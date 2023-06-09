Нейросеть обнаружила новые запасы нефти в двух российских регионах
Фото с официального сайта "Газпром нефти"
Российская нейросеть обнаружила новые залежи углеводородов на территории Томской области и в ХМАО. Их начальные извлекаемые запасы, лишь по предварительным оценкам, составляют не менее 100 тысяч тонн нефти.
Цифровая программа использует алгоритмы машинного обучения для обработки сотен гигабайт данных с действующих скважин и находит нефть даже там, где традиционные методы разведки не дали результата. Для добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура — достаточно настройки действующих скважин.
Обработка данных с тысячи скважин занимает у нейросети всего несколько минут. Умная программа учитывает весь объём данных, накопленных геологами и геофизиками за многие годы.
В 2019 году цифровая система помогла специалистам "Газпром нефти" найти дополнительные запасы на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО. Сейчас нейросеть применяется на активах компании в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.