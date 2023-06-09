В столице проходят уникальные исторические реконструкции фестиваля "Времена и эпохи" Площадки фестиваля "Времена и эпохи" разместили на 41-ой московской площадке. 9 июня, 13:41 Исторические реконструкции проходят в парках Москвы. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Москвичи и гости города познакомятся с историческими сражениями нескольких эпох, которые представлены на 41 столичной площадке. Исторический фестиваль "Времена и эпохи" проходит уже 11-й раз в преддверии Дня России в Москве. Праздник реконструкции продлится с 8 до 12 июня.

Основные действа проходят на четырёх площадках парков, позволив увеличить масштаб событий. Реконструкция битвы между викингами и русичами будет проходить все дни фестиваля в парке имени Лужкова. В музее-заповеднике “Коломенское” разыграют одно из сражений Русско-польской войны 1654–1667 годов. Площадка в парке 50-летия Октября сможет погрузить зрителей в события Отечественной войны 1812 года. Ещё одна площадка обещает гостям фестиваля динамичные сцены из истории Первой мировой войны и Серебряного века на площадке ландшафтного парка “Митино”.

16 фестивальных площадок открылись в ЦАО, остальные — в других округах столицы. В программу вошли 30 важных исторических событий. Среди них — 1035 лет победе князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, 80 лет Курской битве, 110 лет мёртвой петле Петра Нестерова — первой в мире фигуре высшего пилотажа — и ряд других поворотных моментов для нашей страны.

В фестивале принимают участие более 1300 реконструкторов со всей России. Их амуниция состоит более чем из 10 тысяч предметов, скопированных с реальных музейных образцов. Организаторы обещают тысячу часов мастер-классов, более 80 спортивных и около 40 анимационных и театральных мероприятий.

На Бульварном кольце открылась масштабная уличная выставка, которую готовили более 30 музеев со всей страны. Среди них: Государственный исторический музей, Русский музей, музейный комплекс "Михайловская батарея", Смоленский государственный музей-заповедник, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник и другие.

На улице Хачатуряна рассказывают о походе Петра Первого на Кавказ, на улице Матвеевской — о событиях Крымской войны, у станции метро "Алма-Атинская" — о Великом переселении народов.

Сохранение исторического и архитектурного наследия, развитие проектов, посвящённых культуре, осмысление традиций и интеграция столичных досуговых площадок входят в число приоритетных городских проектов.

Авторы Альбина Александрова