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9 июня, 15:30

Нейросеть обнаружила новые запасы нефти в двух российских регионах

<p>Фото с официального сайта "Газпром нефти" </p>

Фото с официального сайта "Газпром нефти"

Российская нейросеть обнаружила новые залежи углеводородов на территории Томской области и в ХМАО. Их начальные извлекаемые запасы, лишь по предварительным оценкам, составляют не менее 100 тысяч тонн нефти.

Цифровая программа использует алгоритмы машинного обучения для обработки сотен гигабайт данных с действующих скважин и находит нефть даже там, где традиционные методы разведки не дали результата. Для добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура — достаточно настройки действующих скважин.

Обработка данных с тысячи скважин занимает у нейросети всего несколько минут. Умная программа учитывает весь объём данных, накопленных геологами и геофизиками за многие годы.

В 2019 году цифровая система помогла специалистам "Газпром нефти" найти дополнительные запасы на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО. Сейчас нейросеть применяется на активах компании в Томской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Алексей Берковиц
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