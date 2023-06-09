Центробанк раскрыл перспективы курса рубля, вкладов и кредитов: Чем интересно решение по ключевой ставке Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку неизменной. Экономисты считают, что нынешнее решение имеет весьма важные последствия. Что это значит для курса валют, ставок по вкладам и кредитам? 9 июня, 10:55 Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Почему Центробанк не изменил ключевую ставку

9 июня Центробанк решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. Макроэкономические показатели с прошлого заседания изменились не сильно. Курс рубля торгуется выше 80 за доллар, инфляция находится вблизи целевого уровня 4%. Уровень инфляционных ожиданий населения немного вырос, но для повышения ставки этого было недостаточно. Так охарактеризовал решение ЦБ финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% на 5 июня против 2,41% неделей ранее. Кроме того, неопределённость в отношении госбюджета тоже является фактором, который препятствует снижению ставки. Ставку 7,5% можно сохранить, пока не изменится ситуация с инфляцией. Впрочем, на следующем заседании и до конца года она может измениться.

— На решение по ставкам влияют экономические показатели, политическая ситуация в стране и в мире. А сейчас неспокойное время. Обострилась геоэкономическая ситуация. Обстановка может быстро меняться, а многие непредсказуемые события могут повлиять на решение Центрального банка, — добавил Владислав Антонов.

— В предыдущие месяцы инфляция упала за счёт эффекта очень высокой базы показателя прошлого года. К началу лета 2023 года макроиндикатор снизился до минимумов с февраля 2020-го, к 2,3%. Но, по нашим оценкам, этот, по сути, технический эффект уже реализован, а ценовое дно, скорее всего, достигнуто. Таким образом, ожидается ускорение роста цен. В результате годовая инфляция может приблизиться к 6%, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

С другой стороны, он отметил снижение реальных расходов населения с поправкой на сезонность, а это фактор в пользу удержания монетарной паузы. Таким образом, хоть сейчас регулятор и повременил с ужесточением монетарной политики, но в любой момент наготове будет ключ, чтобы увеличить ставку на 25–50 б. п. И рынок к этому должен быть готов.

Как решение Центробанка скажется на курсе валют, фондовом рынке, вкладах и кредитах

Поскольку ключевая ставка осталась на уровне 7,5%, то решение ЦБ никак не повлияет на рынок. Курс доллара в июне 2023 года может торговаться в диапазоне 76,00–83,50 рубля. По расширенному диапазону верхняя граница для июня — 86 рублей. Юань на российском валютном рынке крепок. Спрос на него связан с увеличением количества финансовых инструментов в юанях, доступных розничным инвесторам, а также с ростом доли юаня во внешнеэкономических расчётах и сделках на валютном рынке. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

По его словам, для китайской валюты можно обозначить торговый диапазон между 10,80–12,00. Для пары евро/рубль рабочий диапазон — 82,00–91,00 рубля. Худший сценарий для рубля с евро — падение до 92,60.

— Конечно, в период трансформации и адаптации экономики нужен доступный кредит, но и ценовая стабильность имеет большое значение. Значит, в какой-то момент (а это может быть и 21 июля), если рубль не укрепится, а дисбаланс спроса и предложения сохранится, ЦБ придётся временно повысить стоимость фондирования, — считает Михаил Зельцер.

По его мнению, Центробанк даёт намек на возможное ужесточение. Но рынки вряд ли этому сильно удивятся. А в ближайшие месяцы нужно будет ждать ограниченного подъёма кредитно-депозитных ставок и доходностей ОФЗ. Для валюты сигналы ужесточения и сам рост ставки — это позитивный фактор.

— С прошлого заседания макроэкономические данные существенно не изменились, курс рубля почти не изменился, инфляция находится на пониженных уровнях. В перспектике про снижение ставки говорить преждевременно из-за рисков роста спроса, который может привести к ускорению инфляции, а также неопределённости в отношении дефицита госбюджета, — отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

Авторы Нина Важдаева