Нейросеть обнаружила новые запасы нефти в двух российских регионах

Российская нейросеть обнаружила новые залежи углеводородов на территории Томской области и в ХМАО. Их начальные извлекаемые запасы, лишь по предварительным оценкам, составляют не менее 100 тысяч тонн нефти.

Цифровая программа использует алгоритмы машинного обучения для обработки сотен гигабайт данных с действующих скважин и находит нефть даже там, где традиционные методы разведки не дали результата. Для добычи практически не нужна дополнительная инфраструктура — достаточно настройки действующих скважин.

Обработка данных с тысячи скважин занимает у нейросети всего несколько минут. Умная программа учитывает весь объём данных, накопленных геологами и геофизиками за многие годы.