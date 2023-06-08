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8 июня, 13:33
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Лайф публикует видео нападения акулы на туриста в Хургаде

Акула утащила под воду купающегося мужчину на пляже в Хургаде

Акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта Хургада в Египте. Хищник напал на купающуюся пару, но девушка смогла выплыть, а мужчина нет. Лайф публикует видео с моментом страшной трагедии.

Акула утащила под воду мужчину в Хургаде. Видео © LIFE

Как рассказали читатели Лайфа, после инцидента пляж закрыли. Оказалось, что акулий плавник у пляжа замечали последние несколько дней, но думали, что это дельфин.

На видео сняли попытки оказать первую помощь туристке в Хургаде, которой акула откусила руку и ногу

На видео сняли попытки оказать первую помощь туристке в Хургаде, которой акула откусила руку и ногу

А прошлым летом тоже в Хургаде акула откусила австрийской туристке ногу и руку, женщина умерла по дороге в больницу. Позже ещё одна отдыхавшая стала жертвой хищницы на популярном курорте. По предварительным данным, причиной нападений могло стать затонувшее судно, на борту которого находилось 16 тысяч овец.

Обложка ©

LIFE

Юрий Лысенко
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