Всемирный день крокодила, День жонглирования, Митрофан Навозник: Какие праздники и приметы 17 июня Сегодня, 17 июня 2023 года, в мире отмечают грустный праздник очень опасных хищников, которые, несмотря на огромные зубы, оказались беззащитны перед нами. Также в этот день у человечества есть ещё один повод вспомнить об экологических проблемах. 16 июня, 21:01 17 июня отмечается Всемирный день крокодила. Фото © Zuma / TASS

Всемирный день крокодила

Сегодня, 17 июня 2023 года, в России и других странах отмечается Всемирный день крокодила. Вот несколько фактов об этом празднике: отмечается ежегодно 17 июня, дата не переносится;

международный, неофициальный;

учреждён в 2017 году;

инициаторы — Коалиция по исследованию крокодилов (CRС) и Белизский зоопарк;

В этот день проводятся встречи, благотворительные акции, посвящённые защите крокодилов.

Защитники природы в этот день хотят привлечь внимание к проблеме исчезновения крокодилов. Учёные из Оксфордского университета выяснили, что более половины этих существ вскоре могут погибнуть. Что, в очередь, может привести к экологической катастрофе, вызвать исчезновение других видов. Сокращается количество этих пресмыкающихся, потому что люди захватывают всё больше ареала их обитания.

Вы знали, что фразеологизм крокодиловы слёзы появился не на пустом месте? Крокодилы действительно плачут — из их глаз на суше текут слёзы. Но дело не в эмоциях. Слёзная жидкость очищает и увлажняет глаза крокодила, а также выводит из организма соль.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Фото © Wikipedia / Stefan Kühn

Сегодня, 17 июня, также отмечается ещё один экологический праздник. Хотя праздновать тут особо нечего. Сначала о фактах: отмечается каждый год 17 июня, дата не меняется;

международный официальный день;

учреждён резолюцией Генассамблеи ООН в 1995 году;

отмечается проведением встреч, семинаров, акций, посвящённых борьбе с опустыниванием;

не является нерабочим, если не выпадает на выходные.

По оценкам ООН, к 2050 году от засухи может пострадать более 75% населения планеты. Привести она способна к неурожаям, лесным пожарам, нехватке воды, истощению почв. Проблема только нарастает. Например, с начала этого века количество и продолжительность засух увеличились почти на треть.

На такой огромной стране, как Россия, потепление климата Земли сказывается двояко. С одной стороны, в российских регионах с умеренным климатом растёт производство сельхозпродукции. С другой стороны, эти изменения увеличивают частоту и продолжительность засух, мощных осадков. То есть нас это всё касается напрямую.

Всемирный день жонглирования

17 июня отмечается Всемирный день жонглирования. Фото © Wikipedia / Dennis Brown

Сегодня, 17 июня, также отмечается Всемирный день жонглирования (World Juggling Day). Вот что известно об этом празднике: международный, неофициальный;

отмечается каждый год в третью субботу июня;

в этом году выпадает на 17 июня;

учреждён в 1995 году;

инициатор празднования — Международная ассоциация жонглирования (IJA);

эта организация проводит концерты и выступления во Всемирный день жонглирования.

Жонглирование — это умение подбрасывать и ловить предметы в определённом ритме. Чем так манипулировать — значения не имеет. Это могут быть мячи, палки, ракетки, тарелки и так далее.

Жонглирование — это не только один из древнейших жанров циркового искусства, но и замечательное хобби. Может, поэтому посвящённых такому навыку праздников два — 18 апреля также отмечается Международный день жонглёра (International Juggler`s Day). Жонглирование развивает ловкость и выносливость, мелкую и крупную моторику рук, улучшает осанку и зрение.

День яблочного штруделя

17 июня отмечается День яблочного штруделя. Фото © Wikipedia / Che

Такой "вкусный" праздник отмечают 17 июня в США, но почему бы это не сделать и в России. Что известно о нём: празднуют в США, хотя блюдо австрийское;

дата празднования — 17 июня, не переносится;

отмечается на мини-фестивалях, посвящённых этому десерту.

Яблочный штрудель — это кондитерское изделие в виде рулета из раскатанного и вытянутого теста с начинкой. Традиция готовить такой десерт пошла по всему миру из Австрии, Германии, Венгрии. Основа начинки — тёртые яблоки. Обычно выбирают сорта, сохраняющие вкус и не растекающиеся при тепловой обработке.

Тесто делают из муки, сливочного или растительного масла и соли. Готовый раскатанный пласт теста должен быть тонким и эластичным. Его подготавливают на столе, после чего начинкой покрывают около трети пласта. Всё это сворачивают в рулет и запекают, затем нарезают на порции и подают тёплым, посыпанным сахарной пудрой.

Именинники 17 июня

17 июня отмечает именины телеведущий Николай Дроздов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 17 июня, отмечаются именины обладателей следующих замечательных имён: Александр,

Афанасий,

Валерий,

Елеазар,

Зосима,

Кирилл,

Леонтий,

Мария,

Марк,

Марфа,

Мефодий,

Митрофан,

Николай,

Северин,

Силан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Приметы 17 июня

Митрофан Навозник

В православии 17 июня чтят память святителя Митрофана, который жил в III веке. Он родился в приближённой к императорскому двору семье, но во время гонений на христиан она была вынуждена бежать в Византию. Там отец Митрофана Дометий стал епископом Константинополя. Сын продолжил его путь — уже в старости он стал первым в истории патриархом Константинополя.

В народе этот день называли Митрофанов, или вовсе Митрофан Навозник. Всё потому, что эта дата считалась благоприятной для того, чтобы удобрить землю в ожидании хорошего урожая. А в старину из удобрений был только навоз.

В Мирофанов день было также принято устроить уборку дома, а затем собраться вечером за семейным ужином. Следование такой традиции сулило благополучие. А вот бездельничать в этот день было категорически нельзя. Считалось, что иначе потом никакого успеха в делах не будет. На Митрофанов день не ходили купаться — боялись, что водяной утянет на дно себе на потеху.

Приметы на Митрофанов день

Дождь в Митрофанов день — лить будет ещё три дня;

ночная фиалка распустилась — лето будет тёплым.

Авторы Вадим Андреев