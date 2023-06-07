На Бульварном кольце открылась необычная выставка под открытым небом 7 июня, 09:15 Обложка © "Газпром нефть"

Билборды в центре Москвы превратились в спонтанную выставку живописи "невидимых" художников. Так в арт-сообществе называют авторов, которым искусство помогло преодолеть социальную изоляцию и выйти за стены домов-интернатов, где ребята живут и работают. Их картины украсили популярные пешеходные маршруты столицы и ещё шести городов.

Нередко из-за нехватки листов бумаги свои первые иллюстрации им приходилось рисовать на рецептах лекарств. Зато теперь их работы заказывают глянцевые журналы, а картины хранятся в Академии художеств и музеях Москвы и Петербурга. Как говорят критики, им удалось то, к чему всю жизнь стремились Матисс и Кандинский — сохранить в себе детский наивный взгляд на мир и создавать только честное искусство.

Выставки под открытым небом — часть совместного проекта сообщества "Новые городские художники" и "Газпром нефти". Компания помогает волонтёрам находить новые таланты. А уличные галереи делают работы "невидимых" авторов по-настоящему заметными.

Каждого из этих авторов отличает необычная история жизни. Это художники, которым искусство помогло преодолеть социальную изоляцию и стереотипы. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.

Фото © "Газпром нефть"

Многие обратили внимание на художницу Zoika — критики и арт-сообщество называют её наследницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баскии. Также на выставке представлены работы Марины Монки, чьи иллюстрации побывали на обложках мировых глянцевых журналов, вошли в коллекции Центра современного искусства имени Сергея Курёхина.

Объединяет все работы уличных выставок тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность. Их творчество призывает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, подарить внимание, а также сказать спасибо всем, кто им помогает.

Картины необычных художников уже появились на улицах Москвы, Петербурга, Омска, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска и Ноябрьска.

Авторы Валерия Мишина