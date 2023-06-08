Россиянам рассказали об особых свойствах алюминиевой упаковки

В России выпускают алюминиевую фольгу толщиной от 4,5 микрона, а это 0,0045 миллиметра, то есть она в несколько раз тоньше человеческого волоса. Об этом рассказали в Москве на 27-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2023.

На одном из стендов представлена та самая алюминиевая фольга для широкого спектра применения в пищевой, фармацевтической и FMCG (товары повседневного спроса) сфере, пищевые контейнеры и формы. Так вот, алюминиевую фольгу выпускают толщиной от 4,5 до 240 микрон. На её основе делают гибкую упаковку, алюминиевую ленту и фольгу для бытовых и технических целей. Объём рынка алюминиевой фольги в России составляет около 70–80 тысяч тонн ежегодно.

Фольга широко применяется в упаковке. Фото © Freepik

Руководитель отдела маркетинга "Дивизиона Даунстрима" Наталья Сюмер говорит, что помимо конечной продукции — традиционной бытовой фольги в рулончиках — на выставке продемонстрированы образцы фольги гладкой, фольги с печатью для изготовления упаковок для конфет, кофе и фармацевтических препаратов, фольги кашированной с бумагой для кондитерских изделий и другого применения, фольги с комбинированными материалами для колпачков и капсул для вина и шампанского, фольги для пищевых контейнеров и других продуктов.

Благодаря уникальным защитным и асептическим свойствам алюминия именно этот металл всё шире применяется в упаковочных материалах для пищевой и фармацевтической промышленности. Он обеспечивает продуктам максимальную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды, надолго сохраняя их вкусовые качества и потребительские свойства.

Фольга на выставке в Москве. Фото © Unipack.ru

В этом году проведение выставки совпало с 30-летним юбилеем крупнейшего производителя алюминиевой фольги в России завода САЯНАЛ. В марте 2023 года в рамках КЭФ (Красноярского экономического форума) было подписано соглашение с властями Хакасии о расширении производственных мощностей САЯНАЛа.

"Алюминий идеально встраивается в концепцию бережливого производства", — заявила Наталья Сюмер.