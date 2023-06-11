11, 17, 24 июня 2023-го в Республике Татарстан и Башкирии отмечают Сабантуй: праздничные мероприятия и события История Сабантуя насчитывает более тысячи лет, а истоки праздника кроются в седой древности и тесно связаны с аграрным культом. Когда отмечается Сабантуй? Какие у него обычаи и традиции? Что такое куреш? Читайте на Life.ru. 10 июня, 21:01 История Сабантуя насчитывает более тысячи лет. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Мы часто употребляем слово "сабантуй" в значении "шумный праздник", иногда придавая ему негативное значение. Шумят соседи наверху? У них там сабантуй... А между тем это слово с тюркского языка переводится как "свадьба плуга" и означает вполне конкретное событие в жизни татар, башкир и ещё некоторых народов, которое отмечают ежегодно в первый летний месяц года. Давайте разберёмся, какого числа будет отмечаться Сабантуй в этом году, где и как пройдёт праздник, каковы его истоки и традиции.

Когда впервые начали отмечать Сабантуй

Считается, что история Сабантуя насчитывает более тысячи лет. Истоки праздника кроются в седой древности и тесно связаны с аграрным культом. Первоначально событие имело сакральное значение: во время обрядов задабривали духов плодородия, чтобы те благоприятствовали хорошему урожаю. Проводили церемонию перед началом сева в конце апреля. За правильностью исполнения обрядов и жертвоприношений следили местные старейшины.

Первое историческое упоминание Сабантуя историки находят в записках арабского путешественника Ибн Фадлана, прибывшего в древний Булгар в качестве посла из Багдада. Ещё на территории бывшей Волжской Булгарии (государство в Среднем Поволжье в X–XIII веках) была найдена эпитафия, датированная 1292 годом и содержащая надпись "День сабантуя". Всё это свидетельствует в пользу "булгарской" теории происхождения праздника, однако есть также версия, что его традиция пошла от монголов.

Сабантуй — слово тюркского происхождения, состоит из двух частей: "сабан" — "плуг" и "туй" — "свадьба". Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Сабантуй — слово тюркского происхождения, состоит из двух частей: "сабан" — "плуг" и "туй" — "свадьба", в более широком значении — "праздник, торжество". Получается "свадьба плуга", "торжество плуга". Или, говоря современным языком, день земледельца. Чаще всего Сабантуй называют татарским праздником, и это несомненно так, но не чужды его традиции также башкирам, чувашам, удмуртам и другим народам.

После принятия татарами и башкирами мусульманства, а чувашами — христианства языческая составляющая праздника постепенно сошла на нет и Сабантуй окончательно стал просто весёлым народным гулянием. Сместились и сроки — стали отмечать не начало, а окончание посевной, когда все весенние работы выполнены и есть передышка до осеннего сбора урожая.

Как празднуют Сабантуй сегодня

Начинается праздник обычно в сельской местности. Молодые люди и подростки верхом объезжают деревенские дворы, собирая подарки. Хозяева домов вручают им всякую всячину: кто — свои поделки, кто — посуду, выпечку, полотенца, а кто — и что-то посущественнее. Среди всадников идёт соревнование в том, кто соберёт больше подарков. Но не для себя — всё это поступает в общий котёл и становится призовым фондом для предстоящих состязаний, которые проводятся на следующий день на главной площади деревни.

Мелкие призы разыгрываются в разных весёлых конкурсах, таких как бег с коромыслами или бой мешками с соломой на бревне. Или вот ещё народная забава: нужно с завязанными глазами разбить палкой стоящий на земле глиняный горшок. Кто разбил с первого раза, тот и становится победителем. И подобных развлечений придумывается множество — всё зависит от фантазии организаторов.

