Изначально осуждённый на 22 года строгого режима генерал Сугробов вышел по УДО
Скопинский суд удовлетворил прошение об УДО экс-генерала Дениса Сугробова
Скопинский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, который был осуждён за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Удовлетворено ходатайство частично. Он освобождён от отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в сообщении.
Напомним, Денис Сугробов был одним из главных фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. Ему было предъявлено обвинение по 11 статьям. В апреле 2017-го суд приговорил экс-генерала к 22 годам строгого режима. Однако Верховный суд на десять лет сократил срок Сугробову.
По версии следствия, Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа своих подчинённых. Схема преступлений заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Так создавалась видимость успешного выполнения служебных задач.
ТАСС / Сергей Савостьянов