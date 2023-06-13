День альбиноса, божьих коровок, Еремей Распрягальник: Какие праздники и приметы 13 июня Сегодня, 13 июня 2023 года, жителей планеты призывают помнить, что все люди равны, даже очень непохожие на большинство других. А ещё мы чествуем сразу двух изобретателей, которые даже представить не могли, насколько популярными станут их детища. 12 июня, 21:01 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Фото © Freepik

Международный день распространения информации об альбинизме

13 июня во всём мире, в том числе в России, отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Вот что известно о нём: отмечается ежегодно 13 июня, не переносится;

учреждён в 2014 году Генеральной Ассамблеей ООН, введён с 2015 года;

каждый год выбирается новая тема Всемирного дня;

тема этого года "Инклюзия — это сила";

Отмечается семинарами, публикацией статей;

цель — рассказывать о сути альбинизма, его безопасности для окружающих.

В ООН отмечают, что альбиносы могут подвергаться нападениями. Чаще всего это имеет место в Африке, где такие люди разительно отличаются от окружающих. Есть те, кто считает их источником опасности, хотя на самом деле это не так.

Вот несколько фактов об альбинизме у людей: это генетическое заболевание, оно наследуется от обоих родителей, встречается во всём мире вне зависимости от пола и национальности;

у альбиносов нет пигмента меланина в волосах, коже и глазах, что делает их уязвимее для солнечных лучей, это грозит раком кожи;

альбинизм встречается примерно у одного из 5000 человек в Африке к югу от Сахары, а в Европе и Северной Америке — у одного из 20 000 человек;

в некоторых странах люди с альбинизмом страдают от дискриминации, стигматизации, насилия и даже убийств.

День швейной машинки

Сегодня, 13 июня 2023 года, в России и других странах отмечается необычный праздник — День швейной машинки. Мы собрали несколько интересных фактов об этом событии: праздник неофициальный;

отмечается каждый год 13 июня, дата не переносится;

посвящён дню получения патента на первую швейную машинку;

традиций празднования нет.

Этот праздник официально не утвержден, о нём знают в узком кругу профессионалов, чей труд связан с работой на швейной машине. Переоценить это устройство сложно, ведь без него людям пришлось бы работать в тяжёлых условиях, делая вручную тысячи швов за день. Именно поэтому 13 июня отмечают День швейной машинки и благодарят тех, кто её придумал.

13 июня отмечается День швейной машинки. Фото © ТАСС / Галина Амарандо

А изобрели её давно. Ещё у Леонардо да Винчи был чертёж устройства, отдалённо напоминающего швейную машинку. Правда, потребовалось ещё несколько столетий, чтобы эти планы были воплощены. В 1755 году изобретатель из Германии Карл Вейзенталь придумал примитивный аппарат для машинного пошива. Лишь 13 июня 1790 года англичанин Томас Сейнт получил авторский патент на швейную машинку. Эта дата теперь и считается её днём рождения. Если среди ваших знакомых есть швеи, сегодня их можно поздравить.

День рождения булавки

13 июня — День рождения булавки. Фото © Freepik

13 июня в России и других странах есть ещё один праздник, который имеет отношение к швеям, — День рождения булавки, а именно той, которую мы называем английской. Что известно об этом дне: праздник неофициальный, посвящён изобретению булавки;

отмечается каждый год 13 июня, дата не переносится;

каких-либо традиций празднования нет, это больше дань памяти изобретателя.

Как утверждается, в 1825 году именно 13 июня американский инженер Уолтер Хант зарегистрировал патент на изделие из проволоки, которое стало прародителем сегодняшней булавки. Изобретатель якобы тут же продал этот патент, чтобы погасить небольшой долг, и сильно прогадал. Через несколько десятков лет такая конструкция булавки стала столь популярна, что приносила много денег производителям.

Интересно, что только в России булавку называют английской, а в англоязычном мире она именуется безопасной булавкой (safety pin), поскольку её острый конец прячется в замок.

День божьих коровок

13 июня отмечается День божьих коровок. Фото © Freepik / Wirestock

Сегодня, 13 июня 2023 года, отмечается и другой малоизвестный праздник — День божьих коровок. Как появилась эта традиция, уже не выяснить. Вот всё, что известно об этом дне: отмечается каждый год 13 июня, дата не переносится;

день неофициальный, нигде не зарегистрирован;

в этот день принято делать подарки с изображением божьих коровок, делиться их фото.

На самом деле Дней божьих коровок несколько. Например, один из них отмечают во вторую субботу июня, которая в этом году выпала на 10 число. Но тут прослеживается тенденция: чествуют этих красивых насекомых в начале лета, когда они появляются в парках, лесах, на полях.

В некоторых культурах божья коровка ассоциируется с удачей и добротой. Согласно поверьям, она обитает на небесах и изредка спускается на землю как посланник высших сил. Примечательно, что этот жук обитает на всех, кроме Антарктиды, континентах и повсюду люди относятся к нему с любовью и уважением. Появление этой букашки в жилище считалось доброй вестью. Да и в природе божья коровка приносит людям пользу: несмотря на свой обаятельный вид, это хищник, который поедает насекомых-вредителей.

Именинники 13 июня

13 июня 2023 года отмечает именины актёр Роман Курцын. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 13 июня 2023 года, именины у обладателей следующих имён: Православные: Поликарп,

Роман,

Христина. Католические: Антоний,

Люциан.

Приметы 13 июня

Еремей Распрягальщик

В православной церкви 13 июня чтят память святого мученика Ермия, который пострадал за Христа в городе Команы во время гонений при императоре Антонине Пии (138–161 годы). День памяти Ермия Команского в народе получил название Еремея Распрягальника.

Так он называется потому, что к этой дате уже завершались работы по распашке земли, лошадей освобождали от тяжёлой упряжи. На Еремея животных угощали, мыли, выпускали пастись на луга, благодарили за труд.

Приметы на Еремея Распрягальника

Обильная роса на Еремея — погода будет жаркой и солнечной;

дождь и ветер — зима будет морозной;

кукушка кукует — будет тепло.

Авторы Вадим Андреев