Бой мешками с соломой на бревне — хоть и шуточное состязание, но тоже требует определённой ловкости. Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Для настоящих джигитов устраиваются заезды на лошадях. Но самой большой популярностью пользуется национальная борьба куреш. Свалить противника на спину нужно с помощью закинутого за его пояс полотенца или широкого кушака. Победителя объявляют лучшим батыром и вручают ему главные призы: традиционный — живого барана, которого кладут богатырю на плечи, и полезный (это может быть довольно ценная вещь, иногда даже автомобиль). Между прочим куреш давно стал настоящим видом спорта, по нему проводятся чемпионаты мира.

Сабантуй традиционно проходит под открытым небом и сопровождается красочными действиями: песнями, танцами, чтением стихов и весёлыми играми. Татары и башкиры готовят блюда и напитки, которыми затем угощают гостей.

Где и когда отмечают Сабантуй в 2023 году

Весёлый народный Сабантуй дожил до наших дней, слегка подрастерял некоторые традиции, но зато расширил географию. Татарские общины отмечают его по всему миру: в Вашингтоне, Монреале, Праге, Лейпциге, Париже, Стамбуле. По данным председателя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, на 2023 год запланировано 388 Сабантуев в 37 странах мира и 59 регионах России! У нас в стране Сабантуй считается татарским и башкирским национальным народным праздником, обладает статусом федерального праздника и находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества.

Президент России Владимир Путин на Сабантуе в Казани, 2000 год. Фото © Kremlin.ru

Праздник сезонный, знаменует окончание посевной, поэтому фиксированной даты для него нет. Для мусульман также важно, чтобы веселье не выпадало на первые дни священного месяца Рамадан. Поэтому, как правило, Сабантуй празднуют в июне – начале июля. При этом в Татарстане его проводят в несколько этапов: сначала в деревнях и сёлах, потом в райцентрах, ну а завершается Сабантуй масштабным праздником в столице региона.

Татарский Сабантуй в этом году с 10 по 11 июня пройдёт в сельских населённых пунктах, во всех районах Республики Татарстан, в том числе в Альметьевске, Елабуге и Нижнекамске.

Национальный праздник в Набережных Челнах состоится 17 июня под девизом "Сабантуй — праздник дружбы и труда". В программе красочные обряды, народные песни и танцы. В представлениях найдёт отражение история татарского народа, а также тема многонациональной дружбы и старинных традиций. Впервые зрителям покажут древний свадебный обряд — встречу новобрачных в доме родителей мужа. И в завершение гостей пригласят за большой стол с угощениями. Во главе угла праздника стоят вечные ценности: любовь, верность, забота о пожилых и достойное воспитание детей.

В столице Татарстана Казани Сабантуй будет проводиться 24 июня. В 2023 году главным местом для гулянья Сабантуя выбрана территория Берёзовой рощи в поселке Мирный. Праздник пройдёт ещё на нескольких площадках: Казанский ипподром, территория Лебяжье озеро, Берёзовая роща в Дербышках. Масштабное народное гулянье будет включать огромное количество развлекательных программ: выступление известных артистов, мастеров искусств, ярмарки, фестивали. И конечно, не обойдётся без состязаний, в которых участвуют настоящие джигиты.

В Башкирии районные Сабантуи начались ещё 27 мая и будут продолжаться вплоть до 1 июля.

Однако народный праздник в России проводится не только в Татарстане и Башкирии. 1 июля 2023 года Сабантуй состоится в Москве. По традиции он пройдёт в парке музея-заповедника "Коломенское". Первый приволжский Сабантуй пройдёт в Нижнем Новгороде 8 июля. С 23 по 25 июня на всей территории Кузбасса организуют "Выходные с Сабантуем". Пройдут праздники также в Самарской и Ульяновской областях.

Интересные факты о Сабантуе

На Сабантуй красят яйца почти как на православную Пасху и используют их в весёлых конкурсах.

В соревнованиях по борьбе принимают участие не только мужчины, но и женщины.

Считается, что свадьба, сыгранная на Сабантуй, гарантирует молодожёнам долгую и счастливую жизнь.

У праздника существует собственная эмблема: домотканое полотенце с красным орнаментом на фоне голубого неба. Символ выбрали на конкурсе художников в 2004 году.

Авторы Андрей Соколов