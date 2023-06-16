День семейных денежных переводов, День "Артека", Лукьян Ветряк: Какие праздники и приметы 16 июня Сегодня, 16 июня 2023 года, в России мы отмечаем несколько праздников, в том числе международные. Два из них обращают наше внимание на серьёзные проблемы, которые есть на планете. А ещё сегодня особый день для главного в нашей стране детского лагеря. 15 июня, 21:01 16 июня 2023 года отмечается День рождения легендарного "Артека", который скоро отметит столетие. Фото © vk.com/artekrussia

Международный день семейных денежных переводов

16 июня 2023 года в России и других странах отмечается необычный праздник — Международный день семейных денежных переводов. Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно в одну дату — 16 июня;

официальный международный день;

провозглашён в 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН;

не является выходным, если не выпадает на таковые;

посвящён вкладу переводов от трудовых мигрантов;

в этот день ООН проводит встречи и акции в поддержку денежных переводов семьям мигрантов.

У появления такого международного дня есть основания: на Земле около 200 миллионов мигрантов перечисляют деньги своим семьям, улучшая жизнь около 800 миллионов человек — своих близких, детей. По подсчётам ООН, половина этих денег идёт в сельские районы, которые, как правило, более бедные.

По оценке Всемирного банка, в 2022 году трудовые мигранты перевели в свои страны около 626 миллиардов долларов. Причём Россия — одно из государств, которые активно принимают трудовых мигрантов. Например, в Киргизию в прошлом году денежные переводы из России достигли 2,78 млрд долларов, а это больше четверти объёма всей экономики республики.

День защиты детей Африки

16 июня отмечается День защиты детей Африки. Фото © ТАСС / EPA / NIC BOTHMA

Сегодня, 16 июня 2023 года, отмечается День защиты детей Африки. В английском варианте он называется ещё Днём африканского ребёнка: отмечается ежегодно 16 июня, дата не переносится;

международный официальный день;

не является нерабочим днём, если, в зависимости от года, не выпадает на выходной;

учреждён по инициативе Организации африканского единства;

в этот день проводятся встречи и акции, посвящённые защите детей Африки.

День защиты детей Африки отмечается в дату трагедии, которая произошла в ЮАР. Там в 1976 году около десяти тысяч темнокожих студентов провели акцию против низкого качества образования, за право получать его на своём языке. Власти открыли по ним стрельбу. Более ста человек погибли, более тысячи были ранены. Начались восстания. Режим апартеида, однако, там рухнул только в 1994 году с приходом в президенты Нельсона Манделы.

По данным ООН, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, около 50 миллионов детей потеряли одного или обоих родителей. У 15 миллионов детей родители умерли от СПИДа. Некоторые из этих детей оказались вынуждены выживать самостоятельно. Сегодняшний международный день — попытка обратить внимание всего мира на эти проблемы.

День рождения "Артека"

16 июня — День рождения "Артека". Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Сегодня, 16 июня 2023 года, отмечается День рождения "Артека", который скоро отметит столетие. Рассказываем об этом дне: ежегодно отмечается 16 июня, дата не переносится;

посвящён старту первой смены в "Артеке";

праздник российский, неофициальный;

нерабочим днём не является, если не выпадает на выходные;

широко отмечается в самом "Артеке" — концертом, праздничными гуляниями.

Так выглядел "Артек" почти 100 лет назад. Фото © artek.org

16 июня 1925 года в Крыму открыл свою первую смену лагерь-санаторий в "Артеке". Идею организации детского отдыха в этом живописном месте развивало тогда Общество Красного Креста РСФСР. Прошло почти сто лет, но, как и прежде, каждое лето в бухте у горы Аю-Даг звучат звонкие детские голоса. Несколько фактов об "Артеке": начался с четырёх палаток на три сотни детей;

первые артековцы жили у самого моря;

сейчас это самый большой международный детский центр в мире;

на территории лагеря снимали немало фильмов;

"Артек" может принимать более 40 тысяч воспитанников в год;

отдыхать туда можно поехать "за грамоты".

День самой уродливой собаки

16 июня 2023 года отмечается День самой уродливой собаки. Фото © ТАСС / AP Photo / Noah Berger

Очень необычный праздник отмечается 16 июня 2023 года — День самой уродливой собаки. Поясняем, откуда он взялся: отмечается ежегодно в третью пятницу июня;

в 2023 году выпадает на 16 июня;

неофициальный, шуточный праздник;

в этот день в США проводятся соревнования на самую уродливую собаку;

в соцсетях присоединиться к конкурсу можно по хештегу #UgliestDogDay.

Несмотря на название, на самом деле это праздник для тех, кто любит своих питомцев. Пусть даже те немного уродливы, с кем не бывает. В США устраивать шуточные соревнования на самую уродливую собаку начали проводить ещё в 1980-х годах в рамках других праздников. В 2009 году "День самой уродливой собаки" (UgliestDogDay) стал торговой маркой, и теперь состязания проводятся организованно, в том числе в других странах.

Именинники 16 июня

16 июня именины отмечает российская певица Полина Гагарина. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 16 июня, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён: Православные: Афанасий;

Дионисий (Денис);

Дмитрий;

Ипатий;

Клавдий;

Лаврентий;

Лазарь;

Лукьян;

Павел;

Павла;

Полина;

Семён;

Софья;

Ульяна;

Юлиан. Католические: Алина;

Юстина. Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником, желает здоровья и успехов!

Приметы 16 июня

Лукьян Ветряк

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы. Лукиллиан жил в III веке в Никомидии, был язычником. К старости он обратился в христианство, принял крещение. Его за это пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукиллиан встретил четверых юношей: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, которые также не стали отказываться от веры. Все они были казнены. Свидетельницей казни стала и дева Павла. Она помогала мученикам, пока не были в заточении, и тоже была казнена.

В народе этот день прозвали Лукьяном Ветряником. Считалось, что в этот день ветер особый — по его направлению и силе можно понять, какая будет погода, богатым ли будет урожай. А ещё ветер, согласно верованиям, помогал избавиться от болезней. Для этого одежду больного стирали и вывешивали на улицу. А вот с деньгами в этот день старались дел не иметь — считалось, что их потом сдует из семьи. То же самое и со словами о каких-то планах — боялись, что ветер их унесёт и ничего не сбудется.

Приметы на Лукьяна Ветряка

Ветер на день Лукьяна дует с юга — будет хороший урожай яровых.

Девушке при южном ветре выйти на улицу — к скорому замужеству.

Гроза — жди плохого сенокоса.

Ливень — будет отличный урожай грибов.

Обильная роса — будет много грибов.

Авторы Вадим Андреев