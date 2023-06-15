Всемирный день ветра, День мужских недостатков, Никифоров день: Какие праздники и приметы 15 июня Сегодня, 15 июня 2023 года, сразу два праздника посвящены теме экологии, причём один из них сугубо российский. А ещё сегодня особое внимание уделяется пожилым — они нуждаются в любви и заботе. А для мужчин нашёлся шуточный праздник. 14 июня, 21:01 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Фото © ТАСС / IMAGO / Rainer Keuenhof

Всемирный день ветра

Сегодня, 15 июня 2023 года, в России и других странах отмечается посвящённый теме экологии праздник — Всемирный день ветра. Вот несколько фактов о нём: международный неофициальный праздник, выходным не является;

отмечается каждый год 15 июня, дата не переносится;

учреждён в 2007 году;

инициаторы — Европейская ассоциация ветроэнергетики и Мировой энергетический совет;

в этот день проводятся семинары и акции, посвящённые ветроэнергетике.

Ветер — это сила, которую люди пытались обуздать ещё с незапамятных времён. Упоминания о ветряных богах мы находим у многих древних культур. Сейчас человечество увлечено идеей использования ветра для выработки электричества. Его энергия неисчерпаема, но у неё свои недостатки: стабильность выработки не гарантирована, объёмы пока относительно небольшие.

В России, богатой ископаемыми энергоносителями, это направление только развивается. Кстати, в этом году в нашей стране начнут выпускать отечественные лопасти для ветрогенераторов. А на днях в Ставропольском крае запустили Кузьминскую ветроэлектростанцию.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

15 июня отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Фото © УВКБ ООН

Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Рассказываем о сути этого события: учреждён в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН;

отмечается ежегодно 15 июня, дата не переносится;

официальный международный праздник, выходным не является;

в этот день проводятся акции, посвящённые пожилым, публикуются информационные материалы.

В ООН учредили более десяти лет назад Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, чтобы призвать всех людей не оставаться равнодушными к судьбе представителей старшего поколения. Одна из главных проблем — резкое снижение дохода пожилых после выхода на пенсию, бедность. Также, по данным ООН, примерно каждый шестой пожилой человек в мире подвергается плохому обращению.

Подсчитано, что по всему миру количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до 2 миллиардов человек в 2050 году. В ООН призвали не допускать жестокого обращения с пожилыми людьми. Речь идёт о глобальной социальной проблеме, которая касается миллионов жителей планеты.

День создания юннатского движения в России

15 июня — День создания юннатского движения в России. Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

15 июня 2023 года в России отмечают такой праздник, как День создания юннатского движения. В нашей стране его называют ещё Днём рождения дополнительного образования. Кратко об этой дате: отмечается ежегодно 15 июня, дата не переносится;

неофициальный памятный праздник;

выходным не является, если не выпадает на нерабочий день;

берёт начало с 15 июня 1918 года;

в этот день проводятся экомарафоны, другие акции по экологии для детей.

Юннаты — это юные натуралисты, то есть дети, любящие природу и заботящиеся о ней. В этом году 15 июня отмечается 105-летие юннатского движения в России. Именно в эту дату в 1918 году сотрудники только что появившейся Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого внешкольного учреждения — Станции юных любителей природы (или Биостанции юных натуралистов — БЮН).

Во многом благодаря именно этому движению в России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы, селекционеров, агрономов. Сейчас куратором юннатского движения в России является Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей. По всей стране создаются экостанции — преемники советских кружков натуралистов.

День мужских недостатков

Шуточный праздник День мужских недостатков отмечается по всему миру, в том числе в России. Известно о нём немного: празднуется каждый год 15 июня, дата не переносится; выходным, конечно же, не является; праздник неофициальный, шуточный; задуман для юмора и хорошего настроения.

Разбрасывает носки по квартире, не бреется, дни напролёт проводит в гараже, пропускает важное мимо ушей… В этот день можно вспоминать все недостатки мужчин, но не для скандала, а для добрых шуток. В Сети рассуждают, что, если смотреть на эти недостатки как на побочные эффекты таких качеств, как мужество, целеустремлённость, сила, некоторые покажутся не такими уж серьёзными. А ещё говорят, что если женщина любит мужчину, то и недостатки воспринимает как его часть, принимает. Возможно, сегодня тот самый день, когда мужчине нужно об этом сказать.

Именинники 15 июня

Сегодня, 15 июня 2023 года, отмечает именины актриса Софья Каштанова. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Сегодня, 15 июня, именины отмечают обладатели следующих имён: Православные: Дмитрий

Иван

Константин

Мария

Никифор

Иулиания

Даниил Католические: Софья

Иоанн

Исидор Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником, желает здоровья и успехов.

Приметы 15 июня

Никифоров день

Сегодня, 15 июня 2023 года, православные чтут память патриарха Никифора. Был царским советником, участвовал в VII Вселенском соборе. Затем удалился в уединённые места, где посвятил себя чтению и молитвам. Там основал монастырь, куда потянулись верующие. После смерти патриарха Тарасия Никифор был избран на его место. При новом императоре был сослан в монастырь в Хрисополь, затем — на остров Проконис. Скончался в изгнании.

В народе в честь него этот день назвали Никифоров, или Никифор – Вьюн Зелёный. В этот день девушки плели венки из вьюна. Считалось, что это послужит гарантией счастливой жизни. А ещё 15 июня было принято водить хороводы, которые назывались "зелёными вьюнами".

На Никифоров день нельзя было прибираться дома. Считалось, что можно вымести здоровье и деньги. Также 15 июня избегали купания в реках и озёрах, так как верили, что русалки в этот день особенно сердиты — могут утянуть на дно.

Приметы на Никифоров день

На Никифора дождь — скоро погода наладится.

В ночь на Никифора поёт соловей — день будет тёплый.

Авторы Вадим Андреев