждан:
- пенсионеры и люди с ограниченными возможностями;
- дети и подростки, страдающие врождёнными и приобретёнными заболеваниями, от семейного насилия и других проблем;
- женщины, ставшие жертвой любого вида насилия;
- зависимые граждане;
- люди, лишившиеся жилья, получившие травмы, потерявшие близких во время катастроф;
- многодетные семьи и другие.
Нужно также помнить, что российский закон гарантирует, что социальная помощь малоимущим может быть оказана наравне с другими группами населения, которые испытывают сложности с обслуживанием себя в повседневной жизни.
Соцработники оказывают поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Как стать социальным работником и помогать людям
Если вы хотите стать социальным работником и помогать людям, вам потребуется получить высшее или среднее профессиональное образование в области социальной работы и развить навыки, необходимые для деятельности в этой непростой сфере. Специалистов этой профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз — Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы.
Профессиональный социальный работник должен знать:
- правовые основы, акты и положения, регулирующие социальные отношения;
- приёмы оказания неотложной доврачебной помощи;
- специфику работы с пожилыми людьми и детьми, а также трудными подростками;
- основы психологии, медицины, социологии, экономики и права;
- владеть информацией о текущих проблемах социально-гуманитарной сферы.
Прежде чем думать о том, подойдёт ли вам работа соцработника, спросите себя: обладаете ли вы такими качествами, как доброта, отзывчивость, внимательность, способность к сопереживанию. Чтобы эффективно выполнять свои обязанности, социальный работник должен быть общительным, стрессоустойчивым, аккуратным, организованным, сдержанным, честным, справедливым.
Заслужить доверие своих подопечных помогут трудолюбие, целеустремлённость и ответственность.
В какие организации можно устроиться соцработнику
Социальные работники оказывали неоценимую помощь населению во время пандемии CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Социальные работники могут работать в различных организациях, таких как государственные и муниципальные социальные службы, школы, больницы, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, некоммерческие организации и многие другие.
В зависимости от специализации работа соцработникам может быть предоставлена:
- в органах социальной защиты населения;
- в центрах труда и занятости;
- в реабилитационных центрах различного профиля;
- в центрах социальной помощи семье и детям;
- в детских домах и интернатах;
- в домах инвалидов и престарелых;
- в центрах по оказанию психосоциальной помощи населению;
- в Социальном фонде России, который объединил ПФР и ФСС;
- в органах опеки и попечительства.