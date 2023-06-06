Изначально осуждённый на 22 года строгого режима генерал Сугробов вышел по УДО

Скопинский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, который был осуждён за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Удовлетворено ходатайство частично. Он освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, Денис Сугробов был одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение по 11 статьям. В апреле 2017-го суд приговорил экс-генерала к 22 годам строгого режима. Однако Верховный суд на десять лет сократил срок Сугробову